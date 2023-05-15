VII выставка-демонстрация «День Донского поля» станет самой масштабной по количеству участников

ГК «ДонЭкспоцентр»

С 8 по 9 июня на поле аграрного научного центра «Донской» в Зерноградском районе состоится «День Донского поля» - единственная в Ростовской области полевая выставка-демонстрация. Посетители проекта смогут не только ознакомиться со стандартной экспозицией, но также увидеть сельскохозяйственную технику в действии, оценить качество культур на опытных полях и принять участие в мероприятиях деловой программы

В этом году выставка состоится в седьмой раз. За всю историю проекта «День Донского поля» этого года станет самым масштабным. Он соберет более 170 компаний и производителей, 50 из которых станут участниками впервые.



На площади 23 га будет выставлена инновационная техника и последние разработки в агрохимии от ведущих отечественных и иностранных производителей. Среди ключевых участников мероприятия «Альтаир», «Ростсельмаш», «Еврохим», «Бизон», «Уралхим», «Щелково Агрохим», «ФосАгро-Дон», «АгроЭкспертГруп», фирма «Август», ТД «Агротехник», «Беларусюгсервис», «Компания Сармат», «Агротехника», «РосАгроСервис». Впервые на выставку приедут компании «Лилиани», «Органика комплекс», «Спецавтотехника», Mozer, «Аграрная механика», «Агроприбыль», «Политим юг», Белгородский завод минеральных удобрений, Волгоградский завод элеваторного оборудования.



Кроме того, на специально выделенных участках планируется провести около 50 динамических показов техники: тракторов, борон, культиваторов, сеялок, опрыскивателей, рыхлителей. В демонстрации будут представлены основная и предпосевная обработка почвы, внесение минеральных и органических удобрений, химическая защита растений, орошение, сбор урожая.



Участники выставки также продемонстрируют последние новинки и достижения в области растениеводства и животноводства, широкий выбор агрохимической продукции, посадочного материала, семян высокого качества, последние научные разработки и достижения селекции.



Также все гости проекта смогут стать участниками экскурсий по спецэкспозиции «Опытные поля», на которых специалисты растениеводства аграрного научного центра «Донской» высадили более 100 селекционных образцов. Уникальный информационный показ достижений селекции на опытных полях представит все основные культуры, выращиваемые в Ростовской области с учетом применения агрохимии и средств защиты растений.



В деловой программе «Дня Донского поля» - круглые столы, конференции и семинары с участием ведущих агроэкспертов, представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и сельхозтоваропроизводителей. Центральным мероприятием станет Областное предуборочное совещание.



На сцене будет организована развлекательная программа — выступления вокальных и танцевальных коллективов, конкурсы и розыгрыши.



Генеральный спонсор проекта — «Ростельмаш», официальный партнер — «Альтаир», спонсор регистрации — «Юг Руси».



Место проведения: Ростовская область, Зерноградский р-н, пос. Экспериментальный, ФГБНУ «АНЦ «Донской».



Дата проведения: 8-9 июня 2023 года.

