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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Денис Мантуров посетил стенд «Ростсельмаш»

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Денис Мантуров посетил стенд «Ростсельмаш»
«Ростсельмаш»
Денис Мантуров посетил стенд «Ростсельмаш»
«Ростсельмаш»

Министр промышленности и торговли Российской Федерации посетил экспозицию «Ростсельмаш» на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Узбекистане

Международная промышленная выставка проходит в Ташкенте с 24 по 26 апреля. 

В первый день «Иннопром» собрал на одной площадке руководителей правительств Узбекистана, России и других стран, а также глав деловых ассоциаций и производственных компаний.

На ней выступил заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. В ходе своего выступления он отметил заинтересованность нашей страны в сбалансированном расширении сотрудничества со всеми государствами и в индустриальном развитии в Центральной Азии в целом.

В рамках выставки Денис Мантуров и главы региона ознакомились с современной продукцией компании, традиционно представленной на выставочной площадке. Во время визита специалисты продемонстрировали гостям однобарабанный зерноуборочный комбайн VECTOR 410, а также пресс-подборщик тюковый TUKAN 1600  и прицепной кормоуборочный комбайн STERH 2000.


В ходе работы выставки компания «» подписала соглашение о сотрудничестве с компанией METAL ALLIANCE. Предприятия согласовали дорожную карту, по которой узбекские коллеги будут осуществлять сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники донского производства.  В подписании соглашения принял участие и министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

В выставке принимают участие более 5 тыс. делегатов, а также свыше 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.

«Ростсельмаш» 

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