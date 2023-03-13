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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Открытие выставки оборудования и технологий для утилизации отходов и очистки сточных вод WASMA-2023

Партнёрский материал

Открытие выставки оборудования и технологий для утилизации отходов и очистки сточных вод WASMA-2023
WASMA 2023
Открытие выставки оборудования и технологий для утилизации отходов и очистки сточных вод WASMA-2023
WASMA 2023

Уже завтра, 14 марта, в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», начинает свою работу Международная выставка оборудования и технологий для утилизации отходов и очистки сточных вод WASMA-2023. РЭО выступит в качестве соорганизатора выставки

WASMA-2023:

  • Обсуждение перспектив развития экономики замкнутого цикла в России, инвестиционной привлекательности отрасли, а также вопросов импортозамещения. 

  • Участие ключевых фигур сферы обращения с отходами в России в мероприятиях деловой программы. 

  • Обширная экспозиция современного оборудования и техники: крупнейшие производители и поставщики из России, Республики Беларусь, Греции, Турции, Китая. Среди участников WASMA-2023 такие компании, как «МАЗ», «КамАЗ» «Завод Калинина», «Кургандормаш», «НТМ РУС», «Экомтех», Ряжский авторемонтный завод, «Торг-Комс» и другие.

  • Конференция «Очистка промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод».

Выставка проходит до 16 марта включительно.

Для бесплатного посещения выставки и мероприятий деловой программы необходимо получить билет, используя промокод was23

Подробнее о выставке по ссылке www.wasma.ru.

WASMA 2023 

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