Ищем инвестора или соинвестора для строительства Комбината макаронных изделий в ОЭЗ «Оренбуржье»

Инвестиционный проект по строительству Комбината макаронных изделий в ОЭЗ «Оренбуржье»
Комбинат будет перерабатывать 31 130 т пшеницы твердых сортов в год, вырабатывая при этом:
— муки макаронного помола высшего сорта — 20 150 т в год;
— муки второго сорта — 3100 т в год;
— макаронных изделий группы А и группы Б — 7500 т в год;
— комбикормов — 32 400 т в год.
В перспективе:
— увеличение объема выпуска макаронных изделий до 15 тыс. т в год;
— выпуск круп;
— выпуск лапши быстрого приготовления.
Проект экономически эффективен, что подтверждается следующими показателями:
— индекс прибыльности — 4,8 раза;
— простой срок окупаемости — 3,8 лет;
— средняя норма рентабельности — 40,7%.
Общая стоимость проекта составляет 731 335 000 рублей с НДС 20%.
Срок строительства — 2 года.
В наличии:
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площадка под строительство с инженерными сетями;
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высококачественное сырье;
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бизнес-план по строительству комбината;
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профессиональная команда:
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для проектирования и строительства комбината;
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организации работы комбината после ввода в эксплуатацию.
Проведены переговоры по заключению долгосрочных контрактов на поставку продукции комбината в объеме 15,5 тыс. т в год.
Контактные данные:
Сергей Александрович
Тел.: 8(3532) 22-51-51, 89198605050, 89619305050
E-mail: oren-a-s-m-s@yandex.ru