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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

XXVIII Международная специализированная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария — 2023» станет центральным местом проведения Международного года проса в России

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XXVIII Международная специализированная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария — 2023» станет центральным местом проведения Международного года проса в России
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария»
XXVIII Международная специализированная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария — 2023» станет центральным местом проведения Международного года проса в России
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария»

Международная конференция, а также российско-индийский фестиваль общественного питания, посвященные проведению Международного года проса (МГП-2023) в России, состоятся во время XXVIII Международной специализированной торгово-промышленной выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария — 2023» в Москве на площадке ВДНХ. Об этом сообщили члены оргкомитета по проведению МГП-2023 в России на пресс-конференции, состоявшейся в Московской торгово-промышленной палате 2 марта 2023 года

По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председателя организационного комитета по проведению Международного года проса в России Сергея Митина, «проведение МГП-2023 в России будет способствовать дальнейшему укреплению статуса России как ведущей мировой аграрной державы, а также внесет существенный вклад в повышение уровня продовольственной безопасности страны». Из-за мирового изменения климата, которое представляет угрозу для возделывания ряда сельхозкультур, возделывание проса становится актуальным. «Производство и потребление такой культуры, как просо, безусловно, является перспективным направлением работы нашего аграрного сектора». Сенатор Митин отметил, что, несмотря на небольшую площадь выращивания проса в России (в 2022 году было засеяно 238 тыс. га), резко увеличилась экспортная составляющая проса. По сравнению с 2020 годом экспорт увеличился на 45% и составил 63 тыс. т. «Это говорит о мировой востребованности этой культуры, наших возможностях и конкурентоспособности российского проса, а также делает данную культуру привлекательной для растениеводов». Задачей оргкомитета также является популяризация проса как полезного и нужного продукта. Поэтому необходима разъяснительная работа о питательно-диетических ценностях проса для восстановления традиций здорового питания, подчеркнул он.


Как сообщил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков, целью проведения Международного года проса является повышение осведомленности о ценных питательных свойствах этого зерна, пользе для здоровья и о возможности выращивать эту неприхотливую культуру в неблагоприятных и изменчивых климатических условиях, а также привлечение к данным вопросам внимания органов, ответственных за разработку мер экономической политики. По мнению ООН, выращивание проса как сельскохозяйственной культуры — прекрасный способ повысить самообеспеченность страны и уменьшить ее зависимость от импортных зерновых.

Директор XXVIII Международной специализированной торгово-промышленной выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария — 2023» Юрий Кацнельсон отметил, что в рамках деловой программы выставки этого года запланировано проведение международной конференции, посвященной МГП-2023. На нее соберутся представители агрономической науки, государственных органов власти, профильных ассоциаций и бизнес-структур. Будут обсуждены вопросы возделывания и адаптации культуры проса в разных регионах страны, выведения новых сортов, переработки зерна проса, изготовления различных продуктов из него и использования в самых различных отраслях: от пищевой до комбикормовой. Планируется, что в конференции примут участие зарубежные гости и прежде всего индийские компании, занимающиеся переработкой проса. «Сегодня свыше 100 индийских компаний получили информацию, и мы ожидаем, что большой индийский десант высадится на ВДНХ в конце июня», — сказал Юрий Кацнельсон. 

Первый секретарь, руководитель экономического и коммерческого отдела посольства Индии в России г-н Вед Пракаш Сингх выразил благодарность членам оргкомитета по проведению Международного года проса в России, рассказал об успехах выращивания данной культуры в Индии, сообщил о планируемом участии большой группы индийских бизнесменов в выставке и международной конференции, посвященной Международному году проса. «Организация в рамках выставки российско-индийского фестиваля общественного питания, где доминирующими будут продукты питания из проса, несомненно, привлечет внимание участников выставки и посетителей к этому полезному для культуры здорового питания человека продукту. В Индии любят и повсеместно используют просо. Из него готовят большое количество блюд, которые мы хотели бы продемонстрировать», — сказал г-н Сингх.


Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко сообщил, что пшено является одним из четырех наиболее распространенных видов крупяного производства в России; рассказал о существующих проблемах, связанных с ценообразованием на пшено как продукта переработки проса. Российский союз мукомольных и крупяных предприятий и будет активно участвовать во всех мероприятиях, посвященных проведению Международного года проса в России.  

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Сидорин Андрей Геннадьевич, пресс-секретарь Международной специализированной выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария», e-mail: smi@expohleb.ru, тел. +7 495 755 50 38 (доб. 123).

«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария» 

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