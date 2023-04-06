«Иннагро»

11 апреля 2023 года «Свое фермерство» проведет прямой эфир на тему «Пробиотики в животноводстве: повышаем иммунитет — повышаем доходы»

На онлайн-встрече про стратегии применения биопрепаратов «Иннагро» для повышения продуктивности животноводческого производства расскажет кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт по кормлению животных компании «Иннагро» Дмитрий Каширин.



Во время эфира будут раскрыты следующие темы:



Применение передовых разработок российских ученых в сфере биологизации животноводства.



Теория и практика применения пробиотического комплекса «Энзимспорин» в кормлении КРС, биоконсерванта для силосования и сенажирования «Фермасил» и лекарственного препарата для лечения эндометрита и мастита у КРС «Аргумистин».



Основные стратегии применения данных препаратов для повышения продуктивности, экономической эффективности сельхозпроизводства, повышения иммунитета и благополучия животных и снижения уровня антибиотикорезистентности.



Старт мероприятия — 11.04.23 в 15:00 по московскому времени.



Эфир можно посмотреть:

