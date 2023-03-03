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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Эффективные инструменты маркетинга и продаж продуктов питания в 2023 году

Партнёрский материал

Эффективные инструменты маркетинга и продаж продуктов питания в 2023 году
NTech
Эффективные инструменты маркетинга и продаж продуктов питания в 2023 году
NTech

Исследовательская компания NTech приглашает принять участие в серии практических вебинаров

Расписание вебинаров

1. Ассортиментный портфель

Как создать сбалансированный ассортиментный портфель? Подробные рекомендации. 14 марта 2023 года.

2. Ценообразование

Секреты и нюансы грамотного ценообразования. 6 апреля 2023 года.

3.Планирование промо

Основы эффективного планирования промоакций и их успешной реализации. 27 апреля 2023 года.

4. Анализ конкурентов

Методология анализа конкурентов и механика построения конкурентной стратегии 18 мая 2023 года.

5. Увеличение продаж

Топ-10 идей, как увеличить продажи и прибыльность от них без дополнительных инвестиций. 08 июня 2023 года.

Спикер — Альбина Искакова, эксперт, практик в сфере маркетинга и продаж продуктов питания, спикер профильных конференций и автор статей. Коммерческий директор ГК «Белая Долина».

Организатор — исследовательская компания NTech, которая специализируется на информационной поддержке крупнейших производителей и поставщиков FMCG-товаров.

Подробная программа по каждому вебинару и регистрация по ссылке.

Кому будет полезно?

  • собственникам;

  • директорам по продажам;

  • директорам по маркетингу;

  • бизнес-аналитикам;

  • сотрудникам отдела продаж;

  • сотрудникам отдела маркетинга.

Вебинар подойдет вам, если вы хотите: 

✓ Узнать экспертные рекомендации по маркетингу и продажам продуктов питания, основанные на большом практическом опыте без воды и лишней теории.

✓ Найти дополнительные источники продаж и прибыли в непростое для рынка время.

✓ Исправить недостатки своей ценовой политики, текущей промотактики, разобраться с ошибками планирования ассортимента.

✓ Посмотреть свежим взглядом на текущие бизнес-процессы и обнаружить способы их улучшения.

✓ Получить работающие методики, не тратя время и силы на их самостоятельную разработку.

✓ Найти кратчайший путь к коммерческому успеху в 2023 году.

NTech 

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