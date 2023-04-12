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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Анонс Международного форума Kazan Digital Week — 2023

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Анонс Международного форума Kazan Digital Week — 2023
Анонс Международного форума Kazan Digital Week — 2023

Кабинет министров Республики Татарстан под эгидой Правительства Российской Федерации 20-22 сентября 2023 года проведет в столице Республики Татарстан г. Казани международный форум Kazan Digital Week — 2023

Миссия форума — содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства Российской Федерации в международном сотрудничестве.  

Кабинетом министров Республики Татарстан сформирован организационный комитет KDW-2023 в составе руководителей министерств, ведомств, предприятий и учреждений, ведущих специалистов и экспертов по разработке и внедрению цифровых решений в сфере государственного и муниципального управления, на предприятиях промышленности, энергетики, транспорта, в агропромышленном комплексе, системе комплексной безопасности, в области здравоохранения, образования и культуры.

Рабочая группа по подготовке форума выполняет комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на максимально полное и комфортное удовлетворение научных, коммерческих, образовательных и познавательных интересов участников. Формируемая программа KDW-2023 включает выставочную экспозицию, пленарные заседания, рабочие секции, круглые столы, технические визиты, дискуссии, мастер-классы, обширную культурную программу.

Мероприятия структурированы по 10 тематическим направлениям:

  • интеллектуальные транспортные системы; 

  • цифровые технологии в сфере государственного управления;

  • цифровая индустрия 4.0;

  • кибербезопасность нового времени; 

  • экосистема финтеха;

  • инновации, интегрированные в бизнес;

  • цифровые технологии в сфере здравоохранения и медицины;

  • цифровые технологии в сфере образования;

  • цифровые технологии в сфере культуры;

  • цифровые технологии в сфере сельского хозяйства.

В настоящее время ведется организационно-подготовительная работа, включающая информационную пригласительную кампанию, формирование кворумов авторитетных партнеров, экспонентов, модераторов секций, спикеров и экспертов по широкому спектру приложений цифровых технологий и высокотехнологичных продуктов с высокой долей искусственного интеллекта, а также систематизация научно-инженерных разработок в области микроэлектроники, тяжелого и прикладного программного обеспечения, автоматизации производства и кибербезопасности.

Рабочей группой форума выбрана надежная цифровая платформа, обеспечивающая квалифицированную техническую и организационную поддержку онлайн-составляющей программных мероприятий.

Рабочие языки форума — русский и английский. На пленарных заседаниях и основных мероприятиях форума обеспечивается синхронный перевод.    

Информация о регистрации, условиях участия, публикации научных статей, полный архив материалов форума 2022 года, контакты членов рабочей группы и кураторов тематических направлений представлены на сайте kazandigitalweek.com. 

Kazan Digital Week 

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