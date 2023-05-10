«Август» предложил аграриям новый сервис, упрощающий учет оборота ХСЗР

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Компания «Август», ведущий российский производитель пестицидов, запустила для покупателей своей продукции информационный клиентский сервис (ИКС), предназначенный для организации учета химических средств защиты растений (ХСЗР)

Это решение поможет предприятиям, интегрирующим собственные учетные системы с Федеральной государственной информационной системой (ФГИС) «Сатурн», созданной с целью обеспечить прослеживаемость оборота пестицидов и агрохимикатов со стороны Россельхознадзора. После регистрации на портале ИКС пользователи смогут получить список документов об отгрузках продукции со всей необходимой информацией о ней за любой выбранный период.



Новый сервис находится по адресу https://iks.avgust.com. Он доступен с любого компьютера или смартфона и не требует дополнительной установки программ и приложений.



«Данные на портале ИКС обновляются в режиме реального времени. После регистрации пользователи смогут получить всю необходимую документацию об отгрузках продукции за любой нужный им отрезок времени. Программа информирует клиента о движении препаратов и помогает вести партионный учет для отчетности, в том числе для ФГИС “Сатурн”, снижая трудозатраты на эту процедуру», — рассказывает начальник группы исходящей логистики фирмы «Август» Андрей Генералов.



Описание отгруженной продукции по каждому из документов доступно пользователям сервиса в двух вариантах:



по наименованию и номеру производственной партии;



по серийным номерам коробов с препаратами, а также палет и размещенных на них коробов с учетом вложенности.



Полученная документация загружается на компьютер для дальнейшей работы с ней в собственных корпоративных информационных системах.



Зарегистрироваться на портале и получить доступ к своему личному кабинету также можно дистанционно, заполнив анкету о предприятии в форматах .xls, .doc или .txt на выбор с указанием сотрудника, который будет выполнять роль представителя организации по всем вопросам, связанным с использованием ИКС. Заполненную анкету следует выслать по электронной почте: iks_op@avgust.com. Регистрационные данные, необходимые для входа в личный кабинет клиента, будут переданы по контактам, указанным в анкете.



Стоит отметить, что компания «Август» задолго до запуска ФГИС «Сатурн» внедрила собственный серийный и партионный учет всех операций с ХСЗР, произведенными на своих предприятиях, — систему Track & Trace (T&T). Это автоматизированное решение для отслеживания каждой единицы продукции, обработки и IT-обслуживания данных по их движению. Серийная маркировка индивидуальной упаковки препаратов, упаковки второго уровня (коробов) и третьего уровня (палет) в соответствии с международной системой GS1 помогает видеть все операции с готовой продукцией внутри самой компании «Август» до момента ее отгрузки покупателю. Такие же возможности маркировка дает клиенту после получения закупленных препаратов. В зашифрованном виде штрихкод маркировки содержит основную информацию о товаре: торговое наименование, серийный номер, номер партии, даты производства и окончания срока годности. Вся без исключения продукция «Августа» промаркирована, так как система действует с середины 2019 года.



Современная маркировка продукции «Августа» стала основой и для других предлагаемых клиентам цифровых решений, позволяющих отслеживать движение товара внутри компании. Во-первых, это мобильное приложение «Август АгроСклад», с помощью которого складские операции можно мгновенно отражать в учетной системе, формируя оперативный и прозрачный серийный и партионный учет. Решение оптимально подходит для дистрибьютеров и крупных агрохолдингов. С использованием названного приложения работают склады самого «Августа» и его представительств — через него наполняется база данных системы T&T о производимых операциях. Во-вторых, это «Август АгроМаркер» - программа для контроля выдачи полных упаковок препаратов для обработок на поля и возврата их в пустом виде, а также для формирования отчетов по указанным операциям.

