разделы

реклама

журналы

Форум «Магнит» и агробизнес
Форум «Магнит» и агробизнес

Ищем инвестора или соинвестора для строительства Комбината макаронных изделий в ОЭЗ «Оренбуржье»

На правах рекламы

Ищем инвестора или соинвестора для строительства Комбината макаронных изделий в ОЭЗ «Оренбуржье»
Ищем инвестора или соинвестора для строительства Комбината макаронных изделий в ОЭЗ «Оренбуржье»


Инвестиционный проект по строительству Комбината макаронных изделий в ОЭЗ «Оренбуржье»

Комбинат будет перерабатывать 31 130 т пшеницы твердых сортов в год, вырабатывая при этом:

 — муки макаронного помола высшего сорта — 20 150 т в год;

 — муки второго сорта — 3100 т в год;

 — макаронных изделий группы А и группы Б — 7500 т в год;

 — комбикормов — 32 400 т в год. 

В перспективе:

 — увеличение объема выпуска макаронных изделий до 15 тыс. т в год;

 — выпуск круп; 

 — выпуск лапши быстрого приготовления.

Проект экономически эффективен, что подтверждается следующими показателями:

 — индекс прибыльности — 4,8 раза;

 — простой срок окупаемости — 3,8 лет;

 — средняя норма рентабельности — 40,7%.

Общая стоимость проекта составляет 731 335 000 рублей с НДС 20%.

Срок строительства — 2 года.

В наличии:

  • площадка под строительство с инженерными сетями;

  • высококачественное сырье;

  • бизнес-план по строительству комбината;

  • профессиональная команда:

  • для проектирования и строительства комбината; 

  • организации работы комбината после ввода в эксплуатацию.

Проведены переговоры по заключению долгосрочных контрактов на поставку продукции комбината в объеме 15,5 тыс. т в год.

Контактные данные:

Сергей Александрович 

Тел.: 8(3532) 22-51-51, 89198605050, 89619305050

E-mail: oren-a-s-m-s@yandex.ru

ООО "ИК"Агростроймонтажсервис" 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023
От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года

«Агротехника и технологии»

От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года
«Агроинвестор» №03, март 2023

Журнал

«Агроинвестор» №03, март 2023
Обеднение почв глобального масштаба. Потребление удобрений может сократиться во всем мире

«Агроинвестор»

Обеднение почв глобального масштаба. Потребление удобрений может сократиться во всем мире
Масложировой рынок движется к рекордам. Итоги первой половины сезона 2022/23

«Агроинвестор»

Масложировой рынок движется к рекордам. Итоги первой половины сезона 2022/23