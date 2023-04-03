Приглашаем на AquaPro Expo

AquaPro Expo

С 11 по 13 апреля 2023 года в Москве, на площадке ЦВК «Экспоцентр», состоится Международная выставка оборудования и технологий добычи, разведения и переработки рыбы и морепродуктов AquaPro Expo

AquaPro Expo — отраслевая площадка для знакомства с новинками отрасли рыболовства, рыбоводства и переработки, встреч с партнерами и потенциальными поставщиками, обсуждения эксклюзивных условий поставок.



Бесплатный электронный билет можно получить на сайте выставки aquaproexpo.ru.



На выставке участники представят оборудование и технологии для разведения рыбы и морепродуктов, корма и биопрепараты, системы контроля и очистки воды, оборудование и технологии для переработки рыбы и морепродуктов, оборудование и технологии для рыбного промысла.



Посещение выставки позволит посетителям:



найти новых поставщиков и партнеров;



обеспечить компанию необходимым оборудованием;



оптимизировать затраты;



ознакомиться с новинками отрасли;



найти оптимальные бизнес-решения;



получить консультации и рекомендации от специалистов и экспертов-практиков.



В рамках выставки пройдет научно-практическая конференция «Аквакультура как успешный бизнес: прикладные вопросы и перспективы развития».



В программе:

Перспективы и современные решения в аквакультуре.

Инновации в аквакультуре.

Аквапоника. Интеграция систем в работе рыбоводных хозяйств. Сбыт: из проблем в возможности.

Тематические доклады по различным объектам аквакультуры и их разведению в открытых водоемах и УЗВ.

Инновации в аквакультуре — продолжение.

Решения по соблюдению экологических требований для рыбоводных хозяйств и рыбоперерабатывающих предприятий.

День технолога рыбоперерабатывающего предприятия.

Новые рецептуры и требования к рыбному производству.

Семинары по организации производства и обеспечению качества рыбной продукции.

Как добраться:

Место: ЦВК «Экспоцентр», павильон 5, Южный вход.

Адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., 14, вход с Краснопресненской набережной.



Итоги AquaPro Expo 2022 подтвердили актуальность и востребованность мероприятия. 62 компании из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Петрозаводска, Краснодарского края, Армении, Израиля приняли участие в выставке. На выставке были представлены новые подходы, новые корма и рецептуры рыбной отрасли. Участники демонстрировали оборудование для оснащения рыбных ферм и переработки рыбы, корма, биопрепараты, системы контроля и очистки воды, а также оборудование и снаряжение для вылова рыбы и морепродуктов.

