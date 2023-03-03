«Ростсельмаш» и «РариТЭК» создадут газовую версию трактора

«Ростсельмаш»

Впервые в России: ведущий производитель агромашин создает газомоторную технику в партнерстве с «РариТЭК Холдинг». Соответствующий договор сегодня подписали первый заместитель генерального директора, директор центра продаж, маркетинга и сервиса «Ростсельмаш» Алексей Швейцов и генеральный директор «РариТЭК Холдинг» Рафаэль Батыршин

Стороны договорились о создании версии сельскохозяйственного трактора для работы на сжиженном природном газе. Планируется, что уже в текущем году первая переоборудованная агромашина сможет выйти в поле на испытания.



Стороны подчеркивают, что одной из главных задач проекта является сохранение тяговой силы трактора. Сегодня с конвейера предприятия сходят машины с дизельным двигателем номинальной мощностью 380-405 л.с. Данная мощность обеспечивает уверенную работу техники при выполнении энергозатратных операций с такими орудиями, как офсетные дисковые бороны (до 6 м), тандемные дисковые бороны (до 11 м), посевные комплексы (до 13 м), плуги (9-11-корпусные), культиваторы (до 15 м).



Таким образом, проект «Ростсельмаш» и «РариТЭК Холдинг» обещает перерасти в уникальное для российского АПК событие — вывод в поле трактора, оборудованного моторной установкой под СПГ, причем трактора высокого — 6-го — тягового класса.



По мнению специалистов, постепенный перевод сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо является частью экологической повестки России, и данный проект не просто в мейнстриме современного развития АПК, он может стать пионером в сегменте высокопроизводительных тракторов.



«Подобная техника будет интересна в первую очередь агрохолдингам, крупным сельхозорганизациям с большими наделами, которые намерены приступить к созданию необходимой инфраструктуры для заправки СПГ самоходной техники. Запрос рынка на тракторы с газомоторной установкой только формируется. В любом случае мы считаем необходимым для себя идти на шаг впереди и иметь в продуктовом портфеле готовое предложение», — считает первый заместитель генерального директора «Ростсельмаш» Алексей Швейцов.







«В свою очередь, хочется отметить, что наша компания имеет большой опыт в развитии заправочной инфраструктуры, а именно проектирует и производит передвижные газовые заправщики и занимается строительством газовых заправок под ключ с оказанием услуг по техническому обслуживанию», — сказал генеральный директор «РариТЭК Холдинг» Рафаэль Батыршин.



«Ростсельмаш» - ключевой российский разработчик и производитель сельскохозяйственной техники и цифровых решений. Продуктовая линейка насчитывает более 150 моделей и модификаций агромашин, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного, зерноперерабатывающего оборудования и другой техники. Модельный ряд компании закрывает большую часть потребностей сельхозпроизводителей для выполнения всего цикла полевых работ — от почвообработки до уборки урожая. Электронные системы «Ростсельмаш» повышают эффективность сельхозработ и аграрного бизнеса.



На всех этапах жизненного цикла агромашин — от конструкторских разработок до их сервисного обслуживания — применяются наиболее актуальные технологические решения, отвечающие высоким требованиям аграриев. Сеть дилерских и сервисных центров покрывает все зерносеющие регионы и является самой широкой в отрасли. Современный подход к обучению и мощная логистическая система обеспечивают высокое качество оказываемых услуг.



Сегодня агромашины «Ростсельмаш» востребованы в более чем 40 странах мира. Международные награды, российские и мировые рекорды демонстрируют преимущества выпускаемой техники.



«РариТЭК Холдинг» — торгово-промышленное объединение. Деятельность компании основана на комплексном подходе по внедрению газомоторной техники, которая включает производство, поставку автотехники на природном газе (компримированный/сжиженный), оригинальных запасных частей, обучение персонала, сервисное обслуживание, создание и развитие газозаправочной инфраструктуры, а также переоборудование существующего парка техники.



Компания с 2010 года имеет статус официального дистрибьютора, а с 2017 года — статус дилера «КамАЗ» по продукции с газовыми двигателями на территории Российской Федерации. Является членом Национальной газомоторной ассоциации и Ассоциации грузовых автоперевозчиков.

