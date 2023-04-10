«Август» создаст целевую магистратуру для будущих специалистов крупнейшего НИЦ по разработке отечественных пестицидов

Фирма «Август»

Компания «Август» начинает работу по подбору и подготовке молодых кадров для строящегося в подмосковной Черноголовке собственного научно-исследовательского центра (НИЦ) по разработке препаратов для защиты растений. Центр будет крупнейшим в стране, его открытие предварительно намечено на 2025 год. Студентам, заинтересованным в исследовательской деятельности в области биологии растений и стремящимся получить необходимые навыки для работы в НИЦ, будут предложены разнообразные возможности — от целевых стипендий до стажировок на базе компании и ведущих НИИ России

«К открытию центра у нас должен быть сформирован кадровый костяк, в который войдут не только кандидаты наук и другие состоявшиеся специалисты, но и молодые способные сотрудники, — рассказывает директор по НИОКР фирмы «Август» Руслан Зотов. — И здесь наша основная задача — удержать интерес к науке у студентов, которые обучаются по профильным направлениям подготовки и при этом склонны к исследовательской деятельности. Не секрет, что многие из еще учащихся в вузе начинают подрабатывать в сфере менеджмента, продаж, общепита и т. д. В итоге к моменту выпуска они уже “заточены” под другие области деятельности, и у них сформированы иные профессиональные приоритеты. Мы же стремимся к тому, чтобы будущий молодой специалист, агроном-исследователь или химик-исследователь, не терял свою мотивацию, видя перед собой перспективы работы в передовой компании на площадке современного НИЦ с достойной заработной платой. И вместо подработок приобретал необходимые навыки проведения испытаний, которые потребуются сотрудникам нашего центра».



Директор по НИОКР подчеркивает: когда НИЦ «Августа» будет построен, вопрос базы для практики и стажировок студентов-исследователей решится сам собой. Более того, компания намерена так или иначе помогать вузам в этом направлении регулярно. Сейчас же единой оптимальной площадки для подготовки специалистов в области разработки пестицидов не существует, и данный вопрос «Августу» предстоит решать дифференцированно. Так, прохождение практики отчасти планируется в Москве на базе недавно сформированного отдела биологических испытаний «Августа». В распоряжении отдела имеется собственная лаборатория искусственного климата, где выращиваются образцы растений и проводятся испытания. Кроме того, практикантов уже принимают агроконсалтинговые лаборатории «Августа», работающие при крупных региональных представительствах компании. Также «Август» рассчитывает направлять студентов на стажировки и в командировки в ведущие НИИ страны, такие как Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений (ВИЗР) в Санкт-Петербурге.



В настоящий момент с целью налаживания сотрудничества прошли встречи в МГУ им. Ломоносова. Традиционно одним из важнейших партнеров «Августа» выступает РГАУ-МСХА имени Тимирязева. На базе кафедры защиты растений специалисты компании уже начали работу с магистрами и бакалаврами. Помимо именных стипендий, которые «Август» уже много лет выплачивает перспективным тимирязевцам, в качестве дополнительного стимула рассматривается возможность трудоустройства лучших студентов, чтобы они могли развиваться в области биологических исследований и одновременно заниматься дипломными работами. Ключевой площадкой в подготовке молодых сотрудников НИЦ также должен стать Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), где планируется к открытию целевая магистратура «Августа». Компания заинтересована в привлечении студентов со всей страны — в частности, из субъектов федерации с традиционно развитым аграрным сектором и, соответственно, сильной подготовкой в профильных вузах. Формы работы с талантливыми молодыми людьми предусматриваются разные, в том числе включающие переезд и поступление в целевую магистратуру СПбГАУ с профессиональной стажировкой на базе ВИЗР.



«Мы хотим, чтобы о нашем проекте узнало как можно больше студентов российских вузов, — отмечает директор по персоналу фирмы «Август» Роза Сухорукова. — Именно поэтому уже сейчас направляем в учебные заведения презентационные материалы о НИЦ компании, а также опросники для обучающихся, которые должны помочь нам выявить наиболее увлеченных и способных ребят. Всем заинтересовавшимся мы рекомендуем обращаться за информацией в деканаты университетов, а если ее окажется недостаточно, то позвонить или написать можно напрямую в “Август”. В отделе управления персоналом с готовностью расскажут все необходимое и ответят на вопросы, поскольку мы действительно очень ждем молодых высокомотивированных сотрудников».

