Новые технологии «Ростсельмаш» на Caspian Agro

«Ростсельмаш»

Сегодня в Баку начала работу Caspian Agro — 16-я Международная сельскохозяйственная выставка, на которой экспозиционная площадка «Ростсельмаш» ежегодно становится местом встречи представителей отрасли Азербайджана и ближнего зарубежья. Крупный форум проходит с 17 по 19 мая

В ходе выставки с агротехникой компании ознакомились президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Меджнун Мамедов. Встречал гостей на стенде первый заместитель генерального директора, директор центра продаж, маркетинга и сервиса «Ростсельмаш» Алексей Швейцов.



Официальным лицам и многотысячной аудитории профессионалов аграрной отрасли были представлены несколько типов выпускаемой продукции. В частности, современная классика компании — NOVA 340 и тюковый пресс-подборщик TUKAN 1600. Техника пользуется большой популярностью у фермеров республики и неоднократно доказывала свою надежность, высокую производительность и удобство в использовании.







Главу государства заинтересовали актуальные решения в повышении эффективности труда аграриев, предлагаемые собственным центром разработок «Ростсельмаш». А именно: семейство электронных систем по направлениям телеметрии и межмашинного взаимодействия, автоматизации технологических процессов, систем автоуправления, безопасности и предупреждения внештатных ситуаций.



«В современном мире невозможно обеспечить развитие сельского хозяйства без внедрения новых технологий. По этой причине наибольшее число компаний, представленных на сегодняшней выставке, это работающие в сфере применения инноваций в сельском хозяйстве», — сказал Меджнун Мамедов.



Экспозиционную площадку «Ростсельмаш» посетили также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников; директор департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Мария Ёлкина; торговый представитель Российской Федерации в Азербайджане Руслан Мирсаяпов; ведущие сельхозтоваропроизводители, азербайджанские и зарубежные технические специалисты, от которых зависит дальнейшее развитие аграрного сектора страны.

