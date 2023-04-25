«Август» инвестирует 300 миллионов рублей в расширение выпуска продукции для дачников

Фирма «Август»

Компания «Август» планирует в IV квартале 2023 года запустить дополнительные мощности по выпуску средств защиты растений для садоводов и огородников. Производство будет располагаться в Чувашской Республике, на площадке филиала фирмы «Август» — Вурнарского завода смесевых препаратов (ВЗСП)

В двухэтажном корпусе, где сейчас ведется техническое перевооружение, будут смонтированы две технологические линии по выпуску гранулированных препаратов общей производительностью 1 т/час. «Август» - ведущая отечественная компания по разработке и производству химических средств защиты растений (ХСЗР) для агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств (ЛПХ).



ВЗСП начал техперевооружение корпуса по выпуску продукции для защиты растений в мелкой фасовке для применения в ЛПХ. В здании корпуса планируется смонтировать две современные технологические линии по выпуску гранулированных препаратов общей производительностью 1 т/час. Участок фасовки будет состоять из трех автоматизированных линий. Также в корпусе будут оборудованы помещения складов сырья и готовой продукции.



Из четырех заводов компании «Август», специализирующихся на выпуске ХСЗР, только на предприятии в Чувашии действует цех по производству препаратов для ЛПХ. Остальные четыре цеха ВЗСП выпускают продукцию в крупной фасовке для компаний агропромышленного комплекса. Потребность в расширении производства средств защиты растений для садоводов и огородников возникла из-за возросшего спроса на гранулированные препараты. Сегодня профильный цех завода уже выпускает 12 наименований продукции в форме гранул, предназначенной для борьбы с такими вредителями, как медведка, кроты, личинки майского жука, слизни, садовые муравьи, проволочник и другие, в ассортименте предприятия также представлены стимуляторы корнеобразования. Перечень подобной продукции будет постепенно расширяться. В свою очередь, перенос производства и фасовки гранулированных препаратов в другой корпус освободит производственные площади для увеличения мощностей по розливу жидких препаратов.



«Специфика рынка ЛПХ состоит в том, что 60-70% продукции продается в период с марта по июнь, — рассказывает начальник департамента средств защиты растений для ЛПХ фирмы «Август» Людмила Люльева. — Если в течение этого времени товар не приобретут, то до следующей весны им вряд ли кто-либо заинтересуется. Поэтому по некоторым позициям задержка выпуска продукции на две недели может стать фатальной, и нам критически важно обеспечивать бесперебойное производство. Потребность в дополнительных мощностях назревала давно, а с выходом у нас такого препарата, как “Муравьед Супер”, расширение стало просто необходимым, так как резко возросли продажи гранулированной продукции. Удобная в использовании, она становится драйвером спроса со стороны садоводов и огородников. Но при этом нам постоянно не хватало сырья для фасовки, и производство не справлялось с увеличивающимися объемами. И хотя в настоящий момент говорить о росте рынка средств защиты растений для ЛПХ сложно в связи с общим падением потребительского спроса, мы тем не менее рассчитываем на его восстановление и увеличение продаж».



В первую очередь, рассказывает Людмила Люльева, планируется нарастить выпуск в различных фасовках уже существующих препаратов, таких как «Слизнеед Нео», «Провотокс», «Муравьед Супер», «Корень Супер», «Мухоед». Еще несколько продуктов, планируемых к производству, находятся в стадии регистрации.



В настоящее время в здании идет монтаж металлоконструкций для размещения оборудования, строительство подъемников для грузовых лифтов, прокладка трубопроводов для подачи сжатого азота и тепловой энергии в виде пара и теплофикационной воды. Значительная часть оборудования уже закуплена, на поставку остальной части подписаны договоры. Расширение производства обеспечит 30 новых рабочих мест на заводе, а суммарный объем инвестиций должен составить 300 млн руб.

