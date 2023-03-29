Итоги выставки «АгроКомплекс» и Агропромышленного форума

«АгроКомплекс»

С 21 по 24 марта 2023 года в Уфе состоялись XXXIII Международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум — единственные специализированные мероприятия в сфере АПК в регионе и одни из крупнейших смотров достижений сельского хозяйства в России

Мероприятия проводились при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.



Организаторами выступили Правительство Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания при поддержке Управления ветеринарии Республики Башкортостан. Научную поддержку оказывал ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ.



Важность проведения выставки «АгроКомплекс» в своем обращении подчеркнул министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, отметив, что «для обеспечения дальнейшего роста аграрного сектора нам необходимо продолжить внедрение инноваций в производство, ускорить техническое и технологическое обновление отрасли. Безусловно, этому способствует проведение в нашей стране таких крупных международных мероприятий, как выставка “АгроКомплекс”. На протяжении многих лет она является одним из главных отраслевых событий Поволжья, Урала и Сибири».



В новых условиях, которые открылись сегодня для развития бизнеса, Агропромышленный форум обрел особое значение. В рамках взаимного диалога бизнес и представители государственной власти наметили вектор развития сельскохозяйственной отрасли.



В этом году площадь выставки составила 17 600 кв.м, в ней приняли участие 340 компаний из 37 регионов Российской Федерации, Республики Беларусь, Китая, Кыргызстана и Южной Кореи. Экспозиция выставки поставила своеобразный республиканский рекорд и стала крупнейшей за все время проведения деловых мероприятий в регионе.







Как всегда, выставка была зонирована по разделам АПК, и по доброй традиции, сложившейся за многие годы проведения выставки, доминирующим являлся раздел «Сельскохозяйственная техника». Более 120 ведущих российских, иностранных производителей и дилеров иностранных компаний представили передовые образцы сельскохозяйственной техники и оборудования. Экспозиция занимала зал №2 и всю открытую площадь перед выставочным комплексом «ВДНХ-ЭКСПО».



На экспозиции разделов «Животноводство» и «Ветеринария» было представлено порядка 45 компаний, которые презентовали новинки отрасли. Впервые экспозиция занимала отдельный зал. Интерес к разделу подтверждается посещением выставки всеми управлениями, лабораториями и зоотехниками Республики Башкортостан.



Раздел «Растениеводство» был представлен 46 предприятиями в зале №1. Химия, посевной и укрывной материал, новинки селекционеров и СЗР были представлены в рамках раздела на выставке.



Новинки отрасли «Оборудование для переработки, хранения и упаковки» были представлены 26 компаниями. В том числе в рамках раздела были участники из Китая и Республики Беларусь.



Как всегда, «вкусно» и разнообразно были представлены производители продуктов питания. Все разнообразие молочных, мясных продуктов, консервации, выпечки, свежих овощей и фруктов можно было увидеть в рамках раздела «Продукты питания». Изюминкой раздела стала экспозиция «Фермерская деревня», где небольшие ЛПХ, КФХ и кооперативы представили свою продукцию для широкой аудитории. Всего в рамках раздела участвовали 73 экспонента.



С официальным визитом выставку посетили Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин.



В составе делегации присутствовали 14 министров сельского хозяйства Приволжского федерального округа Российской Федерации, Министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края.



Впервые в рамках выставки была представлена коллективная экспозиция Гродненской области Республики Беларусь. В экспозиции принимали участие семь компаний, которые представили перерабатывающую и производственно-техническую часть АПК Гродненской области.



Под эгидой министерства для участников выставки состоялись конкурсы: «Техника и оборудование для машино-технологической модернизации организаций агропромышленного комплекса»,

«Лучший продукт — 2023», «За лучшие эффективные показатели, внедрение современных технологий в животноводстве и ветеринарные препараты», «Лучшие образцы новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур» и «Лучшая научно-исследовательская работа в области растениеводства».



Всего было подано 293 заявки. По итогам победители были награждены дипломами и медалями.



В рамках форума состоялось 25 деловых мероприятий с выступлением 365 спикеров из 25 регионов и городов России и Республики Беларусь.



Ключевым событием стало пленарное заседание «Будущее российского села: стратегические вызовы, национальные прорывы, молодые лидеры», модератором которого выступил председатель Российского союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский.







В пленарном заседании приняли участие премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров; генеральный директор Национального союза производителей молока, член Комиссии по направлению «Сельское хозяйство» Государственного Совета Российской Федерации Артем Белов; генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов; руководитель Инновационного аналитического центра группы компаний «Черкизово» Рустам Хафизов; заместитель руководителя АНО «Российская система качества» Елена Саратцева; директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Кирилл Голохваст; директор по аграрной политике НИУ «Высшая школа экономики» Евгения Серова; глава крестьянско-фермерского хозяйства «Гусиная столица» Егор Доставалов; основатель проекта «Шеф и Фермер» Юлия Литвиненко.



В деловой программе форума активное участие приняли руководители 13 федеральных ассоциаций и союзов, в их числе:



Национальный союз производителей молока;



Национальный союз птицеводов;



Национальный союз производителей говядины;



Российский союз сельской молодежи;



Российский союз пекарей;



Национальная ассоциация заводчиков герефордской породы;



Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз»



За дни работы Агропромышленного форума состоялось подписание 18 соглашений и меморандумов о сотрудничестве.



В рамках программы для будущих кадров состоялся образовательный форум молодежи «АПК Башкортостана «Стратегический резерв — 2023», в течение трех дней прошло более 20 мастер-классов от профильных факультетов Башкирского государственного аграрного университета с участием свыше 600 детей, обучающихся в 30 агроклассах муниципальных образований.



Краткие итоги выставки «АгроКомплекс-2023»:



17 600 кв.м. выставочной площади (брутто): 8 600 кв.м. внутренней экспозиции (брутто); 9 000 кв.м. открытой площади (брутто);



180 единиц техники было представлено на открытой площади перед выставочным комплексом «ВДНХ-ЭКСПО»;



разделы выставки: «Сельскохозяйственная техника», «Растениеводство», «Животноводство и ветеринария», «Продукты питания».



четыре зала, открытая площадь, три конференц-зала, кейс-зона молодежных проектов;



340 компаний из 37 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья;



22 340 посетителей выставки;



25 профильных деловых мероприятий: пленарное заседание, круглые столы, конференции и панельные дискуссии;



365 спикеров из 25 регионов России и Республики Беларусь;



18 подписанных соглашений о сотрудничестве;



участие 13 федеральных и региональных ассоциаций и союзов.



34-я международная выставка «АгроКомплекс» пройдет с 26 по 29 марта 2024 года на «ВДНХ-ЭКСПО Уфа».



До встречи в следующем году в Уфе!

