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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Онлайн-встреча «Пробиотики в животноводстве: повышаем иммунитет — повышаем доходы»

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Онлайн-встреча «Пробиотики в животноводстве: повышаем иммунитет — повышаем доходы»
«Иннагро»
Онлайн-встреча «Пробиотики в животноводстве: повышаем иммунитет — повышаем доходы»
«Иннагро»

11 апреля 2023 года «Свое фермерство» проведет прямой эфир на тему «Пробиотики в животноводстве: повышаем иммунитет — повышаем доходы»

На онлайн-встрече про стратегии применения биопрепаратов «Иннагро» для повышения продуктивности животноводческого производства расскажет кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт по кормлению животных компании «Иннагро» Дмитрий Каширин. 

Во время эфира будут раскрыты следующие темы:

  • Применение передовых разработок российских ученых в сфере биологизации животноводства.

  • Теория и практика применения пробиотического комплекса «Энзимспорин» в кормлении КРС, биоконсерванта для силосования и сенажирования «Фермасил» и лекарственного препарата для лечения эндометрита и мастита у КРС «Аргумистин».

  • Основные стратегии применения данных препаратов для повышения продуктивности, экономической эффективности сельхозпроизводства, повышения иммунитета и благополучия животных и снижения уровня антибиотикорезистентности.

Старт мероприятия — 11.04.23 в 15:00 по московскому времени.

Эфир можно посмотреть:

Вы можете заранее подготовить свои вопросы и задать их во время прямого эфира спикеру в телеграм-канале «Свое фермерство».

«Иннагро» 

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