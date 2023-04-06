Вебинар «Секреты и нюансы грамотного ценообразования»

NTech

Мероприятие проведет исследовательская компания NTech 11 апреля 2023 года. Это второй вебинар из серии практических вебинаров «Эффективные инструменты маркетинга и продаж продуктов питания в 2023 году»

Что вы узнаете?

Мониторинг цен: каким образом должен быть устроен процесс ценового мониторинга.



Контроль цен: как контролировать соответствие фактических отпускных и полочных цен планируемым.



Методы ценообразования: какие методы ценообразования позволяют устанавливать цены, максимизирующие продажи и/или прибыль компании.



Ценовая политика: какие службы должны отвечать за определение цен и поддержание ценовой политики в актуальном состоянии.



Правила и исключения: какие правила и исключения должна

содержать ценовая политика.



Прайсы: сколько прайсов должно быть для эффективной работы с ценами.



Спикер — Альбина Искакова, эксперт, практик в сфере маркетинга и продаж продуктов питания, спикер профильных конференций и автор статей. Имеет более 10 лет опыта работы на позиции директора по маркетингу и коммерческого директора в FMCG-компаниях. В настоящее время коммерческий директор ГК «Белая долина».



Организатор — исследовательская компания NTech, которая специализируется на информационной поддержке крупнейших производителей и поставщиков FMCG-товаров.



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