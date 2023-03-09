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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Этим летом впервые состоится Всероссийский День поля масличных культур

Партнёрский материал

Этим летом впервые состоится Всероссийский День поля масличных культур
Этим летом впервые состоится Всероссийский День поля масличных культур

12-13 июля 2023 года в Ивановской области (с.Горкино) состоится I Всероссийский День поля масличных культур «Масличка». Об этом на конференции «Возможности расширения использования рапса и продуктов его переработки в кормлении сельскохозяйственных животных в условиях ограничения экспорта» в рамках деловой программы выставки «АГРОС-2023» сообщил руководитель ассоциации «РАСРАПС» Сергей Тучин

«Мероприятие пройдет в Ивановской области, акцент будет не только на рапсе, но и на льне, конопле, сое и других масличных культурах», — отметил спикер.

Организаторами выступают «Агрос Экспо», «Институт молока» и Ассоциация производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС».

В программе I Всероссийского Дня поля масличных культур «Масличка-2023» - доклады, семинары и мастер-классы специалистов российских институтов, представителей лидерских хозяйств, возделывающих масличные культуры, переработчиков, иностранных экспертов, демонстрация специализированной техники и различной сельскохозяйственной продукции.

Актуальность мероприятия очевидна: рапс и другие масличные культуры имеют высокую маржинальность и очень хорошие рыночные перспективы, а географическое положение России позволяет включать рапс в севооборот практически повсеместно. Интерес к возделыванию масличных культур растет год от года; аналитики подтверждают уверенное расширение площадей выращивания, рост объема сбора семян рапса, производства рапсового масла, расширение производства рапсового жмыха и шрота.

«Рапс — это не только масло, но и очень ценная кормовая культура с высоким содержанием белка для КРС, — подчеркивает генеральный директор «Института молока» Татьяна Нагаева. — Интенсификация технологий возделывания рапса, его переработка, использование жмыха и шрота рапса в кормлении животных позволяют производить высококачественное молоко».

Интерес к рапсу есть как на отечественном сельхозрынке, так и за рубежом. По информации РАСРАПС, в Госреестре селекционных достижений в 2022 году зарегистрировано девять новых иностранных гибридов озимого рапса, четыре отечественных яровых и четыре иностранных яровых, допущенных к использованию в Российской Федерации. Вместе с тем на Всероссийском Дне поля масличных культур на демонстрационных делянках будут представлены и новейшие сорта и гибриды масличных, которые еще не вошли в российский реестр сортоиспытаний.

Подробнее о мероприятии, его тематических разделах и деловой программе можно узнать на официальном сайте

«Агрос Экспо» 

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