В Волгограде пройдет Всероссийский форум раннего аграрного образования

«Иннопрактика»

11-12 мая 2023 года в Волгограде при поддержке правительства региона пройдет первый Всероссийский форум раннего аграрного образования «Агроклассы 2.0». Организаторы форума — Волгоградский государственный аграрный университет и компания «Иннопрактика»

Развитие аграрного образования и ранняя профессиональная ориентация являются частью государственной задачи по подготовке кадров для АПК. Однако зачастую все наработки по этому направлению остаются внутри отдельных регионов. Форум «Агроклассы 2.0» - первая площадка, объединяющая представителей власти, учреждения школьного и высшего образования и аграрные предприятия. Участники рассмотрят инструменты развития системы ранней профессиональной ориентации в АПК и возможности междисциплинарного взаимодействия в развитии раннего аграрного образования.



«Нехватка квалифицированных кадров в аграрном секторе становится острее. Инструменты ранней профориентации и развитая сеть агроклассов позволят готовить мотивированных специалистов, способных создавать инновационные решения для развития АПК», — сообщил руководитель дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко. По его словам, передовой мировой опыт показывает, что организация академического обучения в агроклассах, практическая работа на пришкольных участках и реальных производственных площадках в сельских школах является базисом, который в дальнейшем позволяет привлечь мотивированных детей в аграрную сферу в качестве профессионалов.



«Поиск и апробация механизмов интеграции основного, дополнительного и профессионального образования — основная задача в рамках развития региональной системы аграрного образования. И драйвером этого процесса может и должен стать университет», — прокомментировал ректор Волгоградского государственного аграрного университета Виталий Цепляев.



Планируется, что форум будет организован в формате работы дискуссионных площадок и соберет сотни участников со всей России.

