32-я Международная агропромышленная выставка «Агрорусь» приглашает в город на Неве

Международная агропромышленная выставка «Агрорусь» состоится в 32-й раз в Санкт-Петербурге — с 30 августа по 1 сентября 2023 года в КВЦ «Экспофорум»

«Агрорусь-2023» - ключевой конгрессно-выставочный проект, направленный на развитие агропромышленной инфраструктуры, обеспечение продовольственной безопасности CЗФО и расширение межрегионального и международного сотрудничества субъектов Российской Федерации.



В 2023 году «Агрорусь» традиционно пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской области. В рамках мероприятия состоится обширная конгрессно-деловая программа: пленарное заседание, многочисленные узкоспециализированные круглые столы, отраслевые конференции.



Деловая программа выставки «Агрорусь» формируется совместно с правительством Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ведущими научными университетами и институтами, отраслевыми ассоциациями и союзами страны, а также производственными и общественными структурами отрасли.



Тематические направления конгрессно-деловой программы



Цифровизация в сельском хозяйстве.



Экспорт продукции агропромышленного комплекса.



Решение кадровых вопросов в сфере АПК.



Импортозамещение в сельскохозяйственной отрасли.



Актуальные проблемы АПК.



Современные тенденции развития профессионального аграрного образования.



На выставке будет работать Центр деловых контактов (ЦДК) - это прямые переговоры производителей с более 45 закупщиками из крупных гипермаркетов, ресторанов, интернет-магазинов и маркетплейсов. ЦДК помогает поставщикам за один день выйти на крупные и средние рынки сбыта, а также предоставляет уникальную возможность договориться с новыми эффективными производителями без посредников.



Под эгидой Минсельхоза России традиционно состоится конкурс «Золотая медаль» , в котором предприятия смогут отметить знаком качества свой товар или услугу. Победитель конкурса получает право использовать логотип полученной медали при маркировании награжденной продукции, что повышает потребительский интерес к продукту и товаропроизводителю.



Посетителей ждут разнообразные тематические треки выставки



Продукты питания. Пищевые добавки и ингредиенты. Выставка-продажа.



Зоотехния: питание (комбикорма, кормовые добавки); разведение; содержание (ветеринария, средства по уходу).



Растениеводство: селекция; удобрения; средства защиты растений.



Оборудование для пищеперерабатывающей промышленности (в том числе для малых форм хозяйствования АПК).



Услуги по упаковке, хранению, транспортировке, утилизации.



Организатор проекта — компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл».



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