Открывается прием заявок на конкурс «Золотая медаль Агрорусь»!

«Агрорусь-2023»

Организаторы приглашают подать заявку на участие в отраслевом конкурсе «Золотая медаль», который пройдет в рамках Международной агропромышленной выставки «Агрорусь-2023»

Конкурс проводится под эгидой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.



К участию приглашаются:



предприятия;



научные организации;



фермерские хозяйства;



частные лица.



Важное правило: продукция, экспонаты, проекты, конкурсные работы должны отличаться новизной, оригинальностью, технологическими и дизайнерскими решениями, уровнем рекламы, практической полезностью и надежностью.



Победитель имеет право использовать логотип полученной медали при маркировании награжденной продукции, что повышает потребительский интерес к продукту и товаропроизводителю. Неоднократный победитель получает право претендовать на Гран-при выставки.



Пусть качество вашей продукции оценят по достоинству!



Подать заявку можно здесь.

