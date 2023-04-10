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«Август» создаст целевую магистратуру для будущих специалистов крупнейшего НИЦ по разработке отечественных пестицидов

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«Август» создаст целевую магистратуру для будущих специалистов крупнейшего НИЦ по разработке отечественных пестицидов
Фирма «Август»
«Август» создаст целевую магистратуру для будущих специалистов крупнейшего НИЦ по разработке отечественных пестицидов
Фирма «Август»

Компания «Август» начинает работу по подбору и подготовке молодых кадров для строящегося в подмосковной Черноголовке собственного научно-исследовательского центра (НИЦ) по разработке препаратов для защиты растений. Центр будет крупнейшим в стране, его открытие предварительно намечено на 2025 год. Студентам, заинтересованным в исследовательской деятельности в области биологии растений и стремящимся получить необходимые навыки для работы в НИЦ, будут предложены разнообразные возможности — от целевых стипендий до стажировок на базе компании и ведущих НИИ России

«К открытию центра у нас должен быть сформирован кадровый костяк, в который войдут не только кандидаты наук и другие состоявшиеся специалисты, но и молодые способные сотрудники, — рассказывает директор по НИОКР фирмы Руслан Зотов. — И здесь наша основная задача — удержать интерес к науке у студентов, которые обучаются по профильным направлениям подготовки и при этом склонны к исследовательской деятельности. Не секрет, что многие из еще учащихся в вузе начинают подрабатывать в сфере менеджмента, продаж, общепита и т. д. В итоге к моменту выпуска они уже “заточены” под другие области деятельности, и у них сформированы иные профессиональные приоритеты. Мы же стремимся к тому, чтобы будущий молодой специалист, агроном-исследователь или химик-исследователь, не терял свою мотивацию, видя перед собой перспективы работы в передовой компании на площадке современного НИЦ с достойной заработной платой. И вместо подработок приобретал необходимые навыки проведения испытаний, которые потребуются сотрудникам нашего центра».

Директор по НИОКР подчеркивает: когда НИЦ «Августа» будет построен, вопрос базы для практики и стажировок студентов-исследователей решится сам собой. Более того, компания намерена так или иначе помогать вузам в этом направлении регулярно. Сейчас же единой оптимальной площадки для подготовки специалистов в области разработки пестицидов не существует, и данный вопрос «Августу» предстоит решать дифференцированно. Так, прохождение практики отчасти планируется в Москве на базе недавно сформированного отдела биологических испытаний «Августа». В распоряжении отдела имеется собственная лаборатория искусственного климата, где выращиваются образцы растений и проводятся испытания. Кроме того, практикантов уже принимают агроконсалтинговые лаборатории «Августа», работающие при крупных региональных представительствах компании. Также рассчитывает направлять студентов на стажировки и в командировки в ведущие НИИ страны, такие как Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений (ВИЗР) в Санкт-Петербурге.

В настоящий момент с целью налаживания сотрудничества прошли встречи в МГУ им. Ломоносова. Традиционно одним из важнейших партнеров «Августа» выступает РГАУ-МСХА имени Тимирязева. На базе кафедры защиты растений специалисты компании уже начали работу с магистрами и бакалаврами. Помимо именных стипендий, которые уже много лет выплачивает перспективным тимирязевцам, в качестве дополнительного стимула рассматривается возможность трудоустройства лучших студентов, чтобы они могли развиваться в области биологических исследований и одновременно заниматься дипломными работами. Ключевой площадкой в подготовке молодых сотрудников НИЦ также должен стать Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), где планируется к открытию целевая магистратура «Августа». Компания заинтересована в привлечении студентов со всей страны — в частности, из субъектов федерации с традиционно развитым аграрным сектором и, соответственно, сильной подготовкой в профильных вузах. Формы работы с талантливыми молодыми людьми предусматриваются разные, в том числе включающие переезд и поступление в целевую магистратуру СПбГАУ с профессиональной стажировкой на базе ВИЗР.

«Мы хотим, чтобы о нашем проекте узнало как можно больше студентов российских вузов, — отмечает директор по персоналу фирмы Роза Сухорукова. — Именно поэтому уже сейчас направляем в учебные заведения презентационные материалы о НИЦ компании, а также опросники для обучающихся, которые должны помочь нам выявить наиболее увлеченных и способных ребят. Всем заинтересовавшимся мы рекомендуем обращаться за информацией в деканаты университетов, а если ее окажется недостаточно, то позвонить или написать можно напрямую в “Август”. В отделе управления персоналом с готовностью расскажут все необходимое и ответят на вопросы, поскольку мы действительно очень ждем молодых высокомотивированных сотрудников».

Фирма «Август» 

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