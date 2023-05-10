БНБК проведет Первый биотехнологический форуме Союзного государства

Мероприятие состоится 26 мая в Минской области Республики Беларусь
26 мая на площадке Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) в Минской области Республики Беларусь состоится Первый биотехнологический форуме Союзного государства. В рамках форума пройдет семинар «Анализ рынка аминокислот, комбикормов и кормовых добавок Союзного государства».
Ключевые темы
-
Биотехнологии в Союзном государстве: перспективы и тенденции развития.
-
Импортозамещение и создание новых экспортоориентированных производств.
-
Новые возможности для кормопроизводства в Союзном государстве.
-
Эффективность и технологии в животноводстве.
-
Дедолларизация в расчетах.
Также состоится обзорная экскурсия по производствам БНБК (аминокислоты, комбикорма, премиксы, посещение научно-практического центра компании).
Спикеры форума:
-
Даниил Урицкий — генеральный директор ЗАО «БНБК»;
-
Максим Сазонов — председатель Совета директоров De Heus;
-
Сергей Михнюк — исполнительный директор Национального кормового союза;
-
Александр Бильдюкевич — кандидат химических наук, директор по производству БНБК;
-
Василина Ахрамович — кандидат экономических наук, директор по экономике и финансам БНБК;
-
Алексей Млынчик — начальник Управления контроля качества БНБК.