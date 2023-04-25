Открывается прием заявок на конкурс «Золотая медаль Агрорусь»!

Организаторы приглашают подать заявку на участие в отраслевом конкурсе «Золотая медаль», который пройдет в рамках Международной агропромышленной выставки «Агрорусь-2023»
Конкурс проводится под эгидой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
К участию приглашаются:
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предприятия;
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научные организации;
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фермерские хозяйства;
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частные лица.
Важное правило: продукция, экспонаты, проекты, конкурсные работы должны отличаться новизной, оригинальностью, технологическими и дизайнерскими решениями, уровнем рекламы, практической полезностью и надежностью.
Победитель имеет право использовать логотип полученной медали при маркировании награжденной продукции, что повышает потребительский интерес к продукту и товаропроизводителю. Неоднократный победитель получает право претендовать на Гран-при выставки.
Пусть качество вашей продукции оценят по достоинству!
Подать заявку можно здесь.