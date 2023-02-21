разделы

реклама

журналы

Форум «Магнит» и агробизнес
Форум «Магнит» и агробизнес

На Агропромышленном форуме наградят лучших специалистов АПК

Партнёрский материал

На Агропромышленном форуме наградят лучших специалистов АПК
Башкирская выставочная компания
На Агропромышленном форуме наградят лучших специалистов АПК
Башкирская выставочная компания

С 21 по 24 марта 2023 года в Уфе в выставочном комплексе «ВДНХ ЭКСПО» состоится одно из самых крупных и важных отраслевых событий — международная специализированная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум

В период работы Форума будет организован ряд конкурсов для специалистов АПК: «Лучшие эффективные производственные показатели, внедрение современных технологий в животноводстве и ветеринарные препараты», «Техника и оборудование для машинно-технологической модернизации организаций АПК», «Лучшие образцы новых сортов сельскохозяйственных культур, Лучшая научно-исследовательская работа в области растениеводства», «Лучший продукт-2023». В рамках мероприятия состоится подведение итогов конкурсов  «Лучший кадровик АПК-2023» и «Лучший наставник АПК РБ-2023".

Конкурсы проводятся по 30 номинациям среди экспонентов, представляющих продукцию, услуги и оборудование в рамках Международной специализированной выставки

Компетентное жюри подтвердит качество товаров и услуг, победителям будут вручены золотые, серебряные и бронзовые медали.

Регистрация на Агропромышленный форум доступна по ссылке

Башкирская выставочная компания 

рекомендации

«Агроинвестор» №02, февраль 2023

Журнал

«Агроинвестор» №02, февраль 2023
Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись

«Агроинвестор»

Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись
Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA

«Агроинвестор»

Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023
От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года

«Агротехника и технологии»

От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года