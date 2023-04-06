11 апреля 2023 года «Свое фермерство» проведет прямой эфир на тему «Пробиотики в животноводстве: повышаем иммунитет — повышаем доходы»
На онлайн-встрече про стратегии применения биопрепаратов «Иннагро» для повышения продуктивности животноводческого производства расскажет кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт по кормлению животных компании «Иннагро» Дмитрий Каширин.
Во время эфира будут раскрыты следующие темы:
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Применение передовых разработок российских ученых в сфере биологизации животноводства.
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Теория и практика применения пробиотического комплекса «Энзимспорин» в кормлении КРС, биоконсерванта для силосования и сенажирования «Фермасил» и лекарственного препарата для лечения эндометрита и мастита у КРС «Аргумистин».
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Основные стратегии применения данных препаратов для повышения продуктивности, экономической эффективности сельхозпроизводства, повышения иммунитета и благополучия животных и снижения уровня антибиотикорезистентности.
Старт мероприятия —
Эфир можно посмотреть:
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прямо на сайте «Свое фермерство» (в день мероприятия начнется прямая трансляция);
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подключившись в онлайн-встречу ВК-звонки: пройти по ссылке.