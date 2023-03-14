В Казани прошла выставка «ТатАгроЭкспо»

«ТатАгроЭкспо»

С 6 по 7 марта на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» состоялась юбилейная, V специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК «ТатАгроЭкспо»

В этом году «ТатАгроЭкспо» поразила участников и гостей своим размахом: количество участников увеличилось почти вдвое, а заявленные площади больше в полтора раза, чем в прошлом году. Впервые экспозиция была представлена во всех трех павильонах экспоцентра, заняв при этом свыше 35 тыс. кв.м. На этой площади 371 компания из 38 регионов России и двух стран (Беларусь, Кыргызстан) продемонстрировала сельскохозяйственную технику, оборудование и сырье для эффективного животноводства, растениеводства, изделия для переработки, хранения и упаковки сельхозпродукции и многое другое.



За два дня «ТатАгроЭкспо» выставку посетили 11 280 человек из 38 регионов и 10 иностранных государств (Беларусь, Казахстан, Китай, Пакистан, Турция, Венгрия, Франция, Перу, США, Монголия).



6 марта выставка открылась с приветственных слов заместителя премьер-министра Республики Татарстан — министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марата Зяббарова, генерального директора компании «Аммоний» Дмитрия Макарова и генерального директора фирмы «Август» Михаила Данилова.



Знакомство посетителей с экспозицией выставки началось с сельскохозяйственной техники. Данное направление в этом году заняло весь третий павильон и половину второго. Здесь гости выставки ознакомились с обширно представленной отечественной и импортной техникой, среди которых можно отметить немало новинок: новый колесный трактор «Агромаш», аппликатор для внесения удобрения Dragon от Ropa, зерноуборочный комбайн Zoomlion TF120, телескопический погрузчик JHC T3507. Неожиданной премьерой стал новый трактор из Набережных Челнов «Гепард-2204» от «РСБ Транс». Компания «Русбизнесавто» представила ряд новых для российского рынка самоходных погрузчиков в сегменте специализированной и сельскохозяйственной техники. Также гости выставки смогли найти здесь импортные и альтернативные запасные части, масла и охлаждающие жидкости и познакомиться с компаниями, предлагающими ремонт сельхозтехники с выездом «на дом». Достижения в цифровизации презентовал новичок для Татарстана — компания Zionica, которая занимается установкой автопилотов из Китая на любую сельхозтехнику.



В разделе «Растениеводство» специалисты АПК смогли найти сертифицированные минеральные, жидкие, органические удобрения, высококачественные средства защиты растений, зерновые и зернобобовые семена, сою, рапс, подсолнечник и семена других агрокультур российского и импортного производства и многое другое. В данном блоке впервые принял участие спонсор выставки — белорусская компания «НТП-Синтез», предлагавшая посетителям комплексные удобрения «КомплеМет» собственного производства; компания из Кыргызстана презентовала инновационное органическое удобрение «Супер Микрозиа» . Эпатажно выглядел стенд компании «Ремспецэнерго», они представляют иранский бренд CornHab по производству зерновых рукавов, стрейч-пленок и пленок для теплиц. То же самое, но уже собственного производства предложила компания «ПСК Геодор ». Достижения в селекции продемонстрировали «ЭкоНива-Семена », НПО «Алтай », ГК «Агролига », «Гавриш », «Сев-07 », «Золотой початок », RUSEED, ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН, Госсорткомиссия, «Агромир» и многие другие. Минеральные удобрения, химические средства защиты растений и другую агрохимию представили компании «Аммоний », «Август », «Татагрохимсервис », ГК «Шанс », «Агро Эксперт Груп», «Щелково Агрохим », «Агроэлитгрупп», Mavvel и многие другие .



Значительно возросло количество участников по направлению «Животноводство». Татарстан за прошлый год преодолел знаковый рубеж по надою молока в 2 млн т, и хозяйства республики очень заинтересованы в оборудовании и технологиях для молочного и мясного животноводства. В данном направлении гости выставки смогли ознакомиться с техникой для кормопроизводства и кормозаготовки, комбикормовой промышленности, хранения зерна, а также генетикой, кормовыми и ветеринарными решения, многие из которых отмечены в программе импортозамещения. Модели животноводческих ферм на своих стендах представили компании «Артемида» и «РИФ». Впервые принимавшая участие компания «Верумбио» предложила аграриям диагностические тест-наборы для выявления заболеваний сельхозживотных, бесплатный анализ корма можно было сделать на стенде «Агроглобус». Свою новинку — электрогидравлический станок для обработки копыт КРС привезла на выставку компания «Тимофеев+) ».



