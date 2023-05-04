«Аграрная политика России»

За последние годы в животноводческом секторе было введено несколько систем прослеживания и регуляторных инициатив. К одним отрасль уже привыкла, к другим только начинает приспосабливаться, а некоторых ожидает с опасением, ведь внедрение нового всегда подразумевает определенное перестроение производственных процессов

Зачастую сельхозпроизводителям непросто найти ответы на интересующие вопросы и не всегда понятно, куда можно обратиться за помощью в случае возникновения различного рода проблем. На саммите «Аграрная политика России», который пройдет с 30 мая по 1 июня параллельно с выставкой «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2023», участники мясного рынка смогут получить интересующую их информацию. Оба мероприятия, организованные выставочной компанией «Асти Групп», призваны предоставить производителям мясной продукции «от поля до прилавка» все необходимые инструменты для эффективного ведения бизнеса.



Скоро вступает в силу закон, предусматривающий размещение информации о маркированных сельхозживотных в единой базе ФГИС «ВетИС». Посетители саммита узнают, как внедрить данное нововведение в производственный процесс в рамках сессии «Безопасность и качество продукции от поля до прилавка». Кроме того, в ходе мероприятия можно задать экспертам и чиновникам вопросы по работе как в упомянутой, так и в других системах прослеживаемости, а также обменяться друг с другом опытом их внедрения и функционирования, поделиться способами решения возникающих проблем.



Еще одно важное для мясной отрасли нововведение этого года — изменение статусов побочных продуктов жизнедеятельности (ППЖ) животных, которые больше нет необходимости классифицировать как отходы в случае, если они перерабатываются на удобрение. «Данное законодательное изменение избавит предприятия мясной промышленности от многомиллионных штрафов, однако необходимо четко понимать, в каких случаях навоз и помет все еще остаются отходами, а в каких — нет, и куда необходимо подавать сведения о них», — подчеркивает президент «Асти Групп» Наринэ Багманян. Все эти вопросы тоже будут подробно освещены на «Аграрной политике России». Кроме того, в рамках мероприятия разработчики передовых технологий для переработки продуктов жизнедеятельности животных расскажут о доступных рынку решениях, которые позволят предприятиям за счет переработки ППЖ на удобрения снижать затраты на их утилизацию и приобрести дополнительную выгоду, используя полученный продукт непосредственно у себя на предприятии для нужд растениеводства или реализовывая его другим сельхозпроизводителям.



Производство качественной и безопасной продукции невозможно без применения ветпрепаратов и сбалансированных кормов. Часть кормовых компонентов, а также значительная доля ветпрепаратов в нашу страну импортируются, однако российский бизнес вместе с наукой уже сделали многое для решения проблемы импортозамещения и продолжают работать в этом направлении. О том, какие ветпрепараты и кормовые добавки российского производства доступны уже сейчас, а какие появятся на рынке в обозримом будущем, посетители саммита узнают первыми. А зарубежные поставщики данной продукции предложат нашим предприятиям широкий выбор кормовых компонентов и средств для лечения заболеваний и профилактики здоровья животных, необходимых для эффективной работы мясной промышленности.



Не пропустите встречу с новыми поставщиками из Китая, Турции, Индии и Ирана, получите ответы на глобальные вопросы и узнайте о возможностях развития отрасли в нынешних условиях, приняв участие в самом важном событии для мясной промышленности и птицеводства России, на котором будут обсуждаться все актуальные направления и тренды развития российского животноводства и птицеводства на ближайшие 10-20 лет!



Регистрация на выставку и саммит уже открыта по ссылке

