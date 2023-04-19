Переход от количества к качеству

MAP Russia 2023

Участники MAP Russia 2023 получат доступ к лучшим решениям по разделке мяса для сектора глубокой переработки

С 30 мая по 1 июня в павильоне №2 выставочного центра «Крокус Экспо» пройдет главное событие для мясной индустрии — международная выставка Meat and Poultry Industry Russia 2023, задача которой — помочь отрасли решить актуальные проблемы. Одна из таких проблем, как отмечают мясопереработчики, — несоответствие входного сырья требованиям заказчиков.



За последние годы мясная промышленность России продемонстрировала невероятный рост. Из импортера свинины №1 в 2012-м к 2020-му наши предприятия на 100% обеспечили страну этим видом мяса, и сейчас мы входим в топ-5 мировых его производителей. При этом после выхода на самообеспеченность рост объемов выпуска свинины в России продолжался, и, согласно прогнозам Национального союза свиноводов, такая динамика сохранится до 2025-го — в ближайшие три года будет расти на 200-400 тыс. т ежегодно. А значит, главным вызовом отрасли становится риск перенасыщения рынка.



Чтобы решить проблему избыточного предложения, участники рыка ставят себе цель войти в топ-5 мировых экспортеров свинины в ближайшие 10 лет. В этом контексте приоритеты с абсолютного роста производства сместились в сторону обеспечения качества продукции, в том числе для нужд переработки.



Сегодня производители мясных полуфабрикатов и готовой продукции отмечают, что поставщики не всегда обеспечивают их сырьем необходимого качества. В числе проблем — несоответствие среднего веса отрубов техническому заданию заказчика, неправильный распил полутуш, точечные кровоизлияния. Данные недочеты значительно ухудшают производительность переработчиков, снижают выход готовой продукции, а главное — несут риски в части пищевой безопасности для конечного потребителя (остатки мелких костей и костной пыли при неправильном распиле могут нанести вред здоровью покупателя и привести к судебным тяжбам).



Появление упомянутых проблем может быть связано с неправильно отрегулированной силой тока при убое, использованием стимуляторов роста, генетикой животных — когда сосуды не успевают формироваться за мышцами. На распил туш могут оказывать влияние и особенности оборудования, неправильная наладка и центровка автоматов.



Один из разделов выставки MAP Russia 2023 будет полностью посвящен технологиям и оборудованию для убоя и первичной переработки. Также участники мероприятия смогут посетить раздел «Разведение и племенное дело». Лучшие мировые поставщики решений для мясной отрасли предложат животноводам максимально эффективные технологии конкретно под их задачи.



В условиях снижения цен на свинину — по итогам прошлого года в опте этот вид мяса подешевел относительно 2021-го на 6% — животноводам важно использовать все имеющиеся возможности для повышения стоимости своей продукции. Например, внедрение категорийности по среднему весу в соответствии с ГОСТ 31476 позволит устанавливать разные ценовые категории, продавать сырье в нужной ценовой нише, получать прогнозируемое качество в партии.



С 30 мая по 1 июня совместно с MAP Russia 2023 пройдет саммит «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции», на котором будут освещаться важнейшие вызовы отрасли, в том числе вопросы повышения качества и безопасности продукции.



Совместное обсуждение и последующая проработка общих проблем значительно сократят потери как переработчиков, так и животноводов, претензионной работа позволит высвободить расходуемые на урегулирование конфликтов ресурсы — деньги, время, людей — на развитие предприятий.



Кроме того, производителю, отработавшему до совершенства технологии первичной разделки внутри страны, будет гораздо проще выйти на внешние рынки с уже готовым предложением и предсказуемым качеством продукции.



Регистрация на выставку MAP Russia 2023 и саммит уже открыта на сайте .

