Цифровые технологии со скидкой

«История поля»

Уникальное предложение: подключите облачный сервис «История поля» до 10.05.2023 и получите скидку 50% при наличии действующего договора с любой другой системой управления сельскохозяйственным предприятием

Облачный сервис «История поля» состоит из 12 модулей и позволяет на первом этапе собрать все данные хозяйства в единой программе, автоматизировать процесс формирования электронных учетных, путевых листов, актов списания ТМЦ и передачу их в 1С, повысить контроль производственных процессов и далее повысить точность управленческих решений за счет аналитической отчетности и автоматических рекомендаций.







Какое оборудование нужно для внедрения? Для работы с большинством модулей достаточно компьютера с доступом в интернет и мобильного устройства на ОС Android или iOS. Модули учета и контроля техники эффективно работают только в случае, когда она оборудована системами мониторинга. Для получения точных метеоданных рекомендуется установить собственные метеостанции. Модуль весовой будет работать только с электронными весами. Для использования функционала по распознаванию снимков с дронов рекомендуется использовать интегрированные с системой модели дронов.



Сколько времени нужно для внедрения? Сроки внедрения зависят от площади и структуры хозяйства. В среднем базовые модули начинают полноценно работать через 1-2 месяца после начала внедрения. Одновременно с этим настраивается интеграция с 1С, чтобы обмен данными с бухгалтерией выполнялся автоматически.



<br />



Как окупить затраты на внедрение? Эффекты от внедрения цифровых технологий зависят от состояния хозяйства на момент начала внедрения. Примеры некоторых эффектов из реальных практических кейсов:



повышение эффективности использования земельного банка;



повышение точности планирования сезона;



повышение производительности техники;



снижение количества хищений;



повышение производительности сотрудников;



повышение точности расчета заработанных плат;



усиление контроля арендных участков;



повышение урожайности;



повышение эффективности закупок и использования ТМЦ;



повышение точности соблюдения сроков полевых работ;



повышение качества полевых работ.



Обычно даже двух-трех из данных эффектов хватит, чтобы окупить внедрение цифровых технологий уже в первый сезон.



Оставить заявку и получить скидку можно на странице «Истории поля».

