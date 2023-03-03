Российский зерновой союз рад пригласить вас на I Зерновую конференцию «Поволжский вектор»

Зерновая конференция «Поволжский вектор»

Мероприятие состоится 23 марта 2023 года в Korston Club Hotel, г. Казань

Выбор Казани в качестве площадки проведения I Зерновой конференции не случаен: сельское хозяйство Поволжья имеет важное значение, занимает ведущие позиции в стране по производству муки, крупы, подсолнечника, риса, горчицы и др. На него приходится 1/4 валовых сборов зерна. Поволжье — это вторая по значению продовольственная база России, а Республика Татарстан на протяжении многих лет стабильно удерживает одно из лидирующих мест среди субъектов РФ по выпуску сельскохозяйственной продукции. Благодаря данной конференции у участников появится новый взгляд на развитие регионов.



В рамках конференции будут затронуты вопросы, касающиеся взаимодействия и перспектив развития сельского хозяйства, торговли и переработки сельскохозяйственной продукции, оптимизации выращивания основных агрокультур, динамики производства сельскохозяйственной продукции и роста сбора урожая и пр.



К участию в конференции приглашаются представители федеральных и региональных органов власти, руководители ведущих агрохолдингов, предприятий по переработке и хранению зерна, а также ведущие сельхозтоваропроизводители.



Принять участие .



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Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях участия вы можете получить по телефону или электронной почте:



+7 (495) 369-44-53

e-mail: rzs@grun.ru

