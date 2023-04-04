Зампредседателя Правительства Московской области Георгий Филимонов с рабочим визитом посетил «Щелково Агрохим»

«Щёлково Агрохим»

Цель рабочей поездки — создание точек роста в аграрно-промышленном комплексе Подмосковья. Речь идет как о крупных инвестпроектах, так и о малом и среднем предпринимательстве

Профессиональный и конструктивный разговор состоялся сразу на нескольких предприятиях округа, среди которых «Щелково Агрохим» - один из крупнейших в России производителей средств защиты растений, агрохимикатов и семян.



В ходе визита гость в сопровождении генерального директора Салиса Каракотова посетил химические лаборатории научного центра предприятия, побывал в ОТК, в производственных цехах и на складах «Щелково Агрохим».







Во время встречи Георгий Филимонов подчеркнул важную роль предприятия в развитии и приумножении научно-производственного потенциала агрохимической и сельскохозяйственной отраслей России, в возрождении отечественной селекции и семеноводства, внедрении инновационных технологий.



Зампред Правительства Московской области вместе с генеральным директором «» обсудили взаимодействие с торговыми сетями и меры господдержки. Кроме этого, были намечены совместные планы, которые помогут компании в дальнейшем развитии.