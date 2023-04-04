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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Зампредседателя Правительства Московской области Георгий Филимонов с рабочим визитом посетил «Щелково Агрохим»

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Зампредседателя Правительства Московской области Георгий Филимонов с рабочим визитом посетил «Щелково Агрохим»
«Щёлково Агрохим»
Зампредседателя Правительства Московской области Георгий Филимонов с рабочим визитом посетил «Щелково Агрохим»
«Щёлково Агрохим»

Цель рабочей поездки — создание точек роста в аграрно-промышленном комплексе Подмосковья. Речь идет как о крупных инвестпроектах, так и о малом и среднем предпринимательстве

Профессиональный и конструктивный разговор состоялся сразу на нескольких предприятиях округа, среди которых «» - один из крупнейших в России производителей средств защиты растений, агрохимикатов и семян. 

В ходе визита гость в сопровождении генерального директора Салиса Каракотова посетил химические лаборатории научного центра предприятия, побывал в ОТК, в производственных цехах и на складах «».


Во время встречи Георгий Филимонов подчеркнул важную роль предприятия в развитии и приумножении научно-производственного потенциала агрохимической и сельскохозяйственной отраслей России, в возрождении отечественной селекции и семеноводства, внедрении инновационных технологий. 

Зампред Правительства Московской области вместе с генеральным директором «» обсудили взаимодействие с торговыми сетями и меры господдержки. Кроме этого, были намечены совместные планы, которые помогут компании в дальнейшем развитии.

«Щёлково Агрохим» 

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