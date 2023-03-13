Открытие выставки оборудования и технологий для утилизации отходов и очистки сточных вод WASMA-2023

Обсуждение перспектив развития экономики замкнутого цикла в России, инвестиционной привлекательности отрасли, а также вопросов импортозамещения.

Участие ключевых фигур сферы обращения с отходами в России в мероприятиях деловой программы.

Обширная экспозиция современного оборудования и техники: крупнейшие производители и поставщики из России, Республики Беларусь, Греции, Турции, Китая. Среди участников WASMA-2023 такие компании, как «МАЗ», «КамАЗ» «Завод Калинина», «Кургандормаш», «НТМ РУС», «Экомтех», Ряжский авторемонтный завод, «Торг-Комс» и другие.

