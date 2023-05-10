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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

БНБК проведет Первый биотехнологический форуме Союзного государства

Партнёрский материал

БНБК проведет Первый биотехнологический форуме Союзного государства
БНБК
БНБК проведет Первый биотехнологический форуме Союзного государства
БНБК

Мероприятие состоится 26 мая в Минской области Республики Беларусь

26 мая на площадке Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) в Минской области Республики Беларусь состоится Первый биотехнологический форуме Союзного государства. В рамках форума пройдет семинар «Анализ рынка аминокислот, комбикормов и кормовых добавок Союзного государства». 

Ключевые темы

  • Биотехнологии в Союзном государстве: перспективы и тенденции развития.

  • Импортозамещение и создание новых экспортоориентированных производств.

  • Новые возможности для кормопроизводства в Союзном государстве.

  • Эффективность и технологии в животноводстве.

  • Дедолларизация в расчетах.

Также состоится обзорная экскурсия по производствам БНБК (аминокислоты, комбикорма, премиксы, посещение научно-практического центра компании). 

Спикеры форума:


  • Даниил Урицкий — генеральный директор ЗАО «БНБК»;

  • Максим Сазонов — председатель Совета директоров De Heus;

  • Сергей Михнюк — исполнительный директор ;

  • Александр Бильдюкевич — кандидат химических наук, директор по производству БНБК;

  • Василина Ахрамович — кандидат экономических наук, директор по экономике и финансам БНБК;

  • Алексей Млынчик — начальник Управления контроля качества БНБК.

Подробнее о форуме

БНБК 

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