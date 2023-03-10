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32-я Международная агропромышленная выставка «Агрорусь» приглашает в город на Неве

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32-я Международная агропромышленная выставка «Агрорусь» приглашает в город на Неве
32-я Международная агропромышленная выставка «Агрорусь» приглашает в город на Неве

Международная агропромышленная выставка «Агрорусь» состоится в 32-й раз в Санкт-Петербурге — с 30 августа по 1 сентября 2023 года в КВЦ «Экспофорум»

«Агрорусь-2023» - ключевой конгрессно-выставочный проект, направленный на развитие агропромышленной инфраструктуры, обеспечение продовольственной безопасности CЗФО и расширение межрегионального и международного сотрудничества субъектов Российской Федерации. 

В 2023 году «Агрорусь» традиционно пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской области. В рамках мероприятия состоится обширная конгрессно-деловая программа: пленарное заседание, многочисленные узкоспециализированные круглые столы, отраслевые конференции.

Деловая программа выставки «Агрорусь» формируется совместно с правительством Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ведущими научными университетами и институтами, отраслевыми ассоциациями и союзами страны, а также производственными и общественными структурами отрасли.

Тематические направления конгрессно-деловой программы

  • Цифровизация в сельском хозяйстве.

  • Экспорт продукции агропромышленного комплекса.

  • Решение кадровых вопросов в сфере АПК.

  • Импортозамещение в сельскохозяйственной отрасли.

  • Актуальные проблемы АПК.

  • Современные тенденции развития профессионального аграрного образования.

На выставке будет работать Центр деловых контактов (ЦДК) - это прямые переговоры производителей с более 45 закупщиками из крупных гипермаркетов, ресторанов, интернет-магазинов и маркетплейсов. ЦДК помогает поставщикам за один день выйти на крупные и средние рынки сбыта, а также предоставляет уникальную возможность договориться с новыми эффективными производителями без посредников. 

Под эгидой Минсельхоза России традиционно состоится конкурс «Золотая медаль», в котором предприятия смогут отметить знаком качества свой товар или услугу. Победитель конкурса получает право использовать логотип полученной медали при маркировании награжденной продукции, что повышает потребительский интерес к продукту и товаропроизводителю.

Посетителей ждут разнообразные тематические треки выставки 

  • Продукты питания. Пищевые добавки и ингредиенты. Выставка-продажа. 

  • Зоотехния: питание (комбикорма, кормовые добавки); разведение; содержание (ветеринария, средства по уходу).

  • Растениеводство: селекция; удобрения; средства защиты растений.

  • Оборудование для пищеперерабатывающей промышленности (в том числе для малых форм хозяйствования АПК).

  • Услуги по упаковке, хранению, транспортировке, утилизации.

Организатор проекта — компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

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Не пропустите крупнейшую агропромышленную выставку СЗФО! Ждем вас в городе на Неве!

«Агрорусь» 

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