Начинают работу выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум

«АгроКомплекс»

21 марта 2023 года в Уфе стартует долгожданное и масштабное событие в регионе — 33-я международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум

«АгроКомплекс» — это единственная отраслевая выставка в Республике Башкортостан в сфере АПК, завоевавшая титул крупнейшего выставочного мероприятия российского масштаба.



Мероприятия проходят при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.



Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания.



Тема форума в этом году — «Будущее российского села».



Традиционно на церемонии открытия выставки проходит запуск новых производств. В этом году в прямом эфире состоится запуск участка совместного сборочного производства гусеничных тракторов «Фермер РБ-2103» совместно с Мозырским машиностроительным заводом Республики Беларусь, который входит в состав Минского тракторного завода (Уфа, Уфимский район), и открытие цеха для окончательной сборки самоходных косилок «Чулпан-100» (Стерлитамакский район).







ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

В этом году в выставке принимают участие 340 экспонентов из 37 регионов России, Китая, Кыргызстана, Южной Кореи, Турции. Республика Беларусь будет представлена коллективной экспозицией Гродненской области.



Выставка разместится на площади 17 600 кв.м. Это станет самой большой экспозицией в Республике Башкортостан за всю выставочную историю.



На открытой площади перед «ВДНХ-Экспо» на площади 9 тыс. кв.м. будет представлено более 180 единиц сельхозтехники (современных тракторов, комбайнов, крупногабаритного оборудования).



На выставке «Агропродукты» будет представлена экспозиция от 45 сельскохозяйственных кооперативов и 42 производителей.



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В этом году Агропромышленный форум будет сопровождаться самой обширной деловой программой. В его рамках состоятся 25 мероприятий, в том числе:



17 панельных дискуссий, круглых столов для специалистов АПК;



образовательные интенсивы для учащихся агроклассов «Мы выбираем АПК»;



две торгово-закупочные конференции с участием федеральных и региональных торговых сетей;



ярмарка вакансий в рамках проекта «Моя карьера с “Единой Россией”»;



образовательный форум молодежи «АПК Башкортостана “Стратегический резерв — 2023”».



В деловых мероприятиях выступят 363 спикера из 23 регионов и городов России и Республики Беларусь.



Участие в деловой программе примут 13 отраслевых союзов и ассоциаций.



Центральным мероприятием традиционно станет пленарное заседание «Будущее российского села: стратегические вызовы, национальные прорывы, молодые лидеры», которое пройдет 21 марта в 12 часов с участием Правительства Республики Башкортостан, руководителей НИУ «Высшая школа экономики», Новосибирского аграрного университета, Национального союза производителей молока, группы «Черкизово», Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, молодых лидеров АПК.



Модератором заседания выступит председатель Российского союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский.







Организаторы активно развивают выставку «АгроКомплекс» как соревновательную площадку, в рамках которой состоятся восемь конкурсных мероприятий: четыре профессиональных конкурса среди участников выставки с вручением 59 золотых, 39 серебряных и 32 бронзовых медалей.



Также состоится церемония награждения победителей и финалистов конкурсов «Лучший кадровик АПК — 2023», «Лучший наставник АПК РБ — 2023», I Республиканского творческого конкурса-фестиваля «Земля Башкортостана», «Агроюность-2023».



На профессиональном уровне в рамках панельных дискуссий и круглых столов форума

будут обсуждаться тренды и ключевые вопросы развития АПК: вопросы развития племенного животноводства; технической и технологической модернизации сельхозпроизводства; создания агропромышленного кластера; использования генетики в мясном скотоводстве; применения цифровых технологий; производства продуктов питания; применения ГИС-технологий; ветеринарии, агрострахования, кадров. Актуальное расписание деловой программы отслеживайте на сайте: https://agrobvk.ru//docs/delovaya_programma.pdf . На четыре дня Уфа станет центром агропромышленной отрасли России.



Приглашаем на 33-ю международную выставку «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум!



Вход свободный по предварительной регистрации: https://user.agrobvk.ru/start .



Встретимся в Уфе с 21 по 24 марта 2023 года на «ВДНХ-Экспо»!



Оргкомитет:

(347) 246 42 00, 246 42 02

agro@bvkexpo.ru

www.agrobvk.ru



Подписывайтесь на наши социальные сети:

vk.com/agrocomplexufa

t.me/agrocompufa

