WASMA 2023

14-16 марта в Москве в «Экспоцентре» состоялась Международная выставка оборудования и технологий для утилизации отходов и очистки сточных вод WASMA. За три дня на ней побывало около 2400 посетителей, свою продукцию представили более 70 компаний. Площадь выставки составила более 4000 кв. м.

«Из года в год мы отмечаем рост количества участников и экспонентов на WASMA, что еще раз доказывает значительное увеличение интереса к темам утилизации отходов и очистки сточных вод со стороны представителей государства и бизнес-сообщества, — говорит заместитель генерального директора «Международной выставочной компании» Раиса Газарян. — Этот очевидный тренд позволил нам уже сегодня заявить, что WASMA 2024 состоится и пройдет 19-21 марта 2024 года на той же площадке, в ЦВК «Экспоцентр», но значительно расширив представленную экспозицию».







О позитивной динамике развития отрасли, которую могли отметить участники выставки, говорит и заместитель генерального директора ППК РЭО, соорганизатор WASMA 2023 Сергей Королев. «Мы видим активный интерес к теме обращения с отходами со стороны инвесторов. Думаю, что уже сегодня общие усилия государства, бизнеса, активность регионов ведут к созданию инфраструктуры, которая рассчитана на 25-30 лет работы. Формируется серьезный фундамент, который позволит обеспечить выполнение задач по Национальному проекту «Экология».



Отличительной особенностью WASMA 2023 стало большое количество техники и оборудования от российских производителей, а также компаний из Греции, Китая, Турции и Республики Беларусь. Смоленский завод КДМ представил три мусоровоза с задней загрузкой, а также новинку — модификацию СМ 16 на шасси МАЗ в версии «Стандарт». «КамАЗ» продемонстрировал мусоровоз с задней загрузкой КВR-P17K на базе шасси KAMAZ-53605. Российский завод «Искадаз» показал гостям выставки навесной ворошитель ВИК200Н-В для компостирования отходов ТБО. Ворошитель компоста BAKHUS был представлен на стенде компании «Экотехпроект».







На стендах компаний Nevlabs, «Экоросстрой», «Мегалион» и «Аксалит» можно было увидеть оптические сепараторы. Современные системы очистки сточных вод продемонстрировали предприятия «Новые Трубные технологии», «Медиана-Фильтр», «Гидрикс» и другие компании.



Более 90 отраслевых экспертов стали спикерами деловой программы «Международного конгресса экологических технологий — 2023» и конференции «Очистка промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод — 2023», которые прошли в рамках WASMA 2023. Среди них представители РЭО, Правительства Приморского края, Министерства экологии и природных ресурсов МО, компаний «РТ-Инвест», «Ситиматик», группы «ЭкоЛайн», «Невский экологический оператор», «Сибур Холдинг», розничной сети «Магнит», «Северсталь», «РУСАЛ», «Красная ветка», Сбербанка, Россельхозбанка. Тему очистки сточных вод поддержали выступления представителей проектной дирекции Минстроя России, Мосводоканала и других профильных ведомств. Ключевыми темами деловой программы стали государственное регулирование, инвестиции в отрасль, цифровизация и построение циклической экономики.







До встречи на юбилейной WASMA 2024, которая пройдет с 19 по 21 марта! Следите за новостями выставки на официальном сайте wasma.ru.

