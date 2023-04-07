Наука на службе сельского хозяйства

«Щёлково Агрохим»

6 апреля 2023 года Российская академия наук, ТПП РФ, РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, Российский союз химиков, редакция журнала «Химия и бизнес» по инициативе представителей российской науки, ведущих специалистов химической промышленности и сельского хозяйства провели в Москве Всероссийскую научно-практическую конференцию на тему «Наука, удобрения и средства защиты растений для агробизнеса»

Модератором заседания выступил председатель Комитета ТПП РФ по развитию АПК, академик РАН Петр Чекмарев.



В конференции приняли участие представители аграрной науки, агрохолдингов, областных департаментов управления сельским хозяйством, компаний, предлагающих новые способы и ноу-хау выращивания культур, а также производители средств защиты растений (ХСЗР) и продуктов, повышающих урожайность и плодородие почв. В их числе: академик РАН, главный научный сотрудник Почвенного института имени В. В. Докучаева, профессор Валерий Кирюшин; доктор с.-х. н., профессор, зав. кафедрой агрономической, биологической химии и радиологии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Алексей Налиухин; член-корреспондент РАН, директор ФГБУ «ЦАС «Краснодарский» Олег Подколзин; директор департамента науки и технологии, к. т. н. Андрей Норов; начальник отдела НИУИФ, к. т. н., компания «Фосагро», Валерий Соколов; генеральный директор компании «Щелково Агрохим», д. х. н., академик РАН Салис Каракотов и другие специалисты.



В ходе Всероссийской конференции на базе РАН участники рассматривали темы производства импортозамещающего оборудования, повышения плодородия почв и расширения ассортимента отечественных семян, биопрепаратов, удобрений и СЗР.



Валерий Кирюшин выступил с докладом на тему «Современная парадигма развития земледелия России», рассматривая в качестве первоочередной задачи освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия и наукоемких агротехнологий и организацию их проектирования. Особое внимание, считает эксперт, необходимо уделять проведению этих работ на мелиорируемых землях в связи с низкой эффективностью их использования.



С докладом на тему «Мониторинг плодородия почв сельхозназначения как условие эффективного применения удобрений» выступил Олег Подколзин. Докладчик поделился, что разработка научно обоснованных приемов предотвращения загрязнения и детоксикации при различных уровнях загрязнения почв необходима для ведения устойчивого земледелия, получения чистой сельскохозяйственной продукции, отвечающей санитарно-гигиеническим нормам безопасности для животных и человека.



Сегодня защита растений является одним из приоритетных и конкурентных направлений в сельском хозяйстве, поскольку ежегодно потенциальный мировой урожай страдает от вредителей и сорняков приблизительно на 20-25%. Эта отрасль характеризуется наличием сильной конкуренции между отечественными и зарубежными организациями. Многолетний опыт иностранных фирм, владение технологиями, отличное качество — факторы, усиливающие конкуренцию среди производителей СЗР.



За несколько лет структура российского рынка средств защиты растений претерпела ряд изменений в связи с антироссийскими санкциями со стороны Запада. Если ранее большая часть продаж приходилась на иностранных производителей средств защиты растений, то сейчас отечественные и иностранные производители делят рынок поровну: 29,8 млрд руб. — отечественные производители, 30,0 млрд руб. — иностранные. Таким образом, можно отметить, что ввиду резкого повышения цен на импортные пестициды среди сельскохозяйственных производителей все больше аграриев прибегают к покупке пестицидов и агрохимикатов у отечественных производителей, что обходится им гораздо дешевле.



В своем докладе генеральный директор компании «Щелково Агрохим» Салис Каракотов поделился собственным взглядом на организацию производства и применения новых средств защиты растений в России:



- Долгое время рынок средств защиты растений как в мире, так и в России оставался относительно стабильным. С 2015 года цены на пестициды находились практически на одном уровне. Однако с осени 2021 года началось всемирное увеличение цен на основные сырьевые позиции для производства препаратов. Беспокойства добавили и политические события в феврале — марте 2022 года. Изменения, произошедшие в конъюнктуре аграрного рынка, в первую очередь проблемы с экспортом российского зерна, введение экспортных пошлин, не добавили оптимизма. Тем не менее российское сельское хозяйство оказалось достаточно крепким и справилось со всеми вызовами. Несмотря на тревожные настроения, царившие весной 2022 года на рынке, мы отмечали увеличение спроса на продукцию «Щелково Агрохим» - в первом полугодии рост наших продаж достигал 20-30%, а в целом период 2022 года мы закончили с увеличением 11-12% к уровню 2021 года. Больше всего выросло экспортное направление — здесь мы достигли результата в +25%. Сегодня «Щелково Агрохим» с большой интенсивностью модернизирует производство — второй цех фунгицидов и протравителей семян мощностью до 20 тыс. т в год, — рассказал Каракотов. — Я неоднократно говорил, что во всех регионах России недостаточное применение фунгицидов, и в ближайшие годы трендом в потреблении СЗР будет именно рост применения фунгицидов на всех основных сельхозкультурах. В свою очередь, по применению протравителей семян на рынке уже достигнуто насыщение, и практически 100% семенного материала сегодня протравливается. При этом ежегодно объем продаж протравителей «Щелково Агрохим» увеличивается. Это говорит о том, что мы растем за счет вытеснения продукции других производителей, в первую очередь зарубежных. «Щелково Агрохим» работает не просто на импортозамещение, а на импортовытеснение. И 2022 год показал острую необходимость в этой деятельности.



Продолжая выступление, Салис Добаевич отметил:



- В прошедшем году мы наблюдали уменьшение потребления гербицидов, главным образом за счет сокращения обработок гербицидами сплошного действия (глифосат), так как эта группа препаратов сильно подорожала из-за непомерного роста стоимости сырья. Можно отметить тот факт, что в 2023 году наблюдается снижение цен на весь ассортимент продукции российских производителей средств защиты растений, что в условиях низких цен на зерно, безусловно, позволит сделать нашу продукцию более доступной.



В ближайшее время компания «Щелково Агрохим» приступит к строительству нового завода по производству действующих веществ. Планируется выпускать семь действующих веществ гербицидной группы: римсульфурон, никосульфурон, бентазон, имазамокс,



трифлусульфурон-метил, трибенурон-метил, флорасурам в объемах, достаточных не только для нашего внутреннего потребления, но и для других отечественных производителей СЗР.



Все выступления вызвали интерес аудитории, каждому выступающему задавались вопросы, а некоторые злободневные темы спровоцировали оживленную дискуссию.

