В России началось голосование за «Народный органический бренд»

С 10 марта по 11 апреля в России состоится всероссийское голосование по выбору народного органического бренда

Оно проходит в рамках второго Национального органического конкурса, которой проводится под эгидой Совета Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке фонда «Органика». Положение о конкурсе утверждено министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым и первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным.



«Народный органический бренд» - одна из 11 номинаций конкурса в текущем году, при этом особенная. Победителя определят сами потребители путем прямого голосования, которое с 10 марта по 11 апреля проходит на сайте Роскачества — секретариата конкурса. Голосование — по ссылке . Процесс сделан максимально простым, чтобы каждый желающий мог оставить свой голос за любимый органический бренд и поддержать дальнейшее развитие органического производства в России.



В номинации представлены 23 производителя из 18 субъектов России. Все они имеют сертификаты соответствия требованиям к органической продукции, то есть производят настоящую органику.



«Сташевское БИО», продукция — хлопья овсяные из голозерного овса. Новгородская область.



Крестьянское хозяйство «Виктория», продукция — картофель. Тверская область.



ООО «Городище-Хлеб», продукция — хлеб. Белгородская область.



ОПХ «Дары Ордынска», продукция — гречиха, зерновые. Новосибирская область.



ИП Дорофеев Эдуард Дмитриевич, продукция — манты, хинкали, пельмени, чебуреки, фрикадельки. Тамбовская область.



«Ягоды Югры», продукция — ягоды княженики. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.



«Сибирская водочная компания», продукция — водка. Кемеровская область.



«Аривера», продукция — ягоды, мука, крупа, хлопья. Республика Мордовия.



«Черный хлеб», продукция — зерновые, крупа, хлопья, мука. Тульская область.



«Экохлеб», продукция — хлеб. Воронежская область.



ИП Шарец К.Ю. Ягодное хозяйство «Доктор Шарец», продукция — ягоды. Московская область.



«Агрокомбинат Тамбовкрахмал», продукция — мука. Тамбовская область.



ИП Клиндух Р. В., продукция — картофель. Приморский край.



ЛВЗ «Саранский», продукция — водка. Республика Мордовия.



«АгриВолга», продукция — молочная, мясная. Ярославская область.



Эко-ферма «Рябинки», продукция — молочная, мясная, овощи. Московская область.



Ферма М2, продукция — молочная, мясная, овощи. Московская область.



«Частные пасеки Берестова», продукция — мед. Свердловская область.



«Хоста-Чай», продукция — чай. Краснодарский край.



ИП Щепетьева Наталья Александровна, глава к(ф)х. «Био-Хутор Петровский», продукция — зерновые, крупа, хлопья, мука, хлеб. Ростовская область.



Эко-фабрика «Сибирский кедр» Siberian Cedar Eco-Factory, LLC, продукция — кедровый орех. Томская область.



ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, продукция — мед. Приморский край.



«Органик Эраунд», продукция — консервы овощные, соки, продукция растениеводства. Ставропольский край.



«Тренд на органику набирает силу в нашей стране, что видно и по охвату регионов в данной номинации. В 2022 году в номинации были заявлены 18 брендов из 13 субъектов. Свои голоса отдали более 15 тыс. человек, определив народным брендом — ЛВЗ «Саранский» из Республики Мордовия. Рассчитываем, что в этом году голосов будет больше, так как для большего числа людей экологичность товаров становится важным фактором при выборе», — прокомментировали в секретариате конкурса — Роскачестве.



Решение об учреждении Всероссийского конкурса в сфере органической продукции было принято в мае 2021 года на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Награждение победителей первого конкурса в 14 номинациях состоялось в Совете Федерации 6 июня 2022 года. Награждение победителей второго конкурса пройдет на X Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге в мае.



Узнать о конкурсе можно в специальном разделе на сайте Роскачества. Дайджест по итогам первого Всероссийского органического конкурса с описанием номинаций и победителей, награжденных в Совете Федерации, доступен по ссылке .



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