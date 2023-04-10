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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Цифровые технологии со скидкой

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Цифровые технологии со скидкой
«История поля»
Цифровые технологии со скидкой
«История поля»

Уникальное предложение: подключите облачный сервис «История поля» до 10.05.2023 и получите скидку 50% при наличии действующего договора с любой другой системой управления сельскохозяйственным предприятием

Облачный сервис «История поля» состоит из 12 модулей и позволяет на первом этапе собрать все данные хозяйства в единой программе, автоматизировать процесс формирования электронных учетных, путевых листов, актов списания ТМЦ и передачу их в 1С, повысить контроль производственных процессов и далее повысить точность управленческих решений за счет аналитической отчетности и автоматических рекомендаций.


Какое оборудование нужно для внедрения? Для работы с большинством модулей достаточно компьютера с доступом в интернет и мобильного устройства на ОС Android или iOS. Модули учета и контроля техники эффективно работают только в случае, когда она оборудована системами мониторинга. Для получения точных метеоданных рекомендуется установить собственные метеостанции. Модуль весовой будет работать только с электронными весами. Для использования функционала по распознаванию снимков с дронов рекомендуется использовать интегрированные с системой модели дронов.

Сколько времени нужно для внедрения? Сроки внедрения зависят от площади и структуры хозяйства. В среднем базовые модули начинают полноценно работать через 1-2 месяца после начала внедрения. Одновременно с этим настраивается интеграция с 1С, чтобы обмен данными с бухгалтерией выполнялся автоматически.


Как окупить затраты на внедрение? Эффекты от внедрения цифровых технологий зависят от состояния хозяйства на момент начала внедрения. Примеры некоторых эффектов из реальных практических кейсов:

  • повышение эффективности использования земельного банка;

  • повышение точности планирования сезона;

  • повышение производительности техники;

  • снижение количества хищений;

  • повышение производительности сотрудников; 

  • повышение точности расчета заработанных плат;

  • усиление контроля арендных участков;

  • повышение урожайности;

  • повышение эффективности закупок и использования ТМЦ;

  • повышение точности соблюдения сроков полевых работ;

  • повышение качества полевых работ.

Обычно даже двух-трех из данных эффектов хватит, чтобы окупить внедрение цифровых технологий уже в первый сезон.

Оставить заявку и получить скидку можно на странице «Истории поля».

«История поля» 

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