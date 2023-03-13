Ищем инвестора или соинвестора для строительства Комбината макаронных изделий в ОЭЗ «Оренбуржье»



Инвестиционный проект по строительству Комбината макаронных изделий в ОЭЗ «Оренбуржье»





Комбинат будет перерабатывать 31 130 т пшеницы твердых сортов в год, вырабатывая при этом:



— муки макаронного помола высшего сорта — 20 150 т в год;



— муки второго сорта — 3100 т в год;



— макаронных изделий группы А и группы Б — 7500 т в год;



— комбикормов — 32 400 т в год.



В перспективе:



— увеличение объема выпуска макаронных изделий до 15 тыс. т в год;



— выпуск круп;



— выпуск лапши быстрого приготовления.



Проект экономически эффективен, что подтверждается следующими показателями:



— индекс прибыльности — 4,8 раза;



— простой срок окупаемости — 3,8 лет;



— средняя норма рентабельности — 40,7%.



Общая стоимость проекта составляет 731 335 000 рублей с НДС 20%.



Срок строительства — 2 года.



В наличии:



площадка под строительство с инженерными сетями;



высококачественное сырье;



бизнес-план по строительству комбината;



профессиональная команда:



для проектирования и строительства комбината;



организации работы комбината после ввода в эксплуатацию.



Проведены переговоры по заключению долгосрочных контрактов на поставку продукции комбината в объеме 15,5 тыс. т в год.



Контактные данные:



Сергей Александрович



Тел.: 8(3532) 22-51-51, 89198605050, 89619305050



E-mail: oren-a-s-m-s@yandex.ru

