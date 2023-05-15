Прими участие в юбилейном конкурсе Betaren Birthday

«Щёлково Агрохим»

В августе этого года «Щелково Агрохим» отмечает свой юбилей и рада разделить этот праздник со своими клиентами! По случаю знаменательной даты компания объявила конкурс Betaren Birthday на лучшее видео с рассказом о результатах применения продуктов компании

25 лет успешной деятельности! За эти годы пройден серьезный путь, покорены многие рубежи, преодолены сотни препятствий. Сегодня «Щелково Агрохим» — лидер российского агрохимического и семенного рынка, системообразующее предприятие России.



Конкурс Betaren Birthday — это возможность поделиться своим опытом, войти в историю предприятия и получить ценные призы. Нужно немного фантазии и телефон с камерой. Условия участия совершенно просты:



подпишитесь на наше сообщество ВК;



сделайте репост записи о конкурсе на свою личную страницу;



снимите видеоотзыв о том, какие препараты компании вы использовали, какие результаты получили и как они повлияли на урожайность вашего поля. Также не забудьте указать свои контактные данные для связи;



направьте видеоролик на рабочий аккаунт Телеграм @Betaren_Schelkovo — до 12:00 по московскому времени 01 сентября 2023 года;



сделайте свой профиль общедоступным с 01 по 08 сентября 2023 года.



В конкурсе могут участвовать как действующие, так и потенциальные клиенты.

Каждый участник может отправить неограниченное количество работ, соответствующих условиям.



Напоминаем, конкурсные работы принимаются до 12.00 (мск) 01 сентября 2023 года, после чего жюри, состоящее из руководства компании, выберет победителей и вручит заслуженные призы.



Призовой фонд впечатляет: экшн-камера Go Pro Hero 11 5.3К, мощный игровой ноутбук MSI Sword, флагманский смартфон Huawei Mate 50 Pro, 8/256 Gb!



Кстати, проигравших не будет — все участники получат брендированные сувениры.



Подробные условия читайте на сайте компании.



Всем участникам конкурса «Щелково Агрохим» желает удачи и победы!

