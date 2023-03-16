Сфера деятельности: животноводство — основной доход от производства и реализации свиней живой массой. Переработка мясной продукции — дополнительный доход от производства и реализации мясной продукции (мясо свежемороженое в тушах и куске, колбасы, деликатесы и полуфабрикаты). Производственные активы расположены в Тереньгульском районе Ульяновской области



Состав активов и инфраструктура

• Свиноферма законченного производственного цикла на 1350 среднегодовых свиноматок (с. Красноборск, Тереньгульского района) располагается на земельном участке 29,55 га. Имеет IV компартмент. Состоит из следующих производственных помещений, оснащенных станками, системами кормления, отопления, охлаждения, вентиляции, навозоудаления и соединенных между собой галереями: АБК-санпропускник, хрячник и отделение для ремсвинок, осеменение, ожидание, опорос, доращивание (8 секций), откорм (16 секций).







Отдельно стоящие здания и сооружения:



КПП с дезбарьером 20 м, дезбарьер 12 м, весовая;



КНС с карантинной емкостью, основные емкости-навозохранилища — пять по 7500 куб.м;



водозаборные скважины — 2 ед., хозяйственно-питьевые и пожарные резервуары;



станция утилизации с крематором Volkan 750;



гараж для техники;



гостиница для персонала на 10 номеров.









Производственная мощность — 36 400 товарных свиней в год.



Свиноферма построена и введена в эксплуатацию в 2014 году.



Лизинг «Росагролизинга» до марта 2025 года.



Сельхозживотные (свиньи) — 20 тыс. голов — в собственности.



• Убойный пункт на 56 голов в смену находится на территории свинофермы — в собственности.



• Колбасный цех (р.п. Тереньга Тереньгульского района) — производственная мощность: мясо на кости и в куске — 50 т/мес., колбасы — 15 т/мес., полуфабрикаты 6 т/мес., деликатесы 5 т/мес. — в собственности.



• Транспорт 2014-2021 годов, 10 ед. — в собственности.



Контактное лицо: Гапоненко Виталий, +7-918-3841779, gaponenko-vn@mail.ru

