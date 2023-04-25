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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Открывается прием заявок на конкурс «Золотая медаль Агрорусь»!

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Открывается прием заявок на конкурс «Золотая медаль Агрорусь»!
«Агрорусь-2023»
Открывается прием заявок на конкурс «Золотая медаль Агрорусь»!
«Агрорусь-2023»

Организаторы приглашают подать заявку на участие в отраслевом конкурсе «Золотая медаль», который пройдет в рамках Международной агропромышленной выставки «Агрорусь-2023»

Конкурс проводится под эгидой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

К участию приглашаются: 

  • предприятия;

  • научные организации;

  • фермерские хозяйства; 

  • частные лица.

Важное правило: продукция, экспонаты, проекты, конкурсные работы должны отличаться новизной, оригинальностью, технологическими и дизайнерскими решениями, уровнем рекламы, практической полезностью и надежностью.

Победитель имеет право использовать логотип полученной медали при маркировании награжденной продукции, что повышает потребительский интерес к продукту и товаропроизводителю. Неоднократный победитель получает право претендовать на Гран-при выставки.

Пусть качество вашей продукции оценят по достоинству! 

Подать заявку можно здесь

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«Агрорусь-2023» 

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