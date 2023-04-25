Денис Мантуров посетил стенд «Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Министр промышленности и торговли Российской Федерации посетил экспозицию «Ростсельмаш» на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Узбекистане

Международная промышленная выставка проходит в Ташкенте с 24 по 26 апреля.



В первый день «Иннопром» собрал на одной площадке руководителей правительств Узбекистана, России и других стран, а также глав деловых ассоциаций и производственных компаний.



На ней выступил заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. В ходе своего выступления он отметил заинтересованность нашей страны в сбалансированном расширении сотрудничества со всеми государствами и в индустриальном развитии в Центральной Азии в целом.



В рамках выставки Денис Мантуров и главы региона ознакомились с современной продукцией компании, традиционно представленной на выставочной площадке. Во время визита специалисты продемонстрировали гостям однобарабанный зерноуборочный комбайн VECTOR 410, а также пресс-подборщик тюковый TUKAN 1600 и прицепной кормоуборочный комбайн STERH 2000.







В ходе работы выставки компания «Ростсельмаш» подписала соглашение о сотрудничестве с компанией METAL ALLIANCE. Предприятия согласовали дорожную карту, по которой узбекские коллеги будут осуществлять сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники донского производства. В подписании соглашения принял участие и министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.



В выставке принимают участие более 5 тыс. делегатов, а также свыше 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.

