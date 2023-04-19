В «Августе» оценили проблемы и перспективы сельскохозяйственного сезона 2023 года

Фирма «Август»

Благоприятные погодные условия в первые недели весны создают предпосылки получить очередной рекордный урожай в стране, считают эксперты компании «Август», ведущего отечественного производителя средств защиты растений. Однако этому могут помешать экономические факторы и июньская засуха

Настороженность специалистов вызывают ряд выявленных болезней растений и потенциальные вспышки численности чешуекрылых вредителей. Главным обстоятельством, которое в перспективе должно несколько ограничить развитие российского АПК, станет невозможность прежними темпами обновлять парк сельхозтехники.



Перезимовка озимых весной 2023 года в России считается хорошей, более того — по озимой пшенице оценки многих специалистов оказались даже лучше, чем к началу прошлого сельскохозяйственного сезона. Как отмечает начальник отдела развития продуктов фирмы «Август» Дмитрий Белов, удачно обстановка сложилась в южных регионах, тогда как в Центральном федеральном округе и Центральном Черноземье местами есть проблемы, однако и в Воронежской, и в Липецкой, и в Белгородской областях пшеница и рожь тоже в целом перезимовали хорошо. Состояние озимого рапса между тем может серьезно отличаться по разным районам, а также в зависимости от технологичности хозяйств, где он возделывается: там, где посев был выполнен с соблюдением всех правил и культуре при этом хватило влаги, она развивается отлично — в частности, в Ставропольском и Краснодарском краях, в Крыму. Эксперты «Августа» отмечают, что типичной на Кубани, в Ставрополье и Центрально-Черноземном районе становится проблема, когда из-за интенсивного роста озимого рапса земледельцы опаздывают с обработками против сорняков: в запланированное для них обычное время культура уже находится на стадии бутонизации. Сейчас растениеводам рекомендуется переносить основные мероприятия по гербицидной защите на осень, а также использовать регуляторы роста.



«В целом весну 2023 года для аграриев можно назвать нормальной. В частности, для Южного федерального округа условия складываются очень благоприятные, — рассказывает Дмитрий Белов. — В апреле здесь часто царит теплая солнечная погода с ветром, способствующая пересыханию верхних слоев почвы. А в 2023-м с начала текущего месяца идут дожди, порой с мокрым снегом. Мы видим, что верхний плодородный слой почвы насыщен влагой и растения получают дополнительное питание. Посевная кампания началась вовремя, высеян горох, ко второй декаде апреля приступили к севу сахарной свеклы и подсолнечника, так что предпосылок для хорошего урожая в ключевых сельскохозяйственных регионах России достаточно. Однако не везде ситуация столь же благополучна: например, в Татарстане и Башкортостане мы наблюдаем недостаток влаги».



По прогнозам экспертов «Августа», осадки приведут к росту не только урожая сельхозкультур, но и к распространению сорняков, конкурирующих с ними за ресурсы. Тем не менее более дружные всходы сорных растений, обусловленные влажностью, будут содействовать и большей эффективности предупреждающих плановых гербицидных обработок полей.



Кроме того, дождливая погода способствует распространению фомоза и пероноспороза (ложной мучнистой росы) на рапсе, на хорошо развитых озимых зерновых с осени фиксируют септориоз, и сразу в нескольких районах Ставропольского края Россельхознадзор выявил гибеллиноз — опасное грибное заболевание, способное лишить земледельцев до 50% урожая пшеницы из-за поражения и отмирания стеблей, а также снижения массы зерна. Ситуация с фузариозом зерновых культур будет зависеть от погоды в период их цветения: если в это время условия окажутся засушливыми, риск развития данного заболевания будет невысоким, и наоборот — если осадки в это время окажутся интенсивными. Что касается вредителей, то в «Августе», исходя из погодных условий, предполагают в ряде районов накопление популяции лугового мотылька, помимо того, в течение сезона могут быть вспышки численности таких вредителей, как хлопковая совка и капустная моль, к которым аграриям следует подготовиться.



В любом случае стартовые условия для земледельцев в 2023 году в целом сложились не хуже, чем в 2022-м, и при благоприятных погодных условиях в течение лета есть вероятность собрать свыше 150 млн т зерна и даже повторить рекорд прошедшего сезона по урожаю. Однако и более привычных объемов — 120-130 млн т — при имеющихся переходящих запасах будет вполне достаточно для продовольственной безопасности страны и экспортной торговли. При этом главными факторами, которые определят эффективность работы агропредприятий в 2023 году, будут факторы не климатические, а экономические. Если удобрения и средства защиты растений, выпускаемые на территории России, доступны земледельцам, то обслуживание парка техники, особенно западной, и возможность продолжения технического перевооружения теми же темпами, что были заданы в предыдущем десятилетии, вызывают большие вопросы.



«Средства производства, необходимые для увеличения объемов урожая и роста производительности труда на селе, будут лимитированы. Падение цен на сельскохозяйственную продукцию в условиях рекордного прошлогоднего урожая, снижение темпа отгрузок и экспортные пошлины не позволяют аграриям выручить достаточно средств для замены импортной техники на отечественную, — отмечает Дмитрий Белов. — По ряду культур, за исключением зерновых колосовых, уже есть проблемы с семенами. Новая реальность заставляет часть земледельцев менять структуру севооборота в сторону более высокомаржинальных культур — например, сои, нута, льна или нишевых культур. Непростая ситуация может сложиться у земледельцев в регионах, где аграрный сектор чувствителен к внешним факторам, к примеру в Восточной Сибири, где основной проблемой становится логистика. Не все сельхозпроизводители в условиях сокращения рынка способны обеспечить быструю переброску своей продукции на новые направления, в частности через Китай. Но даже если это удается, велик шанс, как говорится, сработать в ноль, что наблюдается сейчас с реализацией зерновых урожая 2022 года».



Тем не менее, отмечает эксперт, роста заброшенных земель и сокращения посевных площадей ждать в 2023 году не стоит, так как при наличии технического обеспечения земледельцам выгоднее все-таки получить урожай с каждого имеющегося гектара. Даже при банкротствах отдельных небольших юридических лиц их земля все равно останется в обороте, поскольку накопление и укрупнение земельного банка российскими компаниями — это глобальный процесс, который не зависит от сиюминутной конъюнктуры рынка.

