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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Много задач — одна система: WMS для эффективной работы склада в АПК

Партнёрский материал

Много задач — одна система: WMS для эффективной работы склада в АПК
К2Тех
Много задач — одна система: WMS для эффективной работы склада в АПК
К2Тех

В последние годы со стороны агропромышленных предприятий запрос на автоматизацию товаропотока стабильно растет

В первую очередь компании стремятся увеличить оборачиваемость склада, улучшить качество обслуживания клиентов и сократить количество претензий по качеству подбора товаров, оптимизировать хранение и прослеживаемость товарных запасов. 

А если компания планирует масштабироваться, то кратный рост объемов задач неизбежен. Для этого требуется решение, которое обеспечит более высокие мощности обработки грузов, скорости и уровень сервиса. Собственно, выход торговли на новый качественный уровень невозможен без развития складской инфраструктуры и логистики.

Сегодня у владельцев бизнеса есть цифровые инструменты для управления складом, например система WMS (Warehouse Management System). Это специализированное решение для автоматизации и обеспечения сквозного контроля всего цикла складских процессов. По оценке экспертов, внедрение WMS в складскую инфраструктуру сокращает расходы в общей сложности более чем на 10%.

Система управления складом облегчает ежедневное планирование и контроль использования доступных ресурсов, перемещение и хранение продукции внутри и вне склада, а также упрощает работу персонала при перемещении и хранении материалов на складе и на территории. 

Например, сотрудники могут быстрее и точнее обмениваться актуальными данными о количестве остатков продукции. В результате сокращается объем бумажных отчетов и обеспечивается круглосуточный свободный доступ к информации. Точная и быстрая обработка информации позволяет ускорить отгрузку товаров при меньшем количестве ошибок. Это способствует росту доверия клиентов, повышению конкурентоспособности предприятия и увеличению прибыли.

Кроме того, система дает возможность эффективно организовать адаптацию новых сотрудников и закрывать критические потребности компаний в обучении персонала.

В сегодняшней ситуации, когда западные вендоры отключают техподдержку своего программного обеспечения, достойной альтернативой иностранным технологиям становятся российские ИТ-решения, предоставляющие потребителю широкий диапазон возможностей для управления складом.

26 апреля в 11:00 мск состоится онлайн-митап. На нем представители агропромышленных предприятий, ИТ-компаний и разработчики российского ПО обсудят, какие логистические системы лучше подойдут под задачи и условия бизнеса, и поделятся кейсами и результатами внедрения WMS на конкретных предприятиях.

Среди приглашенных участников дискуссии — производитель химических средств защиты растений «», КРОК, К2Тех, EME и др.

Мероприятие будет полезно ИТ-директорам, директорам по логистике, руководителям склада, директорам по планированию, руководителям операционного блока, операционным директорам и другим специалистам.

Принять участие в митапе можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке

К2Тех 

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