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«Щелково Агрохим» приветствует друзей из Оренбургской области

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«Щелково Агрохим» приветствует друзей из Оренбургской области
«Щелково Агрохим»
«Щелково Агрохим» приветствует друзей из Оренбургской области
«Щелково Агрохим»

Делегация аграриев под руководством главы оренбургского представительства «Щелково Агрохим» Алексея Попова посетила производственные площадки завода в Подмосковье

В составе делегации — руководители и специалисты хозяйств Оренбургской области, которые уже давно знакомы со «щелковскими» продуктами. Также завод посетил председатель комитета Заксобрания по аграрно-промышленному комплексу Сергей Аверкиев.

Компания «» на протяжении многих лет тесно сотрудничает с оренбургскими земледельцами: поставляет средства защиты растений и агрохимикаты, семена различных сельскохозяйственных культур, проводит семинары и Дни поля.

Яркие впечатления от экскурсии по столице гости дополнили виртуальным путешествием по России с высоты птичьего полета в парке «Зарядье». На второй день делегаты отправились в «святая святых» предприятия — на ключевые производственные площадки, в научные лаборатории, чтобы оценить систему контроля качества, понаблюдать за производством в режиме реального времени и напрямую задать вопросы. 

- Два дня плодотворной командировки на предприятие «», — рассказывает генеральный директор компании «Степное» Курманаевского р-на Павел Такмаков. — В первый день — огромная экскурсия по Москве. Честно думал, что за то время, сколько тут прожил, меня мало чем можно удивить. Ошибался! Очень было приятно понять и убедиться, что наша страна безусловно мощная и самая лучшая! Богата настоящими патриотами, людьми, полными идей, и несгибаемым русским духом! И никакие санкции нас не сломают. Люди, которые своим трудом обеспечивают продовольственную безопасность страны! Экскурсия по заводу, где производят препараты для сельского хозяйства, ничем не уступающие импортным, а где-то и превосходящие их, произвела огромное впечатление. Общение с персоналом позволило понять, что тут все за идею, каждый на своем месте! Молодцы!

С руководством компании представители области обсудили вопросы импортозамещения, продуктовой безопасности и качества продукции, в том числе семян и химических средств защиты. 

- На территориях регионов сегодня наращивают свои мощности сотни производственных объектов. И качество производимой продукции не только не хуже, но и выше, чем у импортных аналогов. С коллегами мы оценили масштаб одного из таких объектов. Здесь трудятся специалисты отрасли и научные сотрудники, установлено современное оборудование и регулярно совершенствуются технологии. А отработка практических методов позволяет предприятию производить качественный продукт, который используется в аграрном секторе, — отметил Сергей Аверкиев. 

После экскурсии делегаты переместились в конференц-зал центрального офиса компании, где генеральный директор «», д. х. н., академик РАН Салис Каракотов рассказал об основных направлениях деятельности предприятия и презентовал гостям ожидаемые новинки. Директор по науке компании, к. х. н. Елена Желтова в своем докладе представила инновационные технологичные решения для защиты и питания растений для достижения максимальных урожаев. 

Делегатов интересовал накопленный опыт компании в сфере защиты подсолнечника и последние исследования по улучшению урожаев с полей, на которых он выращивается. Сегодня эта тема особенно актуальна. Подсолнечник в Оренбургской области является высокодоходной культурой, но с каждым годом ей угрожает все больше внешних и других факторов. Одна из главных причин, сдерживающих рост урожаев и валовых сборов маслосемян подсолнечника, — различные виды гнилей (белая, серая), а также хлопковая совка, ржавчина и др. 

В связи с постоянно меняющимися погодными условиями в хозяйствах с каждым годом возрастает потребность в фунгицидных обработках культуры, увеличиваются обрабатываемые площади. Однако из всех масличных культур площади посевов подсолнечника менее всего подвергаются обработке: лишь только на 3% всех посевных площадей этой культуры применяются фунгициды.

Для предотвращения потерь и обеспечения нормальной вегетации необходимо позаботиться о защите подсолнечника от болезней, в том числе профилактически.

Среди проверенных средств с высокой эффективностью компания «» предлагает препараты, такие как: ТИТУЛ ДУО, ККР; МИСТЕРИЯ, МЭ; ТИТУЛ ТРИО, ККР.

Гости с удовольствием задавали вопросы и получали на них исчерпывающие ответы.

Участники делегации сошлись во мнении, что их визит в «» стал полезным и предполагающим дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений.

«Щелково Агрохим» 

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