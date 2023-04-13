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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

«МинводыАГРО»: ваш бизнес растет вместе с нами

Партнёрский материал

«МинводыАГРО»: ваш бизнес растет вместе с нами
«МинводыАГРО»
«МинводыАГРО»: ваш бизнес растет вместе с нами
«МинводыАГРО»

2-я международная агропромышленная выставка «МинводыАГРО» пройдет 17-19 августа 2023 года в Ставропольском крае, г. Минеральные воды, МВЦ «МинводыЭКСПО». Организатор — компания MVK


Северо-Кавказский федеральный округ имеет большой потенциал для развития сельскохозяйственной отрасли. Проведение выставки «МинводыАГРО» способствует реализации потенциала региона посредством развития местного профессионального сообщества и создания комфортных условий для контакта производителей и поставщиков.


В 2022 году выставку посетили более 2000 агроспециалистов из 40 регионов России. Среди посетителей — сельхозтоваропроизводители, оптово-розничные поставщики сельхозтоваров и материалов, производители продуктов питания, предприятия по обслуживанию и ремонту сельхозтехники, научные центры и другие.

Всего в выставке приняли участие 168 компаний, среди которых «», «», «», «», «Агросервис Юг», «», МТЗ, «Биоагросервис», «Агритим», «Агротехсервис» и многие другие. 


В программе «МинводыАГРО» конференции, семинары, пленарные заседания на актуальные темы, а также соревнование по мастерству управления трактором, конкурс кроликов и породной птицы. Для каждого найдется мероприятие, соответствующее интересу. 

Узнайте условия участия в выставке «МинводыАГРО», заполнив форму на сайте minvodyagro.ru.

«МинводыАГРО» 

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