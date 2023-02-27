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Агрокомплекс Башкортостана: стратегия на развитие

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Агрокомплекс Башкортостана: стратегия на развитие Ильшат Фазрахманов
Агрокомплекс Башкортостана: стратегия на развитие Ильшат Фазрахманов

С 21 по 24 марта в Уфе пройдет 33-я международная специализированная выставка «Агрокомплекс-2023» и Агропромышленный форум. Накануне мероприятия мы побеседовали с заместителем премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министром сельского хозяйства Ильшатом Фазрахмановым. Ильшат Ильдусович рассказал об итогах работы сельского хозяйства региона, ближайших перспективах отрасли и нюансах предстоящего форума

— В 2022 году в Башкортостане собрали рекордный урожай зерна, «растет» и животноводческая отрасль Какие факторы обеспечили высокие показатели?

— На сегодня официальная статистика уже подвела итоги 2022 года: башкирские аграрии показали очень достойные результаты как в растениеводстве, так и в животноводстве. Объем валовой продукции сельского хозяйства за прошлый год составил 247 млрд рублей. Индекс валовой продукции превысил 128% при плановом значении 121%. 

Башкирские хлеборобы собрали рекордный за последние десятилетия урожай зерновых и масличных культур. Зерна намолотили более 5 млн т, масличных убрано 557 тыс. т. Прошлый год стал годом новых производственных достижений и возможностей. Произошло это благодаря росту компетенций наших аграриев, применению новых технологий, поступательному обновлению технического парка и хорошим погодным условиям. После непростого засушливого сезона 2021 года восстановили поголовье скота, уверенно наращиваем производство товарного молока, мяса. 

— Как планируется в республике решить задачу избытка зерна в условиях ограниченности экспорта?

— 5 млн т зерна, которые собрали наши аграрии, — это и новый вызов для нас: где мы будем размещать и хранить такой урожай, куда его выгодно реализовать. Из 5 млн т 2 млн — это наши внутренние потребности, остальное нам необходимо продать или переработать для дальнейшей реализации. Сегодня для хранения таких объемов зерновых культур необходимы современные элеваторы, зерновые сушилки. Для решения вопроса начинаем строить в Уфе завод по производству зерносушилок и элеваторов белорусской компании «Амкадор». Договариваемся и с другими инвесторами по поставкам и строительству новых элеваторов. И конечно, важнейший вопрос — глубокая переработка зерна. Для этого нужны инвестиции и новые технологии. Мы в постоянном поиске, наша стратегия изначально направлена на развитие каждого направления отрасли.

— Уже совсем немного остается до посевной кампании 2023 года, сохранились ли площади сева в Башкортостане, учитывая перепроизводство зерна в 2022 году? Эксперты говорят о дефиците качественных семян. Башкортостану это не грозит?

— На 2023 год перед аграриями республики ставим задачу по сохранению посевных площадей зерновых, зернобобовых и кормовых культур на уровне 2022 года. Прогнозируемая посевная площадь составит порядка 2 млн 900 тыс. га.  Проблем с семенами на предстоящую посевную не видим. Обеспеченность в семенах зерновых, зернобобовых и крупяных культур на яровой сев 2023 года составляет 100% (при потребности в 283 тыс. т). Сейчас решаем вопросы с семенами технических культур, где высокая доля зависимости от импорта. Здесь также больших вопросов не ожидаем, у компаний-поставщиков сформированы хорошие запасы.

— Есть мнение, что в условиях санкций будет нарастать дефицит сельхозтехники и запчастей к ней. Что в республике делают для снижения этого риска?

— Пока обновление техники в АПК республики идет хорошими темпами. За 2022 год приобрели 3223 единиц сельхозтехники на 12,8 млрд руб., что на 800 млн руб. превышает показатель предыдущего года. Объем приобретенной техники по договорам с «Росагролизингом» составил 647 единиц общей стоимостью 3,7 млрд руб., что на 1,6 млрд руб. выше, чем в 2021 году (2,1 млрд руб.). По этому показателю республика занимает третье место в рейтинге российских регионов (в 2021 году — пятое место). Ремонтные предприятия Республики Башкортостан освоили технологии изготовления новых запасных частей и восстановления изношенных деталей к сельскохозяйственной технике. Примечательно, что в линейке изготавливаемых деталей немало и таких, которые предназначены для импортной техники. Сегодня ассортимент таких деталей насчитывает 2000 наименований к 42 видам сельскохозяйственной техники. В работе задействовано 34 республиканских предприятия, которые заблаговременно начали занимать нишу импортозамещения запасных частей. 

— Целевой ориентир в молочном скотоводстве Башкортостана — 50 товарных ферм к 2030 году. Что уже сделано в этом направлении?

— Наша задача — создать комфортные условия для фермеров и бизнеса, доход которых должен расти. По указу №310 Главы РБ Радия Хабирова мы поставили амбициозные задачи — построить и модернизировать в республике к 2024 году 21 индустриальную ферму. На сегодняшний день сданы шесть, все они построены в чистом поле, 11 были модернизованы, по четырем — подписаны кредитные договоры, и по ним весной 2023 года начнется стройка. Но это всего лишь один из этапов, когда мы учились и набирались компетенций. Стоит амбициозная задача — до 2030 года создать еще 30 индустриальных ферм. В итоге более 50 индустриальных ферм будут давать 1 млн т молока, а для того, чтобы эти 50 ферм обслуживать, нам надо около 550 тыс. га земли. Если так будет, мы будем производить 1 млн т товарного молока, а этого достаточно, если мы потребляем 750 тыс. т. Соответственно, республика становится одним из поставщиков товарного молока в соседние регионы. Модель у нас отработана, понимание есть, поддержка республиканская и федеральная также есть.


— Скоро состоится ключевое событие в АПК Башкортостана — 33-я международная специализированная выставка «Агрокомплекс-2023». В условиях санкций чем она будет отличаться от предыдущих? Удастся сохранить масштаб и эффективность мероприятия? Будут ли какие-нибудь новшества в этом году?

был и остается крупнейшей выставкой-форумом в России. Мероприятие ежегодно собирает на своей площадке руководителей и специалистов ведущих российских и зарубежных предприятий, представителей науки, бизнеса и финансовых структур для обсуждения актуальных вопросов развития инвестиций и перспективных инновационных проектов. В этом году вновь в Уфу приедут ведущие компании и агрохолдинги из России и дружественных стран. Они представят в Башкортостане новейшие разработки и достижения в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии, новинки сельскохозяйственной техники и оборудования для ферм, которые очень интересны для развития нашего агропромышленного комплекса.

Конечно же, ключевым событием форума традиционно станет пленарное заседание, в 2023 году для широкого обсуждения выбрали тему «Будущее российского села: стратегические вызовы, национальные прорывы, молодые лидеры». На заседании ведущие специалисты отрасли обсудят вопросы будущего развития села: внедрение современных технологий при производстве сельскохозяйственных продуктов, обеспечения села квалифицированными кадрами, создание новых рабочих мест на селе, также будут рассмотрены ключевые задачи, стоящие перед отраслью в целом в ближайшей перспективе.

Откровенно говоря, у форума очень насыщенная программа — более 30 мероприятий. В их числе16 отраслевых секций, круглых столов для специалистов АПК, три образовательных интенсива и другие. Они будут посвящены технической и технологической модернизации сельхозпроизводства, созданию агропромышленного кластера, использованию генетики в мясном скотоводстве, применению цифровых технологий. 

Можно еще долго перечислять, но уверен, что каждый участник форума найдет много интересных ему тем.

Башкирская выставочная компания 

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