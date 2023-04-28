разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

В России объявлены победители Национального органического конкурса

Партнёрский материал

В России объявлены победители Национального органического конкурса
В России объявлены победители Национального органического конкурса

Комиссия конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным определила победителей в 11 номинациях второго Национального органического конкурса

  • В номинациях «Регион — лидер по числу сертифицированных производителей» и «Регион — лидер по поддержке органического производства» победителем признана Воронежская область.

  • В номинации «Новый органический продукт» победителями стали ИП КФХ Костюков Сергей Николаевич, Белгородская область, и «Органик Эраунд», Ставропольский край.

  • В номинации «Ассортимент органической продукции» победителями стали компания «Шульгино», Московская область, и «», Ярославская область.

  • В номинации «Экспортоориентированный производитель органической продукции» победителем стала компания «Аривера», Республика Мордовия.

  • В номинации «Лидер продаж органической продукции в торговых объектах» победителем признана «Азбука вкуса» («Городской супермаркет»).

  • В номинации «Лидер интернет-торговли органической продукции» победителем стал OZON («Интернет решения»).

  • В номинации «СМИ — лидер по публикации информации об органической продукции» победителем стала медиагруппа «Комсомольская правда».

  • В номинации «Органик-блогер» победителем признана Ирена Понарошку.

  • В номинации «Лучший молодежный проект по популяризации органической продукции» победителями стали авторский коллектив ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина», Белгородская область, и Лях Никита Романович, ученик МБОУ СОШ №130 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Уссурийск, Приморский край.

  • В номинации «Народный органический бренд» победителем признана компания «Городище-хлеб», Белгородская область.

Выбор «Народного органического бренда» проходил на сайте Роскачества с 10 марта по 11 апреля, а победитель был определен путем прямого голосования потребителей. Свои голоса отдали более 70 тыс. человек, что в четыре с половиной раза больше, чем в прошлом году. 

В секретариат конкурса — функции выполняет — поступила 291 заявка, что в два с лишним раза больше числа участников прошлого года. География конкурса по сравнению с прошлым годом также увеличилась более чем в два раза: заявки были получены из 49 регионов (годом ранее — из 21 региона). 

Награждение победителей состоится 25 мая 2023 года в рамках X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге. 

Национальный органический конкурс проводится под эгидой Совета Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке фонда «Органика» в целях развития рынка органической продукции, формирования привычек к здоровому образу жизни граждан страны, охраны окружающей среды и внедрения принципов устойчивого развития органического сельского хозяйства, поощрения передового опыта в развитии производства органической продукции как в Российской Федерации, так и в Евразийском экономическом союзе. 

Состав конкурсной комиссии: Совет Федерации, Государственная Дума, , Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральная служба по аккредитации, Федеральное агентство по делам молодежи, , ФГБУ «Агроэкспорт», , , Корпорация «МСП», фонд «Органика», «Национальные приоритеты», Евразийская экономическая комиссия.

Генеральный финансовый партнер конкурса: фонд «Органика».

Генеральный информационный партнер конкурса: ИА «ФедералПресс».

Информационные партнеры конкурса: ФГБУ «Агроэкспорт», Союз органического земледелия, «Ветеринария и жизнь», «», проект +1, «АГРОпрактика». 

Роскачество 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023
Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?

«Агротехника и технологии»

Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?
«Агроинвестор» №04, апрель 2023

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2023
Посевная в штатном режиме. Сельхозпроизводители продолжают сеять, однако работать им все сложнее

«Агроинвестор»

Посевная в штатном режиме. Сельхозпроизводители продолжают сеять, однако работать им все сложнее
Рынок комбикормов вырос вопреки проблемам. Топ-25 крупнейших компаний выпустили более 21 млн т продукции

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вырос вопреки проблемам. Топ-25 крупнейших компаний выпустили более 21 млн т продукции