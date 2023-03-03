Эффективные инструменты маркетинга и продаж продуктов питания в 2023 году

NTech

Исследовательская компания NTech приглашает принять участие в серии практических вебинаров

Расписание вебинаров

1. Ассортиментный портфель



Как создать сбалансированный ассортиментный портфель? Подробные рекомендации. 14 марта 2023 года.



2. Ценообразование



Секреты и нюансы грамотного ценообразования. 6 апреля 2023 года.



3.Планирование промо



Основы эффективного планирования промоакций и их успешной реализации. 27 апреля 2023 года.



4. Анализ конкурентов



Методология анализа конкурентов и механика построения конкурентной стратегии 18 мая 2023 года.



5. Увеличение продаж



Топ-10 идей, как увеличить продажи и прибыльность от них без дополнительных инвестиций. 08 июня 2023 года.



Спикер — Альбина Искакова, эксперт, практик в сфере маркетинга и продаж продуктов питания, спикер профильных конференций и автор статей. Коммерческий директор ГК «Белая Долина».



Организатор — исследовательская компания NTech, которая специализируется на информационной поддержке крупнейших производителей и поставщиков FMCG-товаров.



Подробная программа по каждому вебинару и регистрация по ссылке .



Кому будет полезно?

собственникам;



директорам по продажам;



директорам по маркетингу;



бизнес-аналитикам;



сотрудникам отдела продаж;



сотрудникам отдела маркетинга.



Вебинар подойдет вам, если вы хотите:

✓ Узнать экспертные рекомендации по маркетингу и продажам продуктов питания, основанные на большом практическом опыте без воды и лишней теории.



✓ Найти дополнительные источники продаж и прибыли в непростое для рынка время.



✓ Исправить недостатки своей ценовой политики, текущей промотактики, разобраться с ошибками планирования ассортимента.



✓ Посмотреть свежим взглядом на текущие бизнес-процессы и обнаружить способы их улучшения.



✓ Получить работающие методики, не тратя время и силы на их самостоятельную разработку.



✓ Найти кратчайший путь к коммерческому успеху в 2023 году.

