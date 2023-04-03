Приглашаем на AquaPro Expo

С 11 по 13 апреля 2023 года в Москве, на площадке ЦВК «Экспоцентр», состоится Международная выставка оборудования и технологий добычи, разведения и переработки рыбы и морепродуктов AquaPro Expo
AquaPro Expo — отраслевая площадка для знакомства с новинками отрасли рыболовства, рыбоводства и переработки, встреч с партнерами и потенциальными поставщиками, обсуждения эксклюзивных условий поставок.
Бесплатный электронный билет можно получить на сайте выставки aquaproexpo.ru.
На выставке участники представят оборудование и технологии для разведения рыбы и морепродуктов, корма и биопрепараты, системы контроля и очистки воды, оборудование и технологии для переработки рыбы и морепродуктов, оборудование и технологии для рыбного промысла.
Посещение выставки позволит посетителям:
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найти новых поставщиков и партнеров;
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обеспечить компанию необходимым оборудованием;
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оптимизировать затраты;
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ознакомиться с новинками отрасли;
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найти оптимальные бизнес-решения;
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получить консультации и рекомендации от специалистов и экспертов-практиков.
В рамках выставки пройдет научно-практическая конференция «Аквакультура как успешный бизнес: прикладные вопросы и перспективы развития».
В программе:
11 апреля
- Перспективы и современные решения в аквакультуре.
- Инновации в аквакультуре.
- Аквапоника. Интеграция систем в работе рыбоводных хозяйств. Сбыт: из проблем в возможности.
12 апреля
- Тематические доклады по различным объектам аквакультуры и их разведению в открытых водоемах и УЗВ.
- Инновации в аквакультуре — продолжение.
- Решения по соблюдению экологических требований для рыбоводных хозяйств и рыбоперерабатывающих предприятий.
13 апреля
- День технолога рыбоперерабатывающего предприятия.
- Новые рецептуры и требования к рыбному производству.
- Семинары по организации производства и обеспечению качества рыбной продукции.
Как добраться:
Место: ЦВК «Экспоцентр», павильон 5, Южный вход.
Адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., 14, вход с Краснопресненской набережной.
Итоги AquaPro Expo 2022 подтвердили актуальность и востребованность мероприятия. 62 компании из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Петрозаводска, Краснодарского края, Армении, Израиля приняли участие в выставке. На выставке были представлены новые подходы, новые корма и рецептуры рыбной отрасли. Участники демонстрировали оборудование для оснащения рыбных ферм и переработки рыбы, корма, биопрепараты, системы контроля и очистки воды, а также оборудование и снаряжение для вылова рыбы и морепродуктов.