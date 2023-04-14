«Щелково Агрохим» приветствует друзей из Оренбургской области

«Щелково Агрохим»

Делегация аграриев под руководством главы оренбургского представительства «Щелково Агрохим» Алексея Попова посетила производственные площадки завода в Подмосковье

В составе делегации — руководители и специалисты хозяйств Оренбургской области, которые уже давно знакомы со «щелковскими» продуктами. Также завод посетил председатель комитета Заксобрания по аграрно-промышленному комплексу Сергей Аверкиев.



Компания «Щелково Агрохим» на протяжении многих лет тесно сотрудничает с оренбургскими земледельцами: поставляет средства защиты растений и агрохимикаты, семена различных сельскохозяйственных культур, проводит семинары и Дни поля.



Яркие впечатления от экскурсии по столице гости дополнили виртуальным путешествием по России с высоты птичьего полета в парке «Зарядье». На второй день делегаты отправились в «святая святых» предприятия — на ключевые производственные площадки, в научные лаборатории, чтобы оценить систему контроля качества, понаблюдать за производством в режиме реального времени и напрямую задать вопросы.



- Два дня плодотворной командировки на предприятие «Щелково Агрохим», — рассказывает генеральный директор компании «Степное» Курманаевского р-на Павел Такмаков. — В первый день — огромная экскурсия по Москве. Честно думал, что за то время, сколько тут прожил, меня мало чем можно удивить. Ошибался! Очень было приятно понять и убедиться, что наша страна безусловно мощная и самая лучшая! Богата настоящими патриотами, людьми, полными идей, и несгибаемым русским духом! И никакие санкции нас не сломают. Люди, которые своим трудом обеспечивают продовольственную безопасность страны! Экскурсия по заводу, где производят препараты для сельского хозяйства, ничем не уступающие импортным, а где-то и превосходящие их, произвела огромное впечатление. Общение с персоналом позволило понять, что тут все за идею, каждый на своем месте! Молодцы!



С руководством компании представители области обсудили вопросы импортозамещения, продуктовой безопасности и качества продукции, в том числе семян и химических средств защиты.



- На территориях регионов сегодня наращивают свои мощности сотни производственных объектов. И качество производимой продукции не только не хуже, но и выше, чем у импортных аналогов. С коллегами мы оценили масштаб одного из таких объектов. Здесь трудятся специалисты отрасли и научные сотрудники, установлено современное оборудование и регулярно совершенствуются технологии. А отработка практических методов позволяет предприятию производить качественный продукт, который используется в аграрном секторе, — отметил Сергей Аверкиев.



После экскурсии делегаты переместились в конференц-зал центрального офиса компании, где генеральный директор «Щелково Агрохим», д. х. н., академик РАН Салис Каракотов рассказал об основных направлениях деятельности предприятия и презентовал гостям ожидаемые новинки. Директор по науке компании, к. х. н. Елена Желтова в своем докладе представила инновационные технологичные решения для защиты и питания растений для достижения максимальных урожаев.



Делегатов интересовал накопленный опыт компании в сфере защиты подсолнечника и последние исследования по улучшению урожаев с полей, на которых он выращивается. Сегодня эта тема особенно актуальна. Подсолнечник в Оренбургской области является высокодоходной культурой, но с каждым годом ей угрожает все больше внешних и других факторов. Одна из главных причин, сдерживающих рост урожаев и валовых сборов маслосемян подсолнечника, — различные виды гнилей (белая, серая), а также хлопковая совка, ржавчина и др.



В связи с постоянно меняющимися погодными условиями в хозяйствах с каждым годом возрастает потребность в фунгицидных обработках культуры, увеличиваются обрабатываемые площади. Однако из всех масличных культур площади посевов подсолнечника менее всего подвергаются обработке: лишь только на 3% всех посевных площадей этой культуры применяются фунгициды.



Для предотвращения потерь и обеспечения нормальной вегетации необходимо позаботиться о защите подсолнечника от болезней, в том числе профилактически.



Среди проверенных средств с высокой эффективностью компания «Щелково Агрохим» предлагает препараты, такие как: ТИТУЛ ДУО, ККР; МИСТЕРИЯ, МЭ; ТИТУЛ ТРИО, ККР.



Гости с удовольствием задавали вопросы и получали на них исчерпывающие ответы.



Участники делегации сошлись во мнении, что их визит в «Щелково Агрохим» стал полезным и предполагающим дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений.

