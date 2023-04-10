Успейте проголосовать за «Народный органический бренд»

11 апреля завершается всероссийское голосование по выбору народного органического бренда. Оно проходит в рамках второго Национального органического конкурса, который проводится под эгидой Совета Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке фонда «Органика». Положение о конкурсе утверждено министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым и первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным
«Народный органический бренд» - одна из 11 номинаций конкурса в этом году. Победителя в ней определяют сами потребители путем прямого голосования, которое проходит на сайте Роскачества — секретариата конкурса. Ссылка на голосование.
В номинации представлены 26 производителей из 19 субъектов России. Все они имеют сертификаты соответствия требованиям к органической продукции, то есть производят настоящую органику.
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«Сташевское БИО», Новгородская область.
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Крестьянское хозяйство «Виктория», Тверская область.
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«Городище-Хлеб», Белгородская область.
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ОПХ «Дары Ордынска», Новосибирская область.
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Органическая ферма «Веси», Ленинградская область.
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ИП Дорофеев Эдуард Дмитриевич, Тамбовская область
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«Ягоды Югры», Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
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«Сибирская водочная компания», Кемеровская область.
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«Аривера», Республика Мордовия.
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«Чёрный хлеб», Тульская область.
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«Экохлеб», Воронежская область.
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ИП Шарец К.Ю. Ягодное хозяйство «Доктор Шарец», Рязанская область.
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«Агрокомбинат Тамбовкрахмал», Тамбовская область.
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ИП Клиндух Р. В., Приморский край.
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«Урожай Приморья», Приморский край.
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ЛВЗ «Саранский», Республика Мордовия.
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«АгриВолга», Ярославская область.
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Экоферма «Рябинки», Московская область.
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Ферма М2, Московская область.
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«Частные пасеки Берестова», Свердловская область.
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«Хоста-Чай», Краснодарский край.
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ИП Щепетьева Наталья Александровна, глава к(ф)х. «Био-Хутор Петровский», Ростовская область.
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«Экофабрика Сибирский кедр», Siberian Cedar Eco-Factory, LLC, Томская область.
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ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, Приморский край.
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Фермерский парк «Боголюбовский», Приморский край.
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«Органик Эраунд», Ставропольский край.
11 апреля — заключительный день голосования, когда еще можно будет отдать свой голос за любимый органический бренд и поддержать дальнейшее развитие органического производства в России.
Награждение победителей второго Национального органического конкурса пройдет на X Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге в мае.
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