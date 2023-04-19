Ивановская область примет Всероссийский день поля масличных культур

«Масличка-2023»

Местом проведения Всероссийского дня поля масличных культур «Масличка-2023» с 12 по 13 июля 2023 года выбрана Ивановская область. Еще недавно считавшаяся депрессивным регионом в области животноводства и растениеводства, эта часть территории России и ряд соседних областей становятся перспективными зонами для возделывания рапса и других масличных культур

«Отчасти это обусловлено тем, что меняются климат и погодные условия; ареал возделывания рапса прирастает новыми регионами, выходя далеко за границы традиционных умеренно теплых и южных зон. Кроме того, ведется и серьезная селекционная работа, результатом которой становятся сорта и гибриды с высокими агрономическими показателями, засухо- и морозоустойчивые, стойкие к полеганию, ранне- и среднеспелые», — поясняет генеральный директор «Института молока» Татьяна Нагаева.



Меняется и привычная география животноводства, также перемещаясь на северо-запад, охватывая Ярославскую, Вологодскую области. Вместе с этим идет наращивание объемов: как за счет строительства новых ферм, так и за счет повышения продуктивности животных, поэтому увеличивается и использование рапсового жмыха и шрота в кормлении сельхозживотных. В той же Ярославской области стабильный ежегодный прирост животноводческих хозяйств и внутри них составляет порядка 10%.







По информации департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, в 2022 году в регионе собрали 2,4 тыс. т маслосемян, что в четыре раза превысило показатели предыдущего года. Урожайность увеличилась в 2,7 раза и составила 14,2 ц/га. За пять лет посевные площади под масличными культурами здесь выросли почти в два раза — с 1052 га до 1899 га, в том числе под рапсом — с 501 га до 879 га.



«В условиях временного запрета на экспорт рапса в рамках специализированного мероприятия мы готовы показать тех, кому нужен рапс и другие масличные, рассказать, что делать с излишками рапса. Впрочем, это не излишки: в кормлении сельхозживотных пока используется лишь 10-15% потенциального объема, который могут потреблять птица, мелкий и крупный рогатый скот. Соответственно, когда нет возможности вывозить семена рапса за пределы страны, необходимо переориентировать свое предложение на потребителя на внутреннем рынке, а не сокращать посевные площади, как это решено сделать в этом году, в частности, в Иркутской области, откуда рапс поставлялся в Китай и Монголию», — отметила Татьяна Нагаева.



Так что Ивановская и соседние области интересны сегодня не только производителям рапса, но и переработчикам, а также инвесторам, потому что здесь практически нет заводов по переработке масличных культур. Быть ближе к потребителю — одна из тенденций сегодня: есть спрос, значит, есть возможность предложить то, что актуально, именно там, где оно актуально.