Первый павильон с новым разделом «Пищевая и перерабатывающая промышленность» встретил посетителей выставки дегустацией сыра, йогурта, творога и многих других продуктов от молочных комбинатов республики. Компании предлагали на пробу свою продукты, так как участвовали в первом республиканском конкурсе «Лучший молочный продукт Татарстана». На основе лабораторных исследований, заседания экспертной комиссии и голосования участников выставки после дегустации были определены лучшие производители молочной продукции. Таким образом «Милком» забрал два первых места в номинациях лучший «Полутвердый сыр» и лучшее «Сливочное масло», а в номинации «Лучший молочный бренд Татарстана» победил Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат.



Полакомившись на дегустации, гости ознакомились с компаниями, которые представили решения для автоматизации пищевых производств; оборудование для хранения, переработки и упаковки сельхозпродукции; ингредиенты; фасовочное, емкостное и дозирующее оборудование; решения для автоматизации пищевых производств; промышленной санитарии, гигиены и многое другое. Все это представили компании «Интеграл Плюс », «Транпак », ТД «Полимир », «Русан Плюс », «СтандартПродМаш », «Эрл Систем , Интерколд », Ульяновский хладокомбинат и многие другие.



Еще одна часть выставки была посвящена фермерским хозяйствам. Так, в первом павильоне 50 фермеров продавали свою продукцию в фермерском дворике. Здесь можно было найти продукцию высочайшего качества на любой вкус: мед, чаи, черную икру, осетра, хлебобулочные изделия, мясные и молочные продукты, полуфабрикаты, сыры и многое другое.



Традиционно выставка сопровождалась обширной деловой программой . Свыше 30 круглых столов, дискуссий, открытых микрофонов были посвящены вопросам внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство, сертификации сельскохозяйственной продукции, кадровым, образовательным и многим другим. Полторы тысячи слушателей посетили эти мероприятия на деловых площадках в «Казань Экспо», а 2257 человек присоединились к онлайн-трансляции на сайте выставки.



В связи с открытием на выставке нового раздела «Пищевая и перерабатывающая



промышленность» большинство бизнес-встреч деловой программы были ориентированы на фермеров и представителей малого и среднего бизнеса, где фермеры смогли узнать, как стать поставщиком ресторанов, о развитии B2B и альтернативных каналов продаж, а также о такой популярной тематике, как личный бренд: бизнес-встреча «Фермеры и HoReCa: как стать поставщиком продукции для ресторанов» и мероприятие Ассоциации рестораторов и отельеров г. Казани и Республики Татарстан.



Центральным событием деловой программы стало расширенное заседание итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан при участии Раиса Республики Рустама Минниханова, а также заместителя премьер-министра Республики Татарстан, министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марата Зяббарова. Визит на выставку Рустама Минниханова начался с поздравления работников сельхозуправлений с высокими результатами в прошедшем году и вручения им 43 автомобилей отечественного бренда Lada и продолжился официальным обходом экспозиции.



7 марта состоялся третий по счету «Science Slam: о науке в АПК» — батл современных научных идей и собственных исследований молодых ученых. Пройдя оборочный тур из 20 желающих, 10 студентов смогли принять участие в Science Slam. По итогам научной «битвы» чемпионкой стала студентка из ФГБОУ ВО «КГАУ» Иванова Яна с проектом «Бесконтактный датчик угла поворота колес автономного трактора», лучшим проектом признан «Компаунд для производства мульчирующей пленки» от Галкиной Натальи из ФГБОУ ВО «КНИТУ», а приз зрительских симпатий уверенно забрала Яндукова Екатерина из ФГБОУ ВО «КГАВМ» с проектом «Разработка и обоснование применения комплексного удобрения на основе гуматов для фертигации микрозелени».



Полезными и познавательными для повышения компетенций специалистов АПК стали профильные мероприятия Минсельхозпрода Республики Татарстан. Особый интерес вызвал круглый стол Союза производителей молока Татарстана «Тенденции развития молочной отрасли России. Презентация рейтингов».



Также под патронажем МСХиП Республики Татарстан на выставке компания «Терра Поволжье» совместно с Петербургским тракторным заводом подписала соглашение с КГАУ в рамках решения кадрового вопроса отрасли. Студенты вуза смогут проходить практику и стажировку в компании, а лучшие из них будут не только отмечены специальной стипендией, но и трудоустроены в дилерском центре, который является эксклюзивным партнером ПТЗ по реализации и обслуживанию тракторов «Кировец» в Татарстане.



Выставка «ТатАгроЭкспо» продлилась всего два дня, но посещение и участие в мероприятии стали максимально продуктивными. «ТатАгроЭкспо-2023» стала площадкой для эффективного диалога сельхозпроизводителей, представителей науки, бизнеса и государства, обмена передовым опытом и повышения профессионального уровня специалистов АПК, переговоров с потенциальными партнерами и поиска новых решений.



До встречи на VI специализированной сельскохозяйственной выставке достижений АПК «ТатАгроЭкспо-2024»!

