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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Открылась регистрация посетителей I Всероссийского Дня поля масличных культур «Масличка-2023»

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Открылась регистрация посетителей I Всероссийского Дня поля масличных культур «Масличка-2023»
«Масличка-2023»
Открылась регистрация посетителей I Всероссийского Дня поля масличных культур «Масличка-2023»
«Масличка-2023»

На официальном сайте I Всероссийского Дня поля масличных культур «Масличка-2023» — www.maslichka.com — открылась регистрация посетителей

С 12 по 13 июля 2023 года на площадке «Маслички» в Ивановской области будет представлена вся цепочка эффективного отечественного производства масличных культур и их переработки — от выбора семян сортов и гибридов, современных технологий посадки, средств защиты и питания растений до специализированной техники и оборудования.

Среди участников — производители и поставщики маслосемян, СЗР, удобрений, сельскохозяйственной техники, оборудования и современных технологий для выращивания, хранения и переработки масличных культур. 

Выставочную экспозицию и опытные поля с делянками масличных культур дополнит полезная для руководителей сельхозпредприятий, зоотехников и агрономов программа деловых мероприятий и серия мастер-классов. 

Откроет программу пленарная сессия, в ходе которой будет представлена актуальная аналитика рынка масличных и прогноз развития отрасли на 2023-2027 годы. Также будут обсуждаться возможности расширения использования продуктов переработки рапса и других масличных культур, варианты рентабельного производства рапса, возможности переработки и использования продуктов переработки в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы. Далее программа будет проходить в разных секциях по растениеводству и животноводству.

В мероприятиях примут участие эксперты отрасли — представители союзов, ассоциаций, российских институтов и специалисты с большим практическим опытом — представители лидирующих хозяйств, возделывающих масличные культуры, переработчики и др. 

Посетители Всероссийского Дня поля масличных культур из числа сельхозтоваропроизводителей смогут повысить уровень своих навыков и компетенций, ознакомиться с опытом инновационных рентабельных ферм, чтобы затем внедрить новые технологии на своих предприятиях. 

Во второй день «Маслички» состоится специализированная программа, в том числе демопоказы на делянках, во время которых специалисты Ассоциации производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС» расскажут о сроках и особенностях посевов масличных культур, а также достоинствах тех или иных сортов, востребованных сегодня на российском рынке.

Праздничные нотки в программу внесет проведение конкурсной программы и награждение ее победителей.

Местом проведения «Маслички» выбраны расположенные в Родниковском районе Ивановской области поля КФХ Нагаева С.А., специализирующего на выращивании зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. 

Площадка имеет хорошее расположение и удобные подъездные пути. Для удобства участников в дни работы мероприятия будет организована парковка для автотранспорта, а также будут курсировать бесплатные автобусы от г. Иваново.

Организаторами Всероссийского Дня поля масличных культур выступают «Институт молока» и Ассоциация производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС». Генеральный инфопартнер — «Агрос Экспо».

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском Дне поля масличных культур «Масличка-2023» 12-13 июля 2023 года. 

Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия — www.maslichka.com

«Масличка-2023» 

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