БНБК проведет Первый биотехнологический форуме Союзного государства

БНБК

Мероприятие состоится 26 мая в Минской области Республики Беларусь

26 мая на площадке Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) в Минской области Республики Беларусь состоится Первый биотехнологический форуме Союзного государства. В рамках форума пройдет семинар «Анализ рынка аминокислот, комбикормов и кормовых добавок Союзного государства».



Ключевые темы



Биотехнологии в Союзном государстве: перспективы и тенденции развития.



Импортозамещение и создание новых экспортоориентированных производств.



Новые возможности для кормопроизводства в Союзном государстве.



Эффективность и технологии в животноводстве.



Дедолларизация в расчетах.



Также состоится обзорная экскурсия по производствам БНБК (аминокислоты, комбикорма, премиксы, посещение научно-практического центра компании).



Спикеры форума:





Даниил Урицкий — генеральный директор ЗАО «БНБК»;



Максим Сазонов — председатель Совета директоров De Heus;



Сергей Михнюк — исполнительный директор Национального кормового союза;



Александр Бильдюкевич — кандидат химических наук, директор по производству БНБК;



Василина Ахрамович — кандидат экономических наук, директор по экономике и финансам БНБК;



Алексей Млынчик — начальник Управления контроля качества БНБК.



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