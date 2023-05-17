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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Новые технологии «Ростсельмаш» на Caspian Agro

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Новые технологии «Ростсельмаш» на Caspian Agro
«Ростсельмаш»
Новые технологии «Ростсельмаш» на Caspian Agro
«Ростсельмаш»

Сегодня в Баку начала работу Caspian Agro — 16-я Международная сельскохозяйственная выставка, на которой экспозиционная площадка «Ростсельмаш» ежегодно становится местом встречи представителей отрасли Азербайджана и ближнего зарубежья. Крупный форум проходит с 17 по 19 мая

В ходе выставки с агротехникой компании ознакомились президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Меджнун Мамедов. Встречал гостей на стенде первый заместитель генерального директора, директор центра продаж, маркетинга и сервиса «» Алексей Швейцов. 

Официальным лицам и многотысячной аудитории профессионалов аграрной отрасли были представлены несколько типов выпускаемой продукции. В частности, современная классика компании — NOVA 340 и тюковый пресс-подборщик TUKAN 1600. Техника пользуется большой популярностью у фермеров республики и неоднократно доказывала свою надежность, высокую производительность и удобство в использовании.


Главу государства заинтересовали актуальные решения в повышении эффективности труда аграриев, предлагаемые собственным центром разработок «». А именно: семейство электронных систем по направлениям телеметрии и межмашинного взаимодействия, автоматизации технологических процессов, систем автоуправления, безопасности и предупреждения внештатных ситуаций. 

«В современном мире невозможно обеспечить развитие сельского хозяйства без внедрения новых технологий. По этой причине наибольшее число компаний, представленных на сегодняшней выставке, это работающие в сфере применения инноваций в сельском хозяйстве», — сказал Меджнун Мамедов.

Экспозиционную площадку «» посетили также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников; директор департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Мария Ёлкина; торговый представитель Российской Федерации в Азербайджане Руслан Мирсаяпов; ведущие сельхозтоваропроизводители, азербайджанские и зарубежные технические специалисты, от которых зависит дальнейшее развитие аграрного сектора страны.

«Ростсельмаш» 

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