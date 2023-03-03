Эффективные инструменты маркетинга и продаж продуктов питания в 2023 году

Исследовательская компания NTech приглашает принять участие в серии практических вебинаров
Расписание вебинаров
1. Ассортиментный портфель
Как создать сбалансированный ассортиментный портфель? Подробные рекомендации. 14 марта 2023 года.
2. Ценообразование
Секреты и нюансы грамотного ценообразования. 6 апреля 2023 года.
3.Планирование промо
Основы эффективного планирования промоакций и их успешной реализации. 27 апреля 2023 года.
4. Анализ конкурентов
Методология анализа конкурентов и механика построения конкурентной стратегии 18 мая 2023 года.
5. Увеличение продаж
Топ-10 идей, как увеличить продажи и прибыльность от них без дополнительных инвестиций. 08 июня 2023 года.
Спикер — Альбина Искакова, эксперт, практик в сфере маркетинга и продаж продуктов питания, спикер профильных конференций и автор статей. Коммерческий директор ГК «Белая Долина».
Организатор — исследовательская компания NTech, которая специализируется на информационной поддержке крупнейших производителей и поставщиков FMCG-товаров.
Подробная программа по каждому вебинару и регистрация по ссылке.
Кому будет полезно?
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собственникам;
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директорам по продажам;
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директорам по маркетингу;
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бизнес-аналитикам;
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сотрудникам отдела продаж;
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сотрудникам отдела маркетинга.
Вебинар подойдет вам, если вы хотите:
✓ Узнать экспертные рекомендации по маркетингу и продажам продуктов питания, основанные на большом практическом опыте без воды и лишней теории.
✓ Найти дополнительные источники продаж и прибыли в непростое для рынка время.
✓ Исправить недостатки своей ценовой политики, текущей промотактики, разобраться с ошибками планирования ассортимента.
✓ Посмотреть свежим взглядом на текущие бизнес-процессы и обнаружить способы их улучшения.
✓ Получить работающие методики, не тратя время и силы на их самостоятельную разработку.
✓ Найти кратчайший путь к коммерческому успеху в 2023 году.