Открытие выставки оборудования и технологий для утилизации отходов и очистки сточных вод WASMA-2023

Уже завтра, 14 марта, в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», начинает свою работу Международная выставка оборудования и технологий для утилизации отходов и очистки сточных вод WASMA-2023. РЭО выступит в качестве соорганизатора выставки
WASMA-2023:
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Обсуждение перспектив развития экономики замкнутого цикла в России, инвестиционной привлекательности отрасли, а также вопросов импортозамещения.
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Участие ключевых фигур сферы обращения с отходами в России в мероприятиях деловой программы.
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Обширная экспозиция современного оборудования и техники: крупнейшие производители и поставщики из России, Республики Беларусь, Греции, Турции, Китая. Среди участников WASMA-2023 такие компании, как «МАЗ», «КамАЗ» «Завод Калинина», «Кургандормаш», «НТМ РУС», «Экомтех», Ряжский авторемонтный завод, «Торг-Комс» и другие.
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Конференция «Очистка промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод».
Выставка проходит до 16 марта включительно.
Для бесплатного посещения выставки и мероприятий деловой программы необходимо получить билет, используя промокод was23
Подробнее о выставке по ссылке www.wasma.ru.