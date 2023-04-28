В созвездии «Агроплем» зажглись новые звезды

«Агроплем»

27 апреля на территории независимого лабораторного кластера на Каширском шоссе состоялась официальная церемония награждения номинантов рейтинга «Звезды Агроплем». В рамках мероприятия компания также представила новые проекты и поделилась планами на будущее

Рейтинг составляется ежегодно, однако именно этот, как признаются сами организаторы, стал для них особенным. Если ранее кластер включал лишь две лаборатории — селекционного контроля качества молока и молекулярно-генетической экспертизы, — то в 2021-м году открылись еще три: анализа почв и оценки почвенного плодородия, анализа кормов и сельхозпродукции, а также ветдиагностики. Так что в рейтинге закономерно увеличилось количество не только номинантов, но и номинаций.



Всего наград удостоились 28 компаний, которые были лояльны к «Агроплем», внесли существенный вклад в сбор и создание достоверной базы данных о молочной продуктивности или участвовали в развитии других лабораторий.



Номинации второй церемонии награждения «Звезды Агроплем» были выбраны по различным областям сотрудничества, охватили направления животноводства и растениеводства. «Мы рады вручить эти награды компаниям, которые разделяют наши ценности и были с нами все это время», - отметил генеральный директор «Агроплем» Роман Павленко.



Он не скрывает, что, как и многие российские компании, «Агроплем» столкнулся с рядом сложностей из-за новых экономических обстоятельств, сформировавшихся в 2022 году. Однако на данный момент большая часть этих проблем успешно решена.



«Мы проделали колоссальную работу! Для того чтобы минимизировать последствия санкционного давления, компания вступила в консорциум с другими крупными игроками рынка, были налажены поставки лабораторного оборудования и запасных частей за счет параллельного импорта. Кроме того, выборочно нам удалось перейти на локальные реактивы», — сообщил Роман Павленко.



Как признался генеральный директор «Агроплем», ряд бизнес-процессов еще требует отладки, в частности с отправкой биоматериала для геномных исследований зарубежным партнерам, а также своевременностью получения данных от них до сих пор существуют серьезные сложности.



«Иностранная геномная оценка является одной из основных услуг “Агроплем”. Однако ситуация такова, что существует всего 16 организаций, которые могут ее провести, но все они находятся за рубежом», - посетовал директор по инновациям и разработкам компании Илья Рукин.



Ответом на этот вызов стала разработка собственной системы оценки племенных качеств животных на основе фенотипических данных, собранных за более чем три года работы лаборатории молока «Агроплем». Данная услуга была презентована на мероприятии и будет доступна клиентам компании со 2 мая 2023 года. Сейчас она включает данные молочной продуктивности. В течение года, как обещают эксперты и разработчики лаборатории, добавится информация о фертильности, продуктивном долголетии и содержании соматических клеток, в 2024-м — о легкости отела, здоровье, а также результаты линейной оценки.



Несмотря на все сложности, возникшие из-за санкций, компания непрерывно развивается и строит серьезные планы. В частности, уже в этом году «Агроплем» прогнозирует увеличение количества проб до 1,57 млн. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составил 1,13 млн шт.



Уже открыт новый филиал «Агроплем» в Екатеринбурге, объем инвестиций в который, по оценке генерального директора компании, на данный момент составил 50 млн руб.



«Согласно нашей стратегии, расширение географии присутствия было запланировано на 2024-2025 годы. Однако у наших клиентов возникла потребность в проведении исследований, и мы были вынуждены изыскать резервные ресурсы и досрочно открыть филиал, - прокомментировал Роман Павленко. - Лаборатория позволяет исследовать 13 показателей молока, один из которых — лактоферрин, важнейший полифункциональный белок. Определение его концентрации дает возможность диагностировать раннее появление мастита».



Кроме того, компания планирует расширять не только географию присутствия, но и спектр предоставляемых услуг (определение ферментной активности, аминокислотного состава и др.). Основная причина — опять же потребности предприятий.



По итогам 2022 года общая сумма инвестиций в развитие компании, согласно приблизительным подсчетам Романа Павленко, составила 120 млн руб.