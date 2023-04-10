Успейте проголосовать за «Народный органический бренд»

Роскачество

11 апреля завершается всероссийское голосование по выбору народного органического бренда. Оно проходит в рамках второго Национального органического конкурса, который проводится под эгидой Совета Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке фонда «Органика». Положение о конкурсе утверждено министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым и первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным

«Народный органический бренд» - одна из 11 номинаций конкурса в этом году. Победителя в ней определяют сами потребители путем прямого голосования, которое проходит на сайте Роскачества — секретариата конкурса. Ссылка на голосование .



В номинации представлены 26 производителей из 19 субъектов России. Все они имеют сертификаты соответствия требованиям к органической продукции, то есть производят настоящую органику.



«Сташевское БИО», Новгородская область.



Крестьянское хозяйство «Виктория», Тверская область.



«Городище-Хлеб», Белгородская область.



ОПХ «Дары Ордынска», Новосибирская область.



Органическая ферма «Веси», Ленинградская область.



ИП Дорофеев Эдуард Дмитриевич, Тамбовская область



«Ягоды Югры», Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.



«Сибирская водочная компания», Кемеровская область.



«Аривера», Республика Мордовия.



«Чёрный хлеб», Тульская область.



«Экохлеб», Воронежская область.



ИП Шарец К.Ю. Ягодное хозяйство «Доктор Шарец», Рязанская область.



«Агрокомбинат Тамбовкрахмал», Тамбовская область.



ИП Клиндух Р. В., Приморский край.



«Урожай Приморья», Приморский край.



ЛВЗ «Саранский», Республика Мордовия.



«АгриВолга», Ярославская область.



Экоферма «Рябинки», Московская область.



Ферма М2, Московская область.



«Частные пасеки Берестова», Свердловская область.



«Хоста-Чай», Краснодарский край.



ИП Щепетьева Наталья Александровна, глава к(ф)х. «Био-Хутор Петровский», Ростовская область.



«Экофабрика Сибирский кедр», Siberian Cedar Eco-Factory, LLC, Томская область.



ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, Приморский край.



Фермерский парк «Боголюбовский», Приморский край.



«Органик Эраунд», Ставропольский край.



11 апреля — заключительный день голосования, когда еще можно будет отдать свой голос за любимый органический бренд и поддержать дальнейшее развитие органического производства в России.



Награждение победителей второго Национального органического конкурса пройдет на X Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге в мае.



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