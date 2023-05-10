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Старт дан! Демонстрационный агрополигон теперь и в Татарстане

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Старт дан! Демонстрационный агрополигон теперь и в Татарстане
Зерновой соевый союз ПФО
Старт дан! Демонстрационный агрополигон теперь и в Татарстане
Зерновой соевый союз ПФО

В прошлом году Зерновым соевым союзом ПФО был организован масштабный проект — агрополигон в Самарской области, который посетили многое сельхозпроизводители Республики Татарстан. Они могли оценить 30 сортов сои с различными вариантами защиты и питания растений

Впервые в Поволжье аграрии могли своими глазами увидеть, как ведут себя разные сорта в условиях реального производства на богаре и орошении, оценить эффективность применяемых препаратов и сделать взвешенный выбор. 

Однако почвенно-климатические условия Приволжского района Самарской области серьезно отличаются от других регионов, и многие аграрии высказывали мысль, что будет сложно перенести полученный опыт на свои хозяйства.

В новом сезоне агрополигон «Приволжье» расширил свои границы по ассортименту культур и начал «экспансию» в другие регионы. Крупным пилотным филиалом стал агрополигон в Республике Татарстан — опытное поле ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН.


Здесь на поле площадью 10 га будет посеяно пять основных бизнес-культур: соя, кукуруза, лен, яровая пшеница и ячмень. Посевы будут демонстрироваться на богаре — в таких условиях работают большинство сельхозпроизводителей Татарстана. 

— Почвенно-климатические условия Татарстана заметно отличаются от Самарской области: климат у нас более холодный и влажный, сумма эффективных температур у нас меньше, — отмечает руководитель ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН Рустам Низамов. — У нас много кислых почв, что приходится учитывать при возделывании сельхозкультур.

— Полигон под яровые культуры готовили с осени, когда провели отвальную вспашку. Весной сначала пробороновали, чтобы закрыть влагу, потом внесли классическое комплексное удобрение — диаммофоску (10:26:26) и сделали предпосевную культивацию, — продолжает Рустам Низамов. — К началу посева полигон был полностью подготовлен: мы разбили его на одинаковые делянки 2,4 на 50 м, приготовили семена (их заранее протравили) и необходимую технику. В обозначенный срок приступили к посеву.

Первыми на агрополигоне в Татарстане стали семь вариантов яровой пшеницы и ячменя, а также один вариант льна масличного с различными системами защиты и питания. Впереди посев сои и кукурузы.

Участниками эксперимента стали компании-производители и поставщики СЗР: , «Шанс Трейд», «ЗемлякоФФ». Семена для посева предоставили компании «», «Лабуле», «Спорос», СОКО, «Прогрейн», «Севита», «Сев-07».


— Все яровые культуры сеяли одним агрегатом — селекционной сеялкой от Zürn D 62. Эта сеялка отличается простым управлением и настройкой, обладает малым весом и легкостью управления, удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к современным методикам проведения опытов, — рассказывает куратор агрополигона от компании «Сев-07» Юрий Майоров. — Маневренная и легкая сеялка оснащена ленточной головкой для точного продольного распределения посевного материала. Она обеспечивает равномерный посев семян и хорошо выдерживает глубину сева. 

Норма высева семян и глубина высева были одинаковыми на всех делянках, условия для всех участников полигона на старте были равными. Яровую пшеницу и ячмень мы сеяли на глубину 3-5 см, с нормой высева 4 млн всхожих семян. По льну норма высева составила 7 млн всхожих семян, сеяли на глубину до 3-4 см. Старались не заглубляться, чтобы создать максимально комфортные условия для прорастания семян.


В день посева погода немного испортилась, дважды пришлось пережидать небольшой дождь, но посевную на полигоне все же завершили в срок.

— По оценкам наших специалистов и представителей компаний-участников агрополигона посев, несмотря на капризы погоды, прошел удачно. По качеству посева и глубине заделки семян вопросов не возникло, почва была немного влажная, но сеялка отработала очень хорошо, — резюмирует Низамов. — Будем с нетерпением ждать первых всходов.

Ну а все заинтересованные аграрии Республики Татарстан смогут оценить и сравнить разные сорта и технологии на мероприятиях, которые пройдут на агрополигоне в течение сезона.

За новостями проекта можно следить на сайте Зернового соевого союза ПФО.

Зерновой соевый союз ПФО 

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