Кабинет министров Республики Татарстан под эгидой Правительства Российской Федерации 20-22 сентября 2023 года проведет в столице Республики Татарстан г. Казани международный форум Kazan Digital Week — 2023



Миссия форума — содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства Российской Федерации в международном сотрудничестве.



Кабинетом министров Республики Татарстан сформирован организационный комитет KDW-2023 в составе руководителей министерств, ведомств, предприятий и учреждений, ведущих специалистов и экспертов по разработке и внедрению цифровых решений в сфере государственного и муниципального управления, на предприятиях промышленности, энергетики, транспорта, в агропромышленном комплексе, системе комплексной безопасности, в области здравоохранения, образования и культуры.



Рабочая группа по подготовке форума выполняет комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на максимально полное и комфортное удовлетворение научных, коммерческих, образовательных и познавательных интересов участников. Формируемая программа KDW-2023 включает выставочную экспозицию, пленарные заседания, рабочие секции, круглые столы, технические визиты, дискуссии, мастер-классы, обширную культурную программу.



Мероприятия структурированы по 10 тематическим направлениям:



интеллектуальные транспортные системы;



цифровые технологии в сфере государственного управления;



цифровая индустрия 4.0;



кибербезопасность нового времени;



экосистема финтеха;



инновации, интегрированные в бизнес;



цифровые технологии в сфере здравоохранения и медицины;



цифровые технологии в сфере образования;



цифровые технологии в сфере культуры;



цифровые технологии в сфере сельского хозяйства.



В настоящее время ведется организационно-подготовительная работа, включающая информационную пригласительную кампанию, формирование кворумов авторитетных партнеров, экспонентов, модераторов секций, спикеров и экспертов по широкому спектру приложений цифровых технологий и высокотехнологичных продуктов с высокой долей искусственного интеллекта, а также систематизация научно-инженерных разработок в области микроэлектроники, тяжелого и прикладного программного обеспечения, автоматизации производства и кибербезопасности.



Рабочей группой форума выбрана надежная цифровая платформа, обеспечивающая квалифицированную техническую и организационную поддержку онлайн-составляющей программных мероприятий.



Рабочие языки форума — русский и английский. На пленарных заседаниях и основных мероприятиях форума обеспечивается синхронный перевод.



Информация о регистрации, условиях участия, публикации научных статей, полный архив материалов форума 2022 года, контакты членов рабочей группы и кураторов тематических направлений представлены на сайте kazandigitalweek.com.

