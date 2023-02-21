На Агропромышленном форуме наградят лучших специалистов АПК

Башкирская выставочная компания

С 21 по 24 марта 2023 года в Уфе в выставочном комплексе «ВДНХ ЭКСПО» состоится одно из самых крупных и важных отраслевых событий — международная специализированная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум

В период работы Форума будет организован ряд конкурсов для специалистов АПК: «Лучшие эффективные производственные показатели, внедрение современных технологий в животноводстве и ветеринарные препараты», «Техника и оборудование для машинно-технологической модернизации организаций АПК», «Лучшие образцы новых сортов сельскохозяйственных культур, Лучшая научно-исследовательская работа в области растениеводства», «Лучший продукт-2023». В рамках мероприятия состоится подведение итогов конкурсов «Лучший кадровик АПК-2023» и «Лучший наставник АПК РБ-2023".



Конкурсы проводятся по 30 номинациям среди экспонентов, представляющих продукцию, услуги и оборудование в рамках Международной специализированной выставки «Агрокомплекс»



Компетентное жюри подтвердит качество товаров и услуг, победителям будут вручены золотые, серебряные и бронзовые медали.



Регистрация на Агропромышленный форум доступна по ссылке

