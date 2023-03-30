Компания «Август» присоединилась к Ассоциации менеджеров

Фирма «Август»

Фирма «Август» является ведущим отечественным производителем химических средств защиты растений (ХСЗР) и входит в перечень системообразующих организаций российской экономики

Компания основана в 1990 году. В 2022 году суммарные продажи продукции «Августа» составили 45,5 млрд руб. (без НДС), а площади посевов, защищенных препаратами компании в Российской Федерации, — свыше 52 млн га в пересчете на однократное применение. Почти каждый пятый гектар отечественных сельхозугодий в 2022 году хотя бы раз был обработан ХСЗР производства компании «Август». Как и в прошлые годы, по данному показателю «Август» остается лидером рынка в России среди отечественных и зарубежных производителей. «Август» входит в рейтинг 500 крупнейших компаний Российской Федерации по версии РБК, и его продукцией пользуются ключевые предприятия отечественного агропромышленного комплекса.



Собственный мощный научно-исследовательский центр «Августа» разрабатывает лучшие решения для повышения эффективности растениеводства. Ученые компании занимаются созданием максимально эффективных формуляций пестицидов посредством выбора оптимальной препаративной формы, тщательного подбора компонентов рецептур, контроля качества сырья и проверки свойств готового препарата. Специалисты центра разработали более 150 новых рецептур и получили свыше 40 патентов на изобретения. Сбытовая сеть «Августа» в России включает в себя 60 представительств в ключевых аграрных регионах. Одной из важнейших составляющих ведения бизнеса по продаже пестицидов является информационно-технологическое сопровождение их использования, причем не только с точки зрения применения продукции, но и в отношении остальных факторов формирования урожаев. «Август» планомерно выстраивает в России комплексный агрономический сервис, создавая сеть консалтинговых лабораторий «Агроанализ».



Продукция компании получила заслуженное признание у сельхозтоваропроизводителей ближнего и дальнего зарубежья. «Август» является лидером рынка ХСЗР в Республике Казахстан и Республике Беларусь. Среди 27 стран присутствия компании в мире приоритетным направлением для дальнейшего развития выступает Латинская Америка. Препаратами «Августа» защищают в том числе хлопковые поля, плантации сахарного тростника, какао-бобов, бананов, ананасов, манго и многие другие культуры.



В производственную базу компании входят три завода по формуляции препаратов для защиты растений: «Август-Алабуга» в Татарстане, Вурнарский завод в Чувашии и «Август-Бел» в Беларуси. На предприятиях установлено передовое оборудование российских и мировых компаний-производителей. Высокая степень автоматизации и расширенное использование робототехники обеспечивают надежность производственных процессов. В 2020 году «Август» первым из отечественных производителей ХСЗР запустил собственный синтез действующих веществ на современном заводе Hubei Avgust Pesticide Co. Ltd. в КНР. В перспективе здесь будет выпускаться более 30 действующих веществ, что минимизирует для компании «Август» риски срыва поставок ключевого сырья.



«Август» активно развивает собственное сельскохозяйственное направление — «Агропроект». Площадь его земельного банка на сегодняшний день превысила 220 тыс. га в России и Казахстане. Площадь пашни в ключевом регионе «Агропроекта» - Республике Татарстан — достигла 190 тыс. га. Главными направлениями деятельности являются растениеводство и молочное животноводство. Хозяйства «Августа» сегодня — это не только полноценный бизнес, но и площадки, на которых демонстрируются новые препараты и инновационные схемы защиты растений. В 2022 году дочерняя компания «Август-Агро» приступила к осуществлению проекта отраслевого значения — строительству собственного элеваторного комплекса «Свияжск-Зернопродукт».



«Август» также является отечественным лидером по производству и продаже продукции для личных подсобных хозяйств, что подтверждается присуждением ей в 2017 и 2021 годах премии «Марка №1 в России». Препараты для садоводов, огородников и дачников реализуют ведущие торговые сети, такие как «ОБИ», «Леруа Мерлен», «Максидом», «Ашан», «Глобус», «Перекресток».



В 2022 году компания «Август» приступила к строительству научно-исследовательского центра по разработке препаратов для защиты растений в подмосковном наукограде Черноголовка. Проект должен быть реализован до конца 2025 года, а объем инвестиций в него оценивается на уровне 3,4 млрд руб. При этом в городе уже функционирует построенный «Августом» современный воспитательно-образовательный комплекс, который включает в себя общеобразовательную школу на 350 мест с собственным инженерным центром и всей необходимой инфраструктурой для развития познавательных, спортивных и творческих способностей детей. Комплекс рассчитан на ребят из Черноголовки, а также на детей будущих сотрудников центра.



Компания «Август» проводит социально ответственную политику в регионах своего присутствия и обеспечивает устойчивое развитие не только самой компании и тех, кто вовлечен в орбиту ее деятельности, но и общества в целом.

