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«Прибыльное животноводство» — выставка продукции для животноводства и птицеводства

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«Прибыльное животноводство» — выставка продукции для животноводства и птицеводства
«Прибыльное животноводство»
«Прибыльное животноводство» — выставка продукции для животноводства и птицеводства
«Прибыльное животноводство»

С 18 по 20 октября 2023 года в Краснодаре, ВКК «Экспоград Юг», пройдет выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции «Прибыльное животноводство». Организатор — компания MVK

Выставка «Прибыльное животноводство» — это возможность для производителей и поставщиков фермерской продукции пообщаться с целевой аудиторией на Юге России. Более 1000 посетителей посещают выставку ежегодно, среди них владельцы и руководители крупных и средних предприятий молочного и мясного животноводства, сельскохозяйственных кооперативов, крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, ветеринары, заводчики, а также представители профильных торговых предприятий. 80% посетительской аудитории принимают или влияют на принятие решений о закупках. 

Экспозиция выставки состоит из четырех разделов:

  • Оборудование и материалы для выращивания и содержания КРС, птицы и свиней.

  • Оборудование для кормопроизводства. Корма.

  • Ветеринарные препараты и инструменты.

  • Генетика и племенное дело.

В 2022 году в выставке приняли участие более 60 компаний, среди которых: Agroland, Barenbrug, Purina®, Verumbio, «Авис», «Авитек», «Агроветзащита», «Биоком», «Геосинтез Групп», «Завод Ветеринарные препараты», «Земля Кубани», «Импортэггз», «Искож», «Коджент Рус», «Мехтранссервис», Минводский комбикормовый завод, «Пеллет Парк», «Провет», «Сельхозиндустрия», «Феррум», «Шауманн Агри», «Эфко», «Юпитер» и другие.

Ежегодно деловая программа выставки насыщена мероприятиями на актуальные темы отрасли, которые позволяют привлечь заинтересованных специалистов из ЮФО и СКФО. В 2023 году на выставке впервые состоится Форум животноводов Юга России.

Узнайте условия участия, заполнив форму на сайте www.farming-expo.ru, по телефону +7 (861) 200-12-37 или отправьте заявку на электронную почту farmingexpo@mvk.ru.

«Прибыльное животноводство» 

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