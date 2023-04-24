«Аксион»

Препарат НПО «Биотека» позволяет сократить норму внесения СЗР на 50%

В прошлом году под влиянием целого ряда неблагоприятных факторов цены на средства защиты растений значительно выросли по разных оценкам, в среднем увеличение составило от 60 до 80% в зависимости от вида препаратов. В первую очередь это связано с тем, что собственные действующие вещества для СЗР в стране практически не производятся, а санкции, нарушение логистических цепочек, энергокризис, проблемы со взаиморасчетами усложнили их доступ на российский рынок. В этом году повышение стоимости агрохимии продолжится и может составить еще до 15-20% к уровню 2022-го, прогнозируют эксперты. В то же время цены на продукцию растениеводства опустились, что в совокупности негативно отразилось на рентабельности отрасли.



В таких условиях аграрии оказались перед необходимостью сокращения расходов за счет новых решений, таких как биологизация с переходом на интегрированную систему СЗР, ресурсосберегающие технологии, изменение баковых смесей, переход от оригинальных препаратов к аналогам. Уменьшить затраты на производство хозяйствам поможет технология увеличения эффективности средств защиты растений в баковых смесях на основе препарата «Аксион», созданного научно-производственной компанией «Биотека».



Экономия очевидна

«Аксион» — первый и единственный в России препарат, который позволяет сократить норму расхода действующих веществ в баковых смесях на 50% и более, с сохранением 100% эффективности защиты, равной контролю, утверждают его создатели. Технология дает возможность снизить затраты на СЗР не менее чем на 20-40% и в то же время получать более качественную и экологически чистую сельхозпродукцию. При этом «Аксион» совместим с 95% СЗР, представленных на отечественном рынке.



Препарат представляет собой адъювант, смесь органических и неорганических солей на маслянистой основе с промотирующими добавками. «Аксион» применяется совместно с пестицидами и агрохимикатами для повышения их функциональных свойств. После обработки комплексом СЗР с добавлением препарата «Аксион» на семенах или листе (в зависимости от стадии обработки) образуется маслянистая пленка, которая создает структурную основу. Действующие вещества препаратов из комплекса надежно фиксируются и равномерно распределяются по всей поверхности листа, покрывая большую площадь. Маслянистая пленка препятствует вымыванию и высыханию всего комплекса действующих веществ, пролонгируя функциональное воздействие свойств СЗР до 30 дней, что и приводит к снижению нормы расхода агрохимии.



Так, например, при обработке полей «Глифосатом» (540 г/л) для борьбы с многолетними и однолетними двудольными и злаковыми сорняками в норме 2 л/га аграрий в ценах прошлого года мог затратить около 2 тыс. руб./га. Если же половину объема «Глифосата» (1 л/га) заменить «Аксионом» (0,3 л/га), то расходы на обработку, даже с учетом стоимости препарата «Биотеки», сократятся до 1,48 тыс. руб./га.



«Аксион» может использоваться во время предпосевных работ, а также применяться в гербицидных, фунгицидных, инсектицидных и акарицидных обработках растений. Норма расхода препарата на зерновых, зернобобовых, масличных, технических культурах составляет 300 мл/га, на овощах — 400 мл/га, на плодовых растениях — 1 л/га.



Про экологию



Введение препарата «Биотеки» в технологию может быть интересно и всем, кто заботится о плодородии почвы. Интенсивное использование СЗР приводит к повышенной пестицидной нагрузке и, как следствие, к накоплению в почве остатков действующих веществ химических препаратов. С низким почвенным иммунитетом невозможно выращивать качественную продукцию, а от ее качества, в свою очередь, зависят цена и возможности хранения.



«Аксион» за счет уменьшения количества пестицидов при выращивании агрокультур позволит не только улучшить качество продукта, но и его экологические характеристики, что важно для переработчиков и потребителей. «Мы хотим запустить в стране массовый переход на ресурсосберегающие технологии для сохранения плодородия почвы путем развития современной системы интегрированного земледелия, — говорит начальник отдела по развитию бизнеса НПО «Биотека» Дмитрий Александров. — Это позволит улучшить экологию почвы и качество урожая и в то же время снизить затраты на систему защиты растений».



Среди постоянных клиентов компании уже более 50 компаний в Воронежской, Саратовской, Курской, Ростовской, Белгородской, Тверской областях, в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Башкортостане. Еще в 60 агропредприятиях Липецкой, Орловской, Волгоградской, Тамбовской, Брянской, Тульской, Псковской, Нижегородской и Омской областей проводятся демо-тесты «Аксиона».



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