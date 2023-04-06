ФРП профинансировал проект мостов и коробок передач тракторов «Ростсельмаш»

Один из ключевых инвестпроектов машиностроительной компании получил финансовую поддержку Фонда развития промышленности. Экспертный совет ФРП принял решение о выделении льготного займа на производство компонентов трансмиссий для тракторной техники — мостов и коробок передач

На протяжении последних трех лет «Ростсельмаш» активно реализует проект, связанный с импортозамещением важнейших элементов самоходной аграрной техники, производство которых в России практически не развито. В 2020 году с конвейера сошли первые тракторы серии 2000, оснащенные механическими КПП собственной сборки, начат выпуск дифференциалов для тракторов серии 3000. В 2021 году была освоена механическая обработка корпусных деталей КПП из российского литья.







В 2022 году компания приступила к дальнейшему углублению производства за счет закупки оборудования под выпуск валов и зубчатых колес, организации сборки мостов ведущих колес комбайнов. Было принято стратегическое решение о радикальном расширении спектра компонентов собственного изготовления для всех типов самоходных машин. Для этого организовывается завод, на котором планируется выпускать автоматические и механические трансмиссии, мосты и редукторы для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники.



«Для нас это решение принципиально. Оно означает укрепление независимости от внешних поставок, развитие собственных компетенций и компетенций российских поставщиков», — подчеркивает генеральный директор «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.







С привлечением займа ФРП предприятие реализует первый этап большого проекта. По мнению руководства компании, поддержка Фондом развития промышленности одного из направлений производства трансмиссий ускорит достижение поставленной цели.



В компании также считают, что выделение льготного займа в 5 млрд руб. для компонентов тракторной техники является логичным продолжением сотрудничества с ФРП в области тракторостроения. Напомним, что осенью 2022 года Фонд поддержал «Ростсельмаш» льготным займом на строительство тракторного завода в Ростове-на-Дону.



Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.



ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.



Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентоспособной продукции, выпуск средств производства, оборудования и станков, помощь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации производства конечной российской продукции, программа «Автокомпоненты» поможет выпускать компонентную базу для автомобильной, сельскохозяйственной и другой техники. Программа «Приоритетные проекты» позволяет финансировать крупные проекты по производству критически важной продукции, «Лизинг» — обеспечить финансирование части аванса на приобретение оборудования. Программа «Производительность труда» дает возможность реализовать меры по повышению производительности на предприятии. «Маркировка товаров» позволяет производителям установить оборудование для прослеживаемости продукции, а программа «Экологические проекты» - минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.



Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным программам. Одна из них — «Проекты лесной промышленности» - финансирует приобретение деревообрабатывающего оборудования.



В ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме помогает предприятиям выбрать программу Фонда, способы участия в конкурсах господдержки, в том числе на заключение Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и на компенсацию процентной ставки по инвесткредитам.



Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации путем преобразования Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития».



Юридический и фактический адрес: Россия, 105062, Москва, Лялин переулок, д.6с1.



За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Департамент внешних коммуникаций Фонда развития промышленности: +7-495-789-4730, доб. 146, press@frprf.ru, http://www.frprf.ru/



«Ростсельмаш» - ключевой российский разработчик и производитель сельскохозяйственной техники и цифровых решений.



Продуктовая линейка насчитывает более 150 моделей и модификаций агромашин, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного, зерноперерабатывающего оборудования и другой техники. Электронные системы «Ростсельмаш» повышают эффективность сельхозработ и аграрного бизнеса.



Модельный ряд компании закрывает большую часть потребностей сельхозпроизводителей для выполнения всего цикла полевых работ — от почвообработки до уборки урожая.



На всех этапах жизненного цикла агромашин — от конструкторских разработок до их сервисного обслуживания — применяются наиболее актуальные технологические решения, отвечающие высоким требованиям аграриев.



Сеть дилерских и сервисных центров покрывает все зерносеющие регионы и является самой широкой в отрасли. Современный подход к обучению и мощная логистическая система обеспечивают высокое качество оказываемых услуг.



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