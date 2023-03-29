VII Международная конференция «ПроКрахмал 2023: тенденции рынка глубокой переработки зерна»

«ПроКрахмал 2023»

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна 6 апреля 2023 года организует VII Международную конференцию «ПроКрахмал 2023: тенденции рынка глубокой переработки зерна». Мероприятие будет интересно потенциальным и действующим игрокам отрасли: инвесторам, руководителям предприятий и департаментов, начальникам производств. Мероприятие пройдет в очном формате 6 апреля 2023 года, с 10:00 до 17:00, в МВЦ «Крокус Экспо», павильон №3, «Крокус Конгресс Холл», зал 20 (Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 20)

Конференция «ПроКрахмал 2023» будет организована в рамках II Международной конференции и выставки «Ингредиенты и добавки», организатором которой является MVK — «Международная выставочная компания».



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Программа мероприятия

10:30 — регистрация участников.



11:00 — открытие конференции, представление участников.



11:10 — первая сессия: «Глобальные тренды и их влияние на рынок глубокой переработки зерна».



Модератор — совладелец и главный редактор Agrotrend.ru Николай Лычев. Тема: «Стратегические тренды АПК и их влияние на индустрию глубокой переработки зерна».



Спикеры:



— Дарья Меньших, старший аналитик, Центр экономического прогнозирования Газпромбанка. Тема: «Основные тенденции развития экономики России в новых условиях»;



— Мириам Морат, экономист, Международный совет по зерну. Тема: «Перспективы мировых рынков зерна в 2023-24 годах» (онлайн);



— Андрей Бодин, председатель правления, Союз сахаропроизводителей России. Тема: «О ситуации на рынке сахара России»;



— Антон Тихонов, исполнительный директор, Управление отраслевой и технологической экспертизы ДКБ Россельхозбанка. Тема: «Инвестиционный потенциал отрасли глубокой переработки зерна».



13:00 — кофе-брейк.



13:50 — вторая сессия: «Рынок продукции с добавленной стоимостью — итоги 2022 / перспективы 2023».



Модератор — президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин.



Спикеры:



— Павел Парамонов, менеджер по исследованиям рынков Cargill. Тема: «Анализ работы крахмалопаточной индустрии в России»;



— Вэй Сюй-Мин, генеральный секретарь Китайской ассоциации производителей крахмала. Тема: «Рынок крахмала и его производных в Китае» (на согласовании);



— Любовь Савкина, коммерческий директор аналитической компании FEEDLOT. Тема: «Ключевые тенденции на рынке кормов и кормовых ингредиентов»;



— Софья Мурзина, руководитель направления исследований рынков пищевых ингредиентов, «Центр инвестиционно-промышленного анализа». Тема: «Российский рынок растительных протеинов: тенденции и перспективы»;



— Полина Семенова, исполнительный директор, Союз производителей пищевых ингредиентов. Тема: «Пищевые ингредиенты сектора ГПЗ: потенциал, доступность и особенности регулирования».



15:30 — кофе-брейк.



16:00 — третья сессия: «Технологии, продукты, применение».



Модератор — директор, ВНИИ крахмала и переработки крахмалсодержащего сырья, филиала ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» Василий Бызов. Тема: «Особенности развития техники и технологии производства крахмала и его производных в современных условиях».



Спикер — Светлана Соловьева, заместитель генерального директора по развитию компании «НьюБио», Россия. Тема: «Мальтодекстрины: универсальные компоненты для производства пищевых продуктов».



17:00 — завершение конференции, подведение итогов.



Ситуация на глобальном рынке продолжает меняться. Нарастающий энергетический, экономический и продовольственный кризисы в мире открывают возможности для российских производителей продуктов с добавленной стоимостью. Индустрия зерна и продукты его переработки остаются стратегически важными и находятся на особом счету у органов власти. На конференции мы вместе с вами обсудим ситуацию в индустрии, влияние трендов на отрасль глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, подведем итоги и наметим перспективы работы в текущем году. А также узнаем об использовании технологий, продуктов и их применении в отраслях-потребителях. Конференция проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.



Мероприятия Ассоциации посетили уже более 500 человек из ведущих компаний отрасли. В конференции «ПроКрахмал 2022» приняли участие 50 человек из России, Великобритании, Германии, Молдавии, Дании, Швейцарии — представители компаний «Ди-Пи-Ай Групп», «Агроплазма», «Химпэк», «НьюБио», «Рустарк» (КЗ Гулькевичский), ВНИИ Крахмалопродуктов, «Симбио», банка «Открытие», ГК «Горкунов», Уральского государственного аграрного университета, компаний «Астон Крахмало-Продукты», «ТавросЭкопульс», «Инжиниринговый химико-технологический центр», «Альфа Лаваль», «Сельхозинвест», «ТавросЭкопульс», Российской биотопливной ассоциации, компаний «Агропром», «Тверь Агропром», «Ингредион», «Спасское», «ГЕА Рефрижерейшн РУС», «Аграна Фрут», «Новосибирскхлебопродукт», «Племзавод-Юбилейный», «ТД Доминант», «Сельхозинвест», «Хоботовское предприятие “Крахмалопродукт”», «УРАЛХИМ Инновация», «Нижегородский масложировой комбинат», «Агроэкспорт», «Европак», «ОНХ-Холдинг», «Пуратос», «ТФС Групп», ZERNOFF, Novozymes, Kerry, Behnbates. Традиционно после мероприятия все участники получают информационные материалы конференции, надежные личные контакты и связи.



Стоимость участия — 30 000 руб. Для членов Ассоциации — 25 000 руб. В стоимость входит участие в конференции, кофе-брейки, презентации спикеров, предоставление списка участников.



Для эффективного участия в конференции «ПроКрахмал 2023» предлагаем дополнительные возможности продвижения вашей компании до, во время и после мероприятия. Воспользуйтесь спонсорскими пакетами или отдельными рекламными возможностями, которые обеспечат вам дополнительный охват целевой аудитории.



Контакты по вопросам участия и спонсорства (Елена Мещерякова):



телефон: +7 495 252 11 07 доб. 1624

моб.: +7 996 974 71 06 (WhatsApp)

эл. почте: Elena.Mescheryakova@mvk.ru



Купить билет можно по ссылке

